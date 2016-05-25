Выбери лучшего игрока РФПЛ-2015/16. Рейтинг читателей «Бомбардира»

Лучшее атакующее трио современности. Рейтинг читателей «Бомбардира»

Выбери самый интересный чемпионат. Рейтинг читателей «Бомбардира»

Перед вами – 20 претендентов на звание лучшего игрока чемпионата России. Кликайте на стрелочку «вверх» рядом с теми футболистами, которых вы считаете лучшими. Количество голосов неограниченно!