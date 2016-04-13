Роналду вывел «Реал» в полуфинал, Де Брюйне забил решающий гол «ПСЖ». Ключевые моменты матчей 1/4 ЛЧ

«Реал» – «Вольфсбург» – 3:0

В начале матча Серхио Рамос расторопно сыграл на угловом. Только перекладина спасла «Вольфсбург» от гола.

На 16-й минуте Роналду замкнул передачу Карвахаля. Давление «Реала» воплощается в гол!

Уже через минуту Роналду забивает второй мяч, головой замкнув навес Крооса.

Луис Густаво красивым ударом мог отыграть один мяч, но здорово сыграл Кейлор Навас.

Еще один сумасшедший шанс упускает Рамос. Не идет мяч в ворота после ударов испанца.

Роналду! Хет-трик оформляет португалец. Похоже, «Реал» в полуфинале.

«Манчестер Сити» – «ПСЖ» – 1:0

Ибрагимович со штрафного побеспокоил Харта. Выручил вратарь.

Агуэро пристреливается с дальней дистанции. Немного не хватило аргентинцу точности.

Серхио Агуэро заработал пенальти, но реализовать его не сумел. Кевин Трапп угадал направление удара, однако мяч прошел рядом со штангой.

Во втором тайме больше атаковал «ПСЖ», а забил «Манчестер Сити». Красивым обводящим ударом Кевин Де Брюйне открывает счет.

Онлайн матча «ПСЖ» – «Манчестер Сити»

Давид Луиз пропустит следующий матч. На первых секундах бразилец схлопотал желтую карточку.

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Джо Харт взял пенальти от Ибрагимовича. Златан попытался потом забить с игры, но вратарь снова играет надежно.

«Манчестер Сити» убежал в результативную контратаку. Кевин Де Брюйне забивает гостевой гол.

Ибрагимович подставил ногу под пас Фернандо, а мяч заскочил в сетку ворот Харта. Курьезнейший гол!

Рабьо пользуется нерасторопностью защитников на стандарте, на добивании отправляя мяч в сетку.

Почти тут же Ибрагимович мог увеличивать преимущество хозяев, но за Джо Харта сыграла перекладина.

Фернандиньо забивает второй гол в ворота «ПСЖ». Прижавшийся к своим воротам «Сити» нашел в себе силы на ответ. Шансы на проход снова примерно равны.

Онлайн матча «Реал» – «Вольфсбург»

Роналду забил, но судья зафиксировал офсайд.

Неожиданный укол от «Вольфсбурга». Рикардо Родригес реализует пенальти!

«Вольфсбург» продолжает добивать «Реал». Отличился Арнольд!

Онлайн матча «Барселона» – «Атлетико» (2:1)

С настроением у барселонских парней все в порядке. Как будет в матче?

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Месси начал с опасного удара на четвертой минуте.

Хороший момент упустил Неймар, пробив почти с линии вратарской чуть выше ворот.

А Фернандо Торрес взял, да и реализовал выход один на один. Это его 11-й гол в ворота «Барсы» в карьере. 0:1 на «Камп Ноу»!

Гризманн тут же чуть второй не закатил!

А Фернандо Торрес успел схлопотать целых две желтые карточки и был удален с поля. Через 10 минут после гола и за 10 минут до конца первого тайма! Герой и антигерой в одном лице.

В начале второго тайма Месси едва не сотворил супергол ударом через себя в падении. Мяч прошел чуть мимо.

В следующем моменте лишь перекладина спасла «Атлетико» от гола после удара Неймара.

На 63-й минуте Луис Суарес сравнял счет, вовремя подставив ногу в чужой вратарской – 1:1!

Еще через девять минут Суарес оформил дубль, 2:1! «Барселона» сумела одержать тяжелейшую победу над «Атлетико», а уругваец забил уже 45 голов в 44 матчах.

Онлайн матча «Бавария» – «Бенфика» (1:0)

Интересно, кого там высматривал Томас Мюллер?

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Свой единственный гол «Бавария» забила уже на второй минуте! Артуро Видаль без всякого сопротивления поразил ворота «Бенфики» головой.

Мюллер едва не удвоил счет ударом с близкого расстояния – тут «Бенфике» повезло.

В первом тайме у Видаля был шанс оформить дубль, забив гол-близнец (только после подачи с другого фланга), но мяч прошел выше.

На 57-й минуте великолепный шанс сам себе подарил Жонас, но не смог пробить Нойера. Спустя некоторое время португальцы загубили еще один невероятный голевый момент.

Ну а «Бавария» была немного поопаснее под конец – могла забить Рибери и Левандовски. Впрочем, счет 2:0 был бы несправедлив, да и «Бенфика» вполне заслуживала ничьей, отыграв невероятно дисциплинированно практически все 90 минут. 0:1 в Мюнхене оставляет португальцам шансы на полуфинал.

В среду «Вольфсбург» примет мадридский «Реал», а «ПСЖ» сыграет в Париже с «Манчестер Сити». Следите за ключевыми событиями четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов на «Бомбардире»!