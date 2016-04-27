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  • Прервется ли жуткая гостевая серия «Баварии» в плей-офф Лиги чемпионов?

Прервется ли жуткая гостевая серия «Баварии» в плей-офф Лиги чемпионов?

Лига чемпионов-2013/14, 1/4 финала

«Манчестер Юнайтед» – «Бавария» – 1:1

В 1/8 финала мюнхенский клуб спокойно обыграл в Лондоне «Арсенал», но кто бы мог подумать, что это и будет последний выездной успех «Баварии» в плей-офф. На «Олд Траффорд», несмотря на большое преимущество, немцы чуть было не проиграли после гола Видича, однако Швайнштайгер сумел сравнять счет, а в концовке он же и удалился. «МЮ» еще возглавлял Дэвид Мойес, но на «Альянц-Арене» чуда ни он, ни его подопечные не совершили – «Бавария» уверенно выиграла 3:1 и вышла в полуфинал.

Лига чемпионов-2013/14, 1/2 финала

«Реал» – «Бавария» – 1:0

Роналду едва восстановился от травмы, Бэйл и вовсе засел в запасе из-за простуды, а «Бавария» предсказуемо завладела мячом и вела игру на «Сантьяго Бернабеу», но пропустила от Бензема на 19-й минуте и отыграться не смогла. «Реал» заиграл активнее после перерыва, отбился от настойчивых атак «Баварии» в конце матча и нанес первое на своем стадионе поражение Хосепу Гвардиоле. А через неделю уничтожил его команду в ответной игре – 4:0. Впрочем, мысленно Гвардиола тогда был совсем не в Мюнхене – за несколько дней до этого умер его друг – замечательный тренер Тито Виланова.

Лига чемпионов-2014/15, 1/8 финала

«Шахтер» – «Бавария» – 0:0

Только что грохнувшая со счетом 8:0 «Гамбург» «Бавария» не слишком превосходила по игре своего соперника, Вячеслав Шевчук наводил ужас своей перевязанной головой на форвардов немецкого клуба, а свой 100-й матч в еврокубках Хаби Алонсо отметил красной карточкой. Игра прошла практически без опасных моментов и так и не осчастливила зрителей переполненной «Арены Львов» забитыми голами. Гвардиола нахваливал соперника, а через три недели его «Бавария» унизила «Шахтер» со счетом 7:0.

Лига чемпионов-2014/15, 1/4 финала

«Порту» – «Бавария» – 3:1

Этот матч уже дважды попадал в наши материалы: в список больших сенсаций и как приложение к суперкамбэкам. Он же стал и частью неудачной гостевой серии «Баварии», к тому же клуб захлестнули кадровые проблемы, выкосившие едва ли не половину основного состава. Уже к десятой минуте Куарежма оформил дубль, затем команды обменялись голами, поставив под серьезный вопрос участие немцев в полуфинале. Впрочем, незавидную судьбу разгроханного в Мюнхене «Шахтера» разделил и «Порту», получивший аж шесть голов на «Альянц-Арене».

Лига чемпионов-2014/15, 1/2 финала

«Барселона» – «Бавария» – 3:0

Уж конечно сине-гранатовые желали отомстить за итоговые 0:7 двухлетней давности, но мало кто ожидал, что после первого матча интрига будет фактически убита. Снова оптимальный состав мюнхенцам помешали выставить травмы, но даже отсутствие Роббена, Рибери, Алаба и Бадштубера вряд ли может служить оправданием разгрому. До 77-й минуты в игре еще сохранялась нулевая ничья, а затем Месси забил два гола, один из которых мигом угодил в мемы после смешного падения Боатенга, а до крупного счет довел Неймар. В ответной игре «Бавария» хоть и быстро забила, но тут же получила два мяча в свои ворота, а в конечном итоге довольствовалась лишь минимальной победой (3:2).

Лига чемпионов-2015/16, 1/8 финала      

«Ювентус» – «Бавария» – 2:2

Уж на 55-й минуте матча в Турине казалось, что неудачная выездная серия прервется – Роббен уже сделал счет 2:0 в пользу «Баварии», а первый мяч забил Мюллер. До этой игры «Ювентус» не пропускал в девяти матчах подряд, но не сумел уберечься от точных ударов мюнхенцев, зато нашел в себе силы отыграться – через 20 минут равновесие было восстановлено благодаря голам Дибалы и Стураро. А будь «Юве» поудачливее – «Бавария» могла и проиграть. Через три недели в Мюнхене вообще состоялся один из лучших матчей всего сезона-2015/16, когда немцы на последних секундах вытащили ничью 2:2, а в овертайме забили итальянцам два безответных мяча.

Лига чемпионов-2015/16, 1/4 финала      

«Бенфика» – «Бавария» – 2:2

В орлиное гнездо на край Европы «Бавария» поехала с запасом в один гол. Домашняя победа 1:0 еще ничего не гарантировала, а после ошибки Нойера и гола Хименеса в Лиссабоне, казалось, что и сенсация на кипящем «Да Луш» вполне возможна. Однако пыл португальцев быстро остудил Видаль, а во втором тайме Мюллер вывел гостей вперед. «Бавария» контролировала ход матча, но от точного удара Талиски со штрафного не убереглась – вновь выезд и вновь 2:2. Немцы установили клубный рекорд, сумев в пятый раз подряд выйти в полуфинал Лиги чемпионов, но свою ужасную серию без побед в плей-офф не могут прервать уже два года. Закончится ли она в Мадриде, в игре против кошмарно неудобного «Атлетико»?

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Лига чемпионов Лига чемпионов Бавария Бенфика Реал Барселона Шахтер Манчестер Юнайтед Атлетико Порту Ювентус
Комментарии (2)
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koli4ka
1461764924
хосеп по жизни секси перень, смарю на фото-ну алкашка с бодунашка
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Дима97
1461773036
)
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