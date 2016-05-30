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  • Матч Англия – Россия – под угрозой теракта. Бердыев покидает «Ростов». Дайджест событий дня

Матч Англия – Россия – под угрозой теракта. Бердыев покидает «Ростов». Дайджест событий дня

Карвахаль остался без Евро-2016

Травма, полученная в финале Лиги чемпионов, не позволит защитнику «Реала» Даниэлю Карвахалю сыграть за сборную Испании на Евро-2016. 24-летний футболист повредил правое бедро и был заменен в финальной игре на 52-й минуте. Ожидается, что восстановление от травмы займет не меньше трех недель, а в заявке на чемпионат Европы Карвахаля заменит правый защитник лондонского«Арсенала» Эктор Бельерин.

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Луческу зовет в «Зенит» бывшего игрока «Шахтера»

Полузащитник «Сампдории» Фернандо может оказаться в «Зените». По этой причине итальянский клуб надеется подыскать замену бразильскому футболисту в лице игроков «Наполи» Мирко Вальдифиори и Кристиана Маджо. Примечательно, что ранее Фернандо выступал под руководством нынешнего тренера «Зенита» Мирчи Луческу в донецком «Шахтере».

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Бердыев близок к уходу из «Ростова» и переходу в «Спартак»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев покинет свой нынешний клуб и не станет работать в нем в следующем сезоне, когда ростовчанам предстоит сыграть в Лиге чемпионов. По сообщению источника, Бердыев ждет, пока будут выплачены долги игрокам по зарплате, а затем объявит о своем уходе. С большей долей вероятности новым клубом Бердыева станет «Спартак».

«Спартак» требует 10 миллионов за Попова

Согласован ли с Бердыевым возможный уход из «Спартака» полузащитника Ивелина Попова в «Сампдорию»? По сообщениям болгарских СМИ, спартаковцы намерены получить за футболиста не менее 10 миллионов евро, итальянцы же к таким тратам не готовы и рассчитывают арендовать игрока. В переходе болгарина серьезно заинтересован главный тренер генуэзского клуба – Винченцо Монтелла. В прошедшем сезоне Попов провел 31 матч за «Спартак», забив шесть голов и раздав семь голевых передач.

«Ливерпуль» может усилиться Игуаином

Нападающий «Наполи» Гонсало Игуаин может стать новичком «Ливерпуля». Сообщается, что сам аргентинец собирается попробовать свои силы в другой лиге, и основным вариантом для продолжения карьеры является именно клуб, который возглавляет Юрген Клопп. Напомним, что в прошедшем сезоне Серии А Игуаин забил 36 голов в 35 матчах.

Почему «Ливерпуль» не появился бы на свет без пива?

Англичане опасаются теракта на матче Англия – Россия

Английские СМИ объявили о возможной атаке на английских болельщиков во время матча Евро-2016 между командами Англии и России. Террористы-смертники запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ помимо бомб намерены использовать стрелковое оружие и даже дроны с химическими веществами. Такая информация содержалась в компьютере одного из организаторов терактов в Париже и Брюсселе. Ноутбук был найден во время полицейского рейда в марте в бельгийской столице. Напомним, матч Англия – Россия пройдет уже во второй день чемпионата Европы, он состоится 11 июня.

Нойштедтер обзавелся паспортом РФ

Полузащитник сборной России Роман Нойштедтер был вынужден покинуть расположение национальной команды ради приезда в генеральное консульство России в Бонне. Там футболист получил паспорт РФ. Нойштедтер попал в число 23 игроков, которых главный тренер сборной России Леонид Слуцкий выбрал для участия на Евро-2016. Сейчас новоиспеченный россиянин проходит подготовку к турниру со своими партнерами.

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Освобожден похищенный мексиканский футболист «Олимпиакоса»

Полиция Мексики освободила из плена полузащитника «Олимпиакоса» Алана Пулидо, который был похищен в ночь на воскресенье недалеко от своего дома в городе Сьюдад-Виктория шестью неизвестными в масках, окружившими его автомобиль на грузовиках. После освобождения 25-летний футболист сборной Мексики прошел медосмотр. Больше никаких подробностей операции не сообщается.

Чемпионат Европы Европа Испания Зенит Сампдория Ростов Спартак Ливерпуль Англия Россия Олимпиакос Игуаин Гонсало Попов Ивелин Нойштедтер Роман Пулидо Алан Карвахаль Дани Бердыев Курбан Луческу Мирча
Комментарии (8)
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kurskih
1464644377
Давно ходят слухи об уходе Бердыева в Спартак, может наконец-то для них появится свет в конце тоннеля ;)
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TUMS
1464644877
Руководство Ростова видимо не хочет играть в ЛЧ.
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343443
1464663261
бердыев останется в ростове
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swot1205
1464668566
прекрасно. все спасены
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AR!$tOCRAt
1464672658
Беда!
Ответить
Ильгизар И
1464678183
??????Бердыев???????
Ответить
Superviser77
1464691425
Нормалёк)))
Ответить
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