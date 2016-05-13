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    ФИФА проверила «Ростов» на мельдоний. Варди признан игроком сезона в АПЛ. Дайджест событий дня


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    Голосов: 0
    13.05.2016 21:00
    Венгер может продлить контракт с «Арсеналом», а Терри – с «Челси». YouTube будет транслировать финалы еврокубков. Ибрагимович отправится в МЛС. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    ФИФА искала мельдоний у футболистов «Ростова»

    Как рассказал глава медицинского департамента ФИФА Иржи Дворжак, неожиданный допинг-контроль, устроенный для 11 игроков основного состава «Ростова» после матча РФПЛ с «Динамо» (3:1), был инициирован из-за слухов о возможном употреблении мельдония футболистами ростовского клуба. «Должен высказать большой комплимент службе безопасности и руководству ФК «Ростов». Они с полным пониманием отнеслись к визиту офицеров ФИФА», — отметил Дворжак. Результаты теста станут известны в ближайший понедельник.

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    Ибрагимович улетит в МЛС

    Форвард «ПСЖ» Златан Ибрагимович самодовольно попрощался с болельщиками французского клуба, в составе которого ему осталось сыграть два матча – в чемпионате против «Нанта» и в финале Кубка против «Марселя». Сообщается, что шведский супербомбардир продолжит карьеру либо в «Лос-Анджелес Гэлакси», либо в «Манчестер Юнайтед». По словам одного из журналистов Sky Sports, переезд Ибрагимовича в МЛС вероятен на 90%.

    Цитата дня. Златан прощается с Парижем

    Терри может продлить контракт с «Челси»

    Капитан «Челси» Джон Терри получил от лондонского клуба предложение заключить новый контракт. Нынешний – истекает летом. «Челси» предлагает 35-летнему защитнику остаться в команде еще на один год, хотя ранее было объявлено, что клуб и футболист расстанутся друг с другом по окончании сезона. Условия нового контракта пока не называются.

    «Арсенал» и Арсен Венгер: вместе навек

    Об увольнении Арсена Венгера с поста главного тренера «Арсенала» никакой речи не идет. По сообщению источника, главный акционер «канониров» Стэн Кронке предложил французскому специалисту новый контракт сроком на два года, Венгер должен дать свой ответ до октября. На данный момент соглашение тренера с «Арсеналом» действует до лета 2017 года. Неужели кто-то верил, что будет иначе?

    Лучший игрок сезона в АПЛ – конечно, Джейми Варди

    Сомнений не было никаких – титул лучшего футболиста сезона получит кто-то из лестеровского супетрио Варди-Марез-Канте. Несмотря на то, что ассоциация профессиональных футболистов отдала первое место Рияду Марезу, официально лучшим игроком сезона-2015/16 был выбран именно Джейми Варди – автор 24 голов и восьми результативных передач в составе чемпиона Англии – «Лестер Сити».

    Party у Варди! «Лестер» выиграл чемпионат Англии. Онлайн безумной ночи

    Финалы еврокубков бесплатно покажет YouTube

    Портал YouTube намерен впервые показать в прямом эфире финалы клубных евротурниров – Лиги чемпионов и Лиги Европы. В Великобритании просмотр будет бесплатным, а в Испании доступ к трансляциям получат подписчики канала Bein Sports. Финал Лиги Европы «Ливерпуль»«Севилья» состоится 18 мая в Базеле, а решающая игра Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико» пройдет 28 мая в Милане.

    «Динамо» – хоть сейчас в еврокубки, «Мордовия» и «Амкар» не прошли лицензирование

    «Динамо» успешно преодолело процедуру лицензирования для еврокубков. Документы клуб подавал еще в феврале – до вылета команды из Кубка России. Тогда у «Динамо» еще были шансы принять участие в еврокубках следующего сезона», – подтвердил информацию источник. Звучит как насмешка, но это правда. При этом московский клуб сумел пройти лицензирование в РФС, в отличие от «Мордовии» и «Амкара», которым пока еще предстоит устранить различные нарушения.

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    «Кубань»: в новый сезон с новым бюджетом

    Как сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, «Кубань» вступит в новый сезоне с бюджетом, который составит 1,5 миллиарда рублей. «Проблемы, конечно, быстро не уйдут, но они в будущем продолжат решаться. Планируем бюджет – 1,5 миллиарда рублей. Финансирования от администрации не будет, это частные средства», – сообщил Коробка. Только не уточнил, будет ли это зависеть от лиги, в которой сыграет команда, идущая сейчас в зоне вылета турнирной таблицы РФПЛ.

    Кокорин, Смолов, Дзагоев и другие герои и антигерои – в обзоре 28-го тура РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Ростов», Metro
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 14 мая 2016, 18:47

      А чё, в России по ютубу тоже можно будет посмотреть финалы?

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      Рейтинг: +18

      Saxarok 14 мая 2016, 15:29

      Если в России клуб из провинции борется за чемпионство, то он обязательно поголовно обколот допингом. В Англии Лестер стал чемпионом и тишина! Т.е. для них это нормально, а у нас невозможно! Странная логика!

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      Рейтинг: +305

      Strig 14 мая 2016, 12:10

      Да не мельдоний, а что-то из Ирана...

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 14 мая 2016, 09:26

      Браво Зенит убрали всё таки конкурета с своего пути в ЛЧ,не получилось на поле так подлости ещё не кто не отменял мои поздравления Питеру

      0
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      Рейтинг: +429

      Qranat > slavutiq70 14 мая 2016, 09:59

      Зайдите на сайт питерской газетенки "Спорт день за днем" и все поймете... Они с трепетом ждут понедельника с результатами анализов наших игроков и не скрывают заинтересованности своих в отстранении "Ростова", считая что любые методы в борьбе хороши... С иронией намекая - раз уж так сложилось хорошо для них. Вот вам и реалии российского футбола в котором правят решали питерские и цсковские.

      0
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      Рейтинг: -3

      lihindic 14 мая 2016, 04:45

      ага...

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      Рейтинг: +1297

      compka 14 мая 2016, 00:59

      Лестер проверяли?

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      Рейтинг: +548

      El_Chori 14 мая 2016, 00:44

      заслали... уки завистливые

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      Рейтинг: -46

      kurskih 14 мая 2016, 00:07

      Мельдоний уже становится жупелом

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      Рейтинг: +11

      AR!$tOCRAt 13 мая 2016, 21:40

      Хотелось бы что бы Ибра перешел в Милан, но это наврятли! А вот то что Варди лучший в АПЛ в этом сезоне спору нет! Раньери утер нос всем!

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      Рейтинг: +14

      Rebell69 13 мая 2016, 21:23

      Лестер огромные молодцы!Варди получил заслуженно.Хоть я и являюсь фаном МЮ с 2003 года,такого не видел примера как "Лестер" что в 14 году взяли Чемпионшип,а уже через год ,АПЛ!Раньери гений.У меня все.

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