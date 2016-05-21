«Ростов» станет чемпионом, «Зенит» не получит медали, «Динамо» вылетит в ФНЛ. Возможные расклады последнего тура

Для начала напомним регламент чемпионата России – как распределяются места при равенстве очков у двух и более команд:

по наибольшему числу побед во всех Матчах;

во всех Матчах; по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);

(число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле); по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех Матчах;

забитых и пропущенных мячей во всех Матчах; по наибольшему числу забитых мячей во всех Матчах;

мячей во всех Матчах; по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех Матчах.

Интрига чемпионская – все еще жива

За чемпионство сражаются только ЦСКА и «Ростов», которых в таблице отделяют два очка, у армейцев – 62 (19 побед), у ростовчан – 60 (18 побед). ЦСКА сыграет на выезде с «Рубином», «Ростов» отправится в гости к «Тереку».

ЦСКА станет чемпионом, если выиграет в Казани. В случае любого другого исхода (ничьи или поражения от «Рубина») красно-синим останется надеяться на осечку «Ростова». Соответственно, ростовчане выиграют золотые медали только в том случае, если победят «Терек», а ЦСКА потеряет очки на «Казань-Арене».

Вариант с равным количеством очков возможен, если в Казани будет ничья, а «Ростов» выиграет в Грозном. И тогда чемпионство отпразднуют ростовчане – по результатам личных встреч с ЦСКА (1:2, 2:0).

Интрига медальная – бронза ждет завоевателя

ЦСКА и «Ростов» выиграют золото и серебро, а бронза достанется «Зениту» или «Краснодару». Здесь расклады столь же просты. «Зенит» опережает «Краснодар» на три очка: 56 баллов (16 побед) – против 53 (15 побед), питерцам играть в гостях с «Динамо», а краснодарскому клубу – дома с «Амкаром».

Бронзу «Зенит» завоюет, если не проиграет «Динамо». Если уступит – необходима потеря очков «Краснодаром». У подопечных Олега Кононова шансов на третье место не так много – им обязательно нужно побеждать «Амкар» и ждать, что «Динамо» выиграет у «Зенита». Лишь в этом случае «Зенит» и «Краснодар» сравняются по очкам, и питерский клуб отправится на четвертое место из-за неудачных личных встреч (0:2, 0:0).

Интрига еврокубковая – жива ли она?

Уже нет. Пятерка определена – в следующем сезоне в Лиге чемпионов от России сыграют ЦСКА и «Ростов», а в Лиге Европы – «Зенит», «Краснодар» и «Спартак». Впрочем, владелец красно-белых Леонид Федун любит бесить спартаковских фанатов и радовать всех остальных какими-нибудь нелепыми высказываниями, вот и недавно выдал: «Пятое место – это позор, задача была – четвертое». Что ж, «Спартак» еще может стать четвертым, даже отставая на три очка от «Краснодара»: нужно обыграть в гостях «Уфу» и ждать, что краснодарский клуб проиграет дома «Амкару», тогда спартаковцы будут впереди по количеству побед (16 против 15).

Сколько всего команд, не решающих глобальные задачи?

Их всего шесть. «Локомотив» никуда уже не сдвинется с шестого места, а «Терек» с седьмого. В первую восьмерку вместо «Урала» могут вклиниться «Крылья Советов», если обыграют «Анжи», а уральцы не победят «Кубань». «Рубин» и «Амкар» тоже никаких задач не решают, но если пермяки хотят закончить сезон в десятке, то им нужно выигрывать у «Краснодара» и ждать, что ЦСКА победит в Казани. Даже несмотря на то, что шесть команд в РФПЛ не обременены серьезными целями в последнем туре – все они будут играть с мотивированными командами. То есть, в заключительный день соревнований мы не увидим ни одного проходного матча.

Кто же вылетит, а кто спасется?

Вот и самое интересное. Приготовьтесь. Здесь будет очень много раскладов.

Итак, за выживание борются пять команд: две из них вылетят напрямую (15 и 16 места), две попадут в зону стыков (13 и 14 места), еще одна – спасется (12 место). Вот как выглядят позиции всех пяти клубом перед последним туром (количество побед указано в скобках, поскольку это главный критерий при равенстве очков между командами).

12. «Кубань» – 26 очков (5 побед)

13. «Анжи» – 25 очков (6 побед)

14. «Динамо» – 25 очков (5 побед)

15. «Уфа» – 24 очка (5 побед)

16. «Мордовия» – 24 очка (4 победы)

Матчи:

«Урал» – «Кубань»

«Крылья Советов» – «Анжи»

«Динамо» – «Зенит»

– «Зенит» «Уфа» – «Спартак»

– «Спартак» «Локомотив» – «Мордовия»

Пожалуй, начнем. Упор на спасительное 12-е место. Кто спасется.

«Кубань» обезопасит себя от всяких опасных зон, если победит. В случае ничьей для сохранения 12-го места «Кубани» надо, чтобы никто из четырех конкурентов не выиграл, поскольку любая победившая команда обгонит краснодарский клуб либо по очкам («Анжи», «Динамо») либо по победам («Уфа»), либо по личным встречам («Мордовия»). Даже есть риск, что при ничьей с «Уралом» кубанцы грохнутся аж на последнее место. При поражении в Екатеринбурге – в битве за 12-ю строчку те же расклады, но с одной поправкой – «Кубани» нужно болеть за потерю очков «Динамо», «Уфы» и «Мордовии», а также за поражение «Анжи» в Самаре, поскольку при равенстве очков – у дагестанского клуба больше побед.

«Анжи» вознесется на 12-е место, если выиграет в Самаре, а «Кубань» не победит «Урал». Шанс есть и при ничьей, но тогда надо, чтобы «Кубань» проиграла, а все остальные («Динамо», «Уфа» и «Мордовия») – не победили. Поражение отправит «Анжи» как минимум в стыки.

«Динамо» спасется только в том случае, если выиграет у «Зенита», а «Кубань» и «Анжи» не победят своих соперников.

«Уфа» запрыгнет на 12-ю строчку, если победит «Спартак», а «Кубань», «Анжи» и «Динамо» не выиграют.

«Мордовия» тоже может избежать даже стыковых матчей, если выиграет у «Локомотива», а все четыре конкурента не победят своих соперников.

Кто и как может вылететь напрямую?

«Кубань» займет одно из двух последних мест:

При ничьей с «Уралом» – если трое из четырех конкурентов победят.

При поражении в Екатеринбурге – если сбудутся три любых условия из четырех: непроигрыш «Анжи», победа «Динамо», победа «Уфы», победа «Мордовии».

«Анжи» вылетит без всяких стыков:

При ничьей с «Крыльями Советов» – если сбудутся три из четырех условий: непроигрыш «Кубани», победа «Динамо», победа «Уфы», победа «Мордовии».

При поражении в Самаре – если сбудутся два условия из трех: непроигрыш «Динамо», победа «Уфы», победа «Мордовии».

Вопрос, который интересует почти всех: а что нужно сотворить «Динамо», чтобы вылететь напрямую? Спешим ответить.

Ничья «Динамо» с «Зенитом» отправит бело-голубых в ФНЛ в том случае, если сбудутся два условия из трех: «Анжи» не проиграет, «Уфа» победит, «Мордовия» победит.

При поражении от «Зенита» «Динамо» вылетит только в том случае, если свой последний матч выиграет либо «Уфа», либо «Мордовия».

«Уфа» вылетит:

При победе над «Спартаком» – если также все вместе победят «Кубань», «Анжи» и «Динамо»

При ничьей со «Спартаком» или при поражении – в любом случае. Так что уфимцам надо обязательно выигрывать у красно-белых хотя бы ради зоны стыков и надеяться, что кто-то из тройки «Кубань»-«Анжи»-«Динамо» – не победит.

«Мордовия» пополнит ФНЛ:

При победе над «Локомотивом» – если три из четырех конкурентов также выиграют свои матчи.

При ничьей или поражении в Москве – саранский клуб вылетает в любом случае. Поэтому «Мордовия» должна побеждать и надеяться, что хотя бы две команды из квартета «Кубань»-«Анжи»-«Динамо»-«Уфа» – потеряют очки.

Как выглядит самый дикий расклад?

«Анжи» и «Динамо» проигрывают, «Уфа» и «Мордовия» играют вничью (матч «Кубани» не очень важен). Тогда «Анжи», «Динамо», «Уфа» и «Мордовия» составляют четверку слабейших команд чемпионата с одинаковым количеством очков – 25. В этом случае команды остаются на тех же местах, что и сейчас. «Анжи» выше всех по критерию количества побед, «Мордовия» – ниже всех по той же причине. «Динамо» и «Уфа» спорят между собой по результатам личных встреч (2:0, 1:0). В итоге – «Анжи» и «Динамо» улетают в стыки, а «Уфа» и «Мордовия» – в ФНЛ.

Кто поджидает в стыках команды из РФПЛ?

Томская «Томь» – третья команда ФНЛ – встретится с клубом Премьер-лиги, который завершит сезон на 13-м месте. Против 14-й команды РФПЛ сразится астраханский «Волгарь», занявший четвертую строчку в таблице ФНЛ. Две слабейшие команды высшего дивизиона будут заменены оренбургским «Газовиком» (который сменит название на «Оренбург») и тульским «Арсеналом» – двумя лучшими командами ФНЛ.

Когда же случится развязка в РФПЛ?

Уже сегодня днем. Все восемь матчей 30-го тура РФПЛ начнутся в 13:30 по московскому времени.

Еще раз, кто с кем сыграет:

Интрига чемпионская: «Рубин» – ЦСКА, «Терек» – «Ростов»

Интрига бронзовая: «Динамо» – «Зенит», «Краснодар» – «Амкар»

Борьба за невылет из РФПЛ: «Крылья Советов» – «Анжи», «Уфа» – «Спартак», «Урал» – «Кубань», «Локомотив» – «Мордовия» (и вышеупомянутый матч «Динамо» – «Зенит»)

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