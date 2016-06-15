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Судьи
Главный судья:
Виктор Кашшаи (Будапешт)
Материалы

Франция - Румыния

10.06.2016, Пятница, 22:00 мск Париж, стадион Стад де Франс Трансляция: Россия 1, МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Чемпионат Европы, 1 тур Франция - Румыния
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011), группа D
10 тур
6 сентября, вторник 22:30 Румыния 0:0 Франция
3 тур
9 октября, суббота 23:00 Франция 2:0 Румыния
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 7
8 тур
5 сентября, суббота 23:00 Франция 1:1 Румыния
3 тур
11 октября, суббота 22:40 Румыния 2:2 Франция
Чемпионат Европы 2008, группа C
Групповой этап, 1 тур
9 июня, понедельник 20:00 Румыния 0:0 Франция
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Франция 3 2 1 0 4:1 +3 7
2. Швейцария 3 1 2 0 2:1 +1 5
3. Албания 3 1 0 2 1:3 -2 3
4. Румыния 3 0 1 2 2:4 -2 1
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    Рейтинг: +10

    ivanich.bg 11 июня 2016, 11:15

    Если все команды будут играть на таких же скоростях, становится страшно за нашу сборную

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    Рейтинг: +15

    SSC 11 июня 2016, 08:17

    Чуть не уснул в первом тайме. Во втором гораздо интереснее было.

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    Рейтинг: +34

    MaxReds 11 июня 2016, 01:29

    Румыны просто красава матч провели

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    Рейтинг: +45

    ск122 11 июня 2016, 00:02

    Порадовали французы.

    -1
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    Рейтинг: -46

    kurskih 11 июня 2016, 00:01

    молодцы французы, матч достойный открытия!

    -2
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    Рейтинг: +10

    Suvlur! 10 июня 2016, 23:41

    Всем противникам натурализации, а также прочим любителям доморощенных футболеров, прошу обратить внимание на флажки хранузов. Половина состав черте-кто

    -1
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    Рейтинг: +112

    Apocalypse 10 июня 2016, 23:28

    понеслась.

    -1
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    Рейтинг: +49

    GIN-kun 10 июня 2016, 23:23

    Откровенное под суживают хозяевам, позор арбитрам

    0
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    Рейтинг: +112

    Apocalypse > GIN-kun 10 июня 2016, 23:26

    По пенальти видно

    -1
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    Рейтинг: +184

    Sergei26 10 июня 2016, 22:14

    Ничья

    0
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    Рейтинг: +639

    MrVanes-Zenit 10 июня 2016, 21:21

    1-0

    -2
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