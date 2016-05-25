Выбери лучшего игрока РФПЛ-2015/16. Рейтинг читателей «Бомбардира»

Лучшее атакующее трио современности. Рейтинг читателей «Бомбардира»
Выбери самый интересный чемпионат. Рейтинг читателей «Бомбардира»
Перед вами – 20 претендентов на звание лучшего игрока чемпионата России. Кликайте на стрелочку «вверх» рядом с теми футболистами, которых вы считаете лучшими. Количество голосов неограниченно!
Россия. Премьер-лига Рейтинг Краснодар Ахмат Урал Ростов Спартак Локомотив Зенит ЦСКА Самедов Александр Акинфеев Игорь Дзюба Артем Мамаев Павел Смолов Федор Нобоа Кристиан Джанаев Сослан Иванов Олег Шатов Олег Гогниев Спартак Гранквист Андреас Боккетти Сальваторе Рыбус Мацей Халк Гилерме Фонтанелло Пабло Вернблум Понтус Муса Ахмед Азмун Сердар Промес Квинси