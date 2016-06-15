Франция - Румыния

Если все команды будут играть на таких же скоростях, становится страшно за нашу сборную
|10 тур
|6 сентября, вторник
|22:30
|Румыния
|0:0
|Франция
|3 тур
|9 октября, суббота
|23:00
|Франция
|2:0
|Румыния
|10 тур
|6 сентября, вторник
|22:30
|Румыния
|0:0
|Франция
|3 тур
|9 октября, суббота
|23:00
|Франция
|2:0
|Румыния
|8 тур
|5 сентября, суббота
|23:00
|Франция
|1:1
|Румыния
|3 тур
|11 октября, суббота
|22:40
|Румыния
|2:2
|Франция
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Франция
|3
|2
|1
|0
|4:1
|+3
|7
|2.
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|2:1
|+1
|5
|3.
|Албания
|3
|1
|0
|2
|1:3
|-2
|3
|4.
|Румыния
|3
|0
|1
|2
|2:4
|-2
|1
Если все команды будут играть на таких же скоростях, становится страшно за нашу сборную
Чуть не уснул в первом тайме. Во втором гораздо интереснее было.
Румыны просто красава матч провели
Порадовали французы.
молодцы французы, матч достойный открытия!
Всем противникам натурализации, а также прочим любителям доморощенных футболеров, прошу обратить внимание на флажки хранузов. Половина состав черте-кто
понеслась.
Ничья
1-0