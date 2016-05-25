Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Выбери лучшего игрока РФПЛ-2015/16. Рейтинг читателей «Бомбардира»

Выбери лучшего игрока РФПЛ-2015/16. Рейтинг читателей «Бомбардира»

Лучшее атакующее трио современности. Рейтинг читателей «Бомбардира»

Выбери самый интересный чемпионат. Рейтинг читателей «Бомбардира»

Перед вами – 20 претендентов на звание лучшего игрока чемпионата России. Кликайте на стрелочку «вверх» рядом с теми футболистами, которых вы считаете лучшими. Количество голосов неограниченно!

 

Россия. Премьер-лига Рейтинг Краснодар Ахмат Урал Ростов Спартак Локомотив Зенит ЦСКА Самедов Александр Акинфеев Игорь Дзюба Артем Мамаев Павел Смолов Федор Нобоа Кристиан Джанаев Сослан Иванов Олег Шатов Олег Гогниев Спартак Гранквист Андреас Боккетти Сальваторе Рыбус Мацей Халк Гилерме Фонтанелло Пабло Вернблум Понтус Муса Ахмед Азмун Сердар Промес Квинси
Комментарии (36)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
shava-andrey
1464190451
Где Дзагоев???
Ответить
gor77
1464191313
Очень странный список.
Ответить
Ubuntu
1464193208
Дзага провёл шикарный сезон, а его сюда не включили
Ответить
Possible
1464199799
промес лучший
Ответить
isa361
1464202720
глупое голосование. один вверх остальные вниз... что за идиотизм. лучше бы выбирали каждый одного.лучшего по своему мнению. а эти стрелочки вверх вниз детский сад
Ответить
Zeff
1464202763
А лучший Халк, однозначно.
Ответить
selkoka
1464206296
Однозначно Халк лучший! Промес не плох. И Смолов тоже не плох за счет весны
Ответить
lihindic
1464218468
selkoka полностью поддерживаю... какие к хренам смолов... просто попёрло раз в 12 лет... в следующем году умрёт по голам этот смолов... ОДНОЗНАЧНО ХАЛК!!!
Ответить
Диктор
1464238273
Промес должен быть первым.Смолова уже за то что он промолчал о трех метровом офсайте ,я однозначно не поставил бы-не мужик.
Ответить
franck_ribery
1464248499
Конечно Квинси! Смолова и Акинфеева вообще тут не должно быть!
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+