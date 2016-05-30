Матч Англия – Россия – под угрозой теракта. Бердыев покидает «Ростов». Дайджест событий дня

Карвахаль остался без Евро-2016

Травма, полученная в финале Лиги чемпионов, не позволит защитнику «Реала» Даниэлю Карвахалю сыграть за сборную Испании на Евро-2016. 24-летний футболист повредил правое бедро и был заменен в финальной игре на 52-й минуте. Ожидается, что восстановление от травмы займет не меньше трех недель, а в заявке на чемпионат Европы Карвахаля заменит правый защитник лондонского«Арсенала» Эктор Бельерин.

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Луческу зовет в «Зенит» бывшего игрока «Шахтера»

Полузащитник «Сампдории» Фернандо может оказаться в «Зените». По этой причине итальянский клуб надеется подыскать замену бразильскому футболисту в лице игроков «Наполи» – Мирко Вальдифиори и Кристиана Маджо. Примечательно, что ранее Фернандо выступал под руководством нынешнего тренера «Зенита» Мирчи Луческу в донецком «Шахтере».

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Почему Луческу – неудачный выбор для «Зенита»

Бердыев близок к уходу из «Ростова» и переходу в «Спартак»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев покинет свой нынешний клуб и не станет работать в нем в следующем сезоне, когда ростовчанам предстоит сыграть в Лиге чемпионов. По сообщению источника, Бердыев ждет, пока будут выплачены долги игрокам по зарплате, а затем объявит о своем уходе. С большей долей вероятности новым клубом Бердыева станет «Спартак».

«Спартак» требует 10 миллионов за Попова

Согласован ли с Бердыевым возможный уход из «Спартака» полузащитника Ивелина Попова в «Сампдорию»? По сообщениям болгарских СМИ, спартаковцы намерены получить за футболиста не менее 10 миллионов евро, итальянцы же к таким тратам не готовы и рассчитывают арендовать игрока. В переходе болгарина серьезно заинтересован главный тренер генуэзского клуба – Винченцо Монтелла. В прошедшем сезоне Попов провел 31 матч за «Спартак», забив шесть голов и раздав семь голевых передач.

«Ливерпуль» может усилиться Игуаином

Нападающий «Наполи» Гонсало Игуаин может стать новичком «Ливерпуля». Сообщается, что сам аргентинец собирается попробовать свои силы в другой лиге, и основным вариантом для продолжения карьеры является именно клуб, который возглавляет Юрген Клопп. Напомним, что в прошедшем сезоне Серии А Игуаин забил 36 голов в 35 матчах.

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Англичане опасаются теракта на матче Англия – Россия

Английские СМИ объявили о возможной атаке на английских болельщиков во время матча Евро-2016 между командами Англии и России. Террористы-смертники запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ помимо бомб намерены использовать стрелковое оружие и даже дроны с химическими веществами. Такая информация содержалась в компьютере одного из организаторов терактов в Париже и Брюсселе. Ноутбук был найден во время полицейского рейда в марте в бельгийской столице. Напомним, матч Англия – Россия пройдет уже во второй день чемпионата Европы, он состоится 11 июня.

Нойштедтер обзавелся паспортом РФ

Полузащитник сборной России Роман Нойштедтер был вынужден покинуть расположение национальной команды ради приезда в генеральное консульство России в Бонне. Там футболист получил паспорт РФ. Нойштедтер попал в число 23 игроков, которых главный тренер сборной России Леонид Слуцкий выбрал для участия на Евро-2016. Сейчас новоиспеченный россиянин проходит подготовку к турниру со своими партнерами.

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Освобожден похищенный мексиканский футболист «Олимпиакоса»

Полиция Мексики освободила из плена полузащитника «Олимпиакоса» Алана Пулидо, который был похищен в ночь на воскресенье недалеко от своего дома в городе Сьюдад-Виктория шестью неизвестными в масках, окружившими его автомобиль на грузовиках. После освобождения 25-летний футболист сборной Мексики прошел медосмотр. Больше никаких подробностей операции не сообщается.