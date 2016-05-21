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    Объявлен состав сборной России на Евро. ЦСКА выиграл чемпионат. Дайджест событий дня


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    21.05.2016 22:00
    «Динамо» и «Мордовия» вылетели в ФНЛ. Моуринью возглавит «Манчестер Юнайтед». Черевченко уйдет из «Локомотива». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Нойштедтер, Широков и Гилерме – в окончательной заявке сборной России на Евро-2016

    Стал известен состав сборной России, который примет участие на Евро-2016. Полностью заявка включает в себя 23 игрока.

    Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Гилерме («Локомотив»), Юрий Лодыгин («Зенит»).

    Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников (все ЦСКА), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Роман Нойштедтер («Шальке-04»), Игорь Смольников («Зенит»), Роман Шишкин («Локомотив»).

    Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев, Роман Широков (все ЦСКА), Денис Глушаков («Спартак»), Игорь Денисов («Динамо»), Олег Иванов («Терек»), Павел Мамаев («Краснодар»), Александр Самедов («Локомотив»), Олег Шатов («Зенит»).

    Нападающие: Артем Дзюба, Александр Кокорин (оба – «Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).

    Черевченко покинет пост главного тренера «Локомотива» по завершении сезона

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко покинет свой пост по завершении нынешнего сезона. Таким образом, сегодняшним матчем заключительного 30-го тура РФПЛ против «Мордовии» специалист завершит свое пребывание на тренерском мостике железнодорожников. По всей вероятности, официально об уходе Черевченко с должности рулевого красно-зеленых будет объявлено по завершении сегодняшней встречи.

    «Краснодар» устроил проводы Диканю

    «Краснодар» провел чествование голкипера Андрея Диканя. Поединком 30-го тура РФПЛ против «Амкара» (1:0), состоявшимся на поле «горожан», 38-летний страж ворот завершил карьеру профессионального футболиста. Отметим, что в этой встрече вратарь «быков» на поле так и не появился. В завершившемся сезоне голкипер принял участие в 14-ти играх, пропустив 15 мячей. Дикань защищает цвета «Краснодара» с июня 2014-го года. Предыдущими его клубами в России были «Спартак», «Терек» и «Кубань».

    «Манчестер Юнайтед» объявит о назначении Моуринью уже сегодня

    «Манчестер Юнайтед» уже сегодня может официально объявить о назначении Жозе Моуринью на должность главного тренера команды. Как сообщает источник, официальная информация поступит после финала Кубка Англии, в котором «МЮ» сыграет с «Кристал Пэлас». Заработная плата 53-летнего специалиста может составить 15 миллионов евро за сезон.

    Смолов стал лучшим бомбардиром РФПЛ с 20-ю голами

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов стал лучшим бомбардиром РФПЛ сезона-2015/16. Игрок «быков» записал на свой счет 20 забитых мячей в 29-ти поединках. Отметим, что все они были забиты форвардом с игры. Вторым в списке лучших снайперов чемпионата финишировал атакующий хавбек «Спартака» Квинси Промес, отличившийся 18 раз в 30-ти встречах. Дважды голландец поражал ворота соперников красно-белых в 11-метровой отметки. На третьем месте расположился форвард «Зенита» Халк: бразилец отметился 17-ю голами в 27-ми матчах. Из них семь – с пенальти.

    Официально: Луческу ушел из «Шахтера»

    Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу покинул свой пост после завершения финального матча Кубка Украины, в котором «горняки» обыграли «Зарю» со счетом 2:0. Отметим, Луческу возглавил «Шахтер» в мае 2004 года. За 12 лет провел с командой 573 матча и завjевал 22 трофея. Восемь раз румынский специалист признавался лучшим тренером Украины.

    РФПЛ. ЦСКА – чемпион, «Динамо» вылетело в ФНЛ

    Сегодня состоялись поединки заключительного 30-го тура РФПЛ. ЦСКА победил «Рубин» в Казани и завоевал чемпионское звание, «Ростов» обыграл в гостях «Терек» и завершил сезон на втором месте, а «Динамо» уступило «Зениту» и покинуло РФПЛ. В других матчах «Крылья Советов» сыграли вничью с «Анжи», «Краснодар» с минимальным счетом нанес поражение «Амкару», «Уфа» добилась победы над «Спартаком», «Урал» победил «Кубань», а «Локомотив» разгромил «Мордовию».

    Добытчики золота из ЦСКА, киллер московского «Динамо» и другие герои – в обзоре 30-го тура РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, РФС
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 24 мая 2016, 00:53

      Третьи сутки, как известен состав, а во вкладке СБОРНАЯ - СОСТАВ по-прежнему висят и Жирков, и Керж, и Дзага... короче, кого там только нет (и в прямом смысле: Гиля, Ной и т.д.). Пора бы исправить. И кстати, Керж там не имеет цены.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 23 мая 2016, 13:26

      Защита нулевая, надо было брать из Ростова Кудряшова и Новосельцева. В полузащиту Ерохина. А так состав по принципу дружеских отношений. Быстрые
      нападающие Словакии не говоря об Англии устроят проходной двор.

      1
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      Рейтинг: +22

      Алекс 89 23 мая 2016, 11:24

      Гилерме выпустит,болеть за сборную не буду

      1
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      Рейтинг: +40

      Salim73 23 мая 2016, 07:39

      Лодыгина куда??????

      -1
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      Рейтинг: +5113

      hunta 22 мая 2016, 16:06

      Гилерме, Лодыгин, Комбаров...., зачем?

      -1
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      Рейтинг: +12

      сивка бурка 22 мая 2016, 15:59

      защита не какая , Жиркова зря не взял, Шишкин и Щеников не о чем, ну и три остальных из ЦСКА староваты , Игнашевич отличный защитник но в прошлом года идут

      0
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      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 22 мая 2016, 14:03

      ну некоторые личности там странные

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      Рейтинг: +89

      Serg--015 22 мая 2016, 12:03

      В целом адекватный состав. Если сборная России выйдет из группы, значит, тренер сделал правильный выбор. Наша команда порой преподносит сюрпризы. Желаем, чтобы в этот раз со знаком "+".

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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 22 мая 2016, 11:39

      Ну что ж, это твой выбор Лёня, с тебя и спрос. Удачи парни, не подведите, желаем увидеть настоящий, красивый, приносящий результат футбол.

      0
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      Рейтинг: +10

      футбол07 22 мая 2016, 11:27

      С таким составом там делать не чего нужно было больше молодых игроков брать

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