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    Слуцкий наигрывает Нойштедтера. В «Спартак» приедет итальянский тренер. Дайджест событий дня


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    Голосов: 0
    08.06.2016 21:10
    «МЮ» купил игрока «Вильярреала». «Спартак» и «Лестер» интересуются армянским защитником. «Челси» приедет к ЦСКА на открытие стадиона. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Англичане прокололись или обхитрили?

    За несколько дней до матча Англия – Россия на Евро-2016 журналисты узнали предполагаемую линию нападения английской команды в матче со сборной России. Одному из фотографов удалось запечатлеть бумагу, которую держал Рэй Левингтон – ассистент наставника сборной Англии Роя Ходжсона. На нем изображено трио Кейн – Алли – Руни. Кстати, ранее по решению Ходжсона вокруг тренировочного поля сборной были установлены защитные экраны, чтобы никто не пробрался на тренировку англичан, но репортеры нашли способ кое-что узнать.

    Евро-2016. Группа B. За кого болеть, чего ожидать, и почему тут будет слишком нервно?

    Нойштедтер выйдет в основе?

    Не дремлют и наши журналисты – сегодня на тренировке сборной России они сообщили, что главный тренер команды Леонид Слуцкий, находясь в поисках вариантов по построению опорной зоны после травмы Игоря Денисова, наигрывал на этой позиции Романа Нойштедтера и Александра Головина, а по краям обороны – Георгия Щенникова и Игоря Смольникова. Матч России с Англией, который состоится в субботу, рассудит итальянская бригада рефери во главе с Николой Риццоли, который обслуживал финал чемпионат мира два года назад.

    Пять опасений о сборной России перед Евро-2016

    Продавец Пайе, библиотека Игнашевича и другие неизвестные истории Евро-2016

    Новая потеря на Евро-2016

    В компанию к выбывшему после опубликования заявок Игорю Денисову добавился защитник сборной Германии Антонио Рюдигер. Причем травма немца куда серьезнее – он порвал крестообразные связки и теперь останется без футбола примерно на полгода. На замену ему вызван 20-летний защитник «Байера» Джонатан Та.

    Евро-2016. Группа С. За кого болеть, чего ожидать, и почему это похоже на замки

    На помощь Аленичеву в «Спартак» может приехать тренер сборной Италии

    Тренерский штаб московского «Спартака» после ухода Дмитрия Ананко нуждается в усилении и, возможно, будет пополнен одним из тренеров сборной Италии – между сторонами ведутся активные переговоры. Сообщается, что при их успешном исходе ассистентом Дмитрия Аленичева в «Спартаке» станет помощник Антонио Конте.

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    Фото опубликовано Manchester United (@manchesterunited)

    Евро еще не началось, а «МЮ» уже покупает

    «Манчестер Юнайтед» подписал контракт с защитником «Вильярреала» Эриком Байи. Соглашение рассчитано на четыре ближайших сезона с возможностью продления еще на два года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в восемь миллионов евро. «Мечта сбылась – я в «Манчестер Юнайтед»! Всегда грезил игрой на высшем уровне. Хочу прогрессировать, чтобы выйти на свой максимум, и считаю, что Жозе Моуринью и этот клуб мне помогут», – объявил Байи.

    «Зенит» пытается перехватить Зинченко у «Ман Сити»

    Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко угодил в сферу интересов санкт-петербургского «Зенита», который может помешать переходу футболиста в «Манчестер Сити» или дортмундскую «Боруссию». На счету Зинченко – 31 матч и два забитых гола за «Уфу», а также один мяч в трех играх за сборную Украины. Сейчас игрок находится в расположении своей национальной команды и готовится к матчам Евро-2016.

    Амбарцумяном интересуются «Спартак» и «Лестер»

    Нелегкий выбор предстоит армянскому защитнику «Вардара» Оганесу Амбарцумяну – сыграть за «Лестер» в Лиге чемпионов или перебраться в РФПЛ. Сообщается, что кроме «Спартака» и «Лестера» футболистом интересуются «Вест Бромвич», «Партизан», «Андерлехт» и «Брюгге». Цена вопроса – примерно 700 тысяч евро.

    ЦСКА откроет свой стадион матчем с «Челси»

    Матч-открытие на своей новой арене ЦСКА планирует провести с лондонским «Челси», игра запланирована на август. Англичане рассматривают эту встречу в качестве подготовки к сезону, кроме того, «Челси» проведет летнее турне по США. Напомним, стадион ЦСКА должен принять матч за Суперкубок России, в котором армейцы сыграют с «Зенитом». Эта игра намечена на 23 июля.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС, Instagram «Манчестер Юнайтед»
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +13

      burbon2002 9 июня 2016, 13:36

      rossii eto ne pomoget

      0
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      Рейтинг: +72

      Wind Of Life 9 июня 2016, 08:46

      Насчет стадиона не понял. Открытие стадиона матчем с Челси в августе, однако уже в июле на нем же будет проведен матч с Зенитом?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 9 июня 2016, 07:17

      спартаку не поможет даже итальянец

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 9 июня 2016, 06:49

      Итальянец хорошо

      0
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      Рейтинг: +305

      Strig 9 июня 2016, 06:43

      Англичане сливом атаки уже победили слуцкого...

      0
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      Рейтинг: -3

      lihindic 9 июня 2016, 06:34

      зинченко...

      0
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      Рейтинг: +1653

      Benifacto 9 июня 2016, 02:00

      а че газпром неплатит то??

      0
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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 8 июня 2016, 23:40

      Если спартак. Янссена и Беленова приобретет то можно спокойно за чемпионство бороться

      1
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 8 июня 2016, 23:24

      Последнее просто лол уже))
      Зенит решил строить новую арену
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      6
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      ...
      Рейтинг: +5873

      AtticusFinch > Semargl18 9 июня 2016, 02:02

      Да никто там ничего не строит...Нас просто тупо ГРАБЯТ!!!

      0
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 > vvv246 9 июня 2016, 21:51

      На Рубин бедному бомжу фантазии не хватило))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      Sergey-52 8 июня 2016, 21:31

      Очень хорошее решение-помощь Аленичеву от итальянца,да и новый питерский стадион пора бы показать зрителям-хорошие новости.

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