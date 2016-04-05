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  • «Бенфике» на заметку. 7 суперсенсаций в первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов

«Бенфике» на заметку. 7 суперсенсаций в первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов

Лига чемпионов-1999/00

«Валенсия» – «Лацио» – 5:2

Что случилось:

Римский «Лацио», выигравший месяцем позже чемпионат Италии, был буквально избит в Валенсии чудесной командой Эктора Купера. «Мы недооценили соперника? Чушь. Они были в потрясающей форме. Доволен ли я игрой своих парней? Да, да и еще раз да!», – пытался сохранить лицо Свен-Йоран Эрикссон, но концерт на «Месталье» в тот вечер звучал не в его честь. Уже к четвертой минуте «Валенсия» повела 2:0, не снижала оборотов и в дальнейшем, а в концовке матча оформила разгром. Особенно расстарался Херард, забивший три мяча. До этой игры испанские клубы ни разу в еврокубках не посмели расстреливать итальянцев пятью голами.

Что было потом:

Римляне жаждали реванша, но сумели забить лишь однажды – Верон отличился в начале второго тайма, подарив «Лацио» слабую надежду. Матч так и закончился недостаточной для римского клуба победой 1:0 и жутко расстроил итальянскую прессу, воспринявшую отсутствие команд из серии А в полуфинале Лиги чемпионов как символ заката «кальчо». Ну а «Валенсия» дошагала до финала, где крупно уступила «Реалу».

Лига чемпионов-2000/01

«Лидс» – «Депортиво» – 3:0

Что случилось:

Чемпион Испании был буквально уничтожен симпатичной дерзкой выскочкой из Англии во главе с мастером штрафных Хартом, молодым талантом Смитом и капитаном-башней Фердинандом. Именно эта троица забила по голу на «Элланд Роуд», превратив в пыль слова полузащитника испанцев Виктора о том, что «Депору» достался слабейший соперник из всех возможных. Молодежь «Лидса» попросту разорвала испанский клуб, практически не оставив ему шансов на полуфинал.

Что было потом:

Ответный матч «Депортиво» выиграл со счетом 2:0 благодаря голам Джалминьи и Тристана, однако до овертайма дотянуться не сумел. За клуб из Ла-Коруньи отомстила «Валенсия», которая выдержала прессинг английской банды в гостях (0:0), а дома спокойно забила три безответных гола и вышла в финал, который снова проиграла (на этот раз «Баварии» в серии пенальти).

Лига чемпионов-2001/02

«Панатинаикос» – «Барселона» – 1:0

Что случилось:

Конечно, сейчас бы этот результат считался настоящей сенсацией, но с тех времен «ПАО» кошмарно деградировал, а «Барса», наоборот, стала сильнейшей командой мира. Впрочем, и тогда, в 2002-м, не все ожидали такого нахальства от греков, которые совершенно ни в чем не уступали именитому сопернику, а в конце матча вырвали победу. Басинас, который отвесит голевой пас Харистеасу в финале Евро-2004, реализовал пенальти на 79-й минуте, а каталонский клуб с четырьмя голландцами в составе и вышедшим на замену Ривалдо так ничего и не забил.

Что было потом:

«ПАО» хоть и открыл счет на «Камп Ноу», но в итоге не сдюжил – на забитый мяч Константину дублем ответил нынешний главный тренер «Барселоны» Луис Энрике, а победный гол забил проторчавший в запасе в первом матче Савиола. «Барселона» все-таки протиснулась в полуфинал, но там уступила по сумме двух встреч «Реалу», который и выиграл Лигу чемпионов благодаря ставшему уже легендарным голу Зидана в ворота «Байера».

Лига чемпионов-2007/08

«Фенербахче» – «Челси» – 2:1

Что случилось:

«Мы сегодня могли выиграть со счетом 3:0 или 4:0, однако в итоге триумф отпраздновал «Фенербахче», – недовольно пробурчал после матча главный тренер «Челси» Авраам Грант. Ему было на что сетовать – синие упустили несколько вернейших голевых моментов, однако сами не забили ничего, поскольку счет был открыт после традиционного игрока автогола «Фенера» (турки в том розыгрыше аж трижды на своей арене забивали сами себе). Причем, ошибку допустил нападающий Дейвид. До середины второго тайма турецкая команда уступала, затем счет сравнял Казим-Ричардс, а победный мяч удалось забить как раз Дейвиду – на этот раз в нужные ворота, да и гораздо красивее.

Что было потом:

«Фенербахче» «побыл в полуфинале» всего четыре стартовые минуты на «Стэмфорд Бридж» – ровно до гола Баллака, а в конце матча отличился Лэмпард, так что «Челси» исправился за промах в Турции и вышел в следующую стадию. Далее был повержен «Ливерпуль», но в финале лондонский клуб уступил «МЮ» в «Лужниках» в серии пенальти.

Лига чемпионов-2008/09

«Манчестер Юнайтед» – «Порту» – 2:2

Что случилось:

Действующие победители Лиги чемпионов отправились в Португалию с тревогой на душе, поскольку добиться нужного результата на «Драгау» удается далеко не каждому. На «Олд Траффорд» «МЮ» и «Порту» обменялись голами в начале и в конце, заставив ждать их ответного матча с особым нетерпением. Португальцы, кстати, ни в чем англичанам не уступали, а по количеству ударов и угловых даже превзошли.

Что было потом:

Возможно, громкая сенсация бы в итоге и состоялась, не будь у «МЮ» Криштиану Роналду. Но именно он, будущий обладатель нескольких Золотых мячей, забил единственный и решающий гол в ответной встрече, который потом был признан лучшим забитым мячом года. В полуфинале манкунианцы устранили с дороги «Арсенал», но в решающей встрече уступили «Барселоне» (0:2).

Лига чемпионов-2010/11

«Интер» – «Шальке» – 2:5

Что случилось:

Ясно, что это был уже далеко не «Интер» Моуринью, а Леонардо, наверное, не следовало вообще лезть в тренерские дебри, но так уступать действующий победитель ЛЧ, конечно же, был не должен. «Шальке» нанес всего шесть-семь ударов по нашим воротам и забил пять голов», – жаловался Леонардо, хотя на самом деле немецкий клуб пробил 11 раз, да и из своих моментов реализовал лишь половину. Уже на первой минуте Станкович наказал за забег Нойера точным ударом аж с центра поля, но на перерыв команды ушли при счете 2:2, а во втором тайме немцы затолкали еще три гола, один из которых записал на свой счет Рауль. В унижении интеристов поучаствовал и бывший спартаковец Хурадо, а пять голов из сетки вытащил нынешний голкипер «Бенфики» Жулио Сезар, который, правда, сегодня в Мюнхене не сыграет

Что было потом:

Никакого реванша не последовало и близко – во втором матче «Интер» вновь уступил (1:2), получив по голу от Рауля и Хеведеса и ответив лишь точным ударом Мотты. «Шальке» в полуфинале с общим счетом 1:6 был бит «МЮ», который, в свою очередь традиционно проиграл в финале «Барселоне».

Лига чемпионов-2014/15

«Порту» – «Бавария» – 3:1

Что случилось:

Однозначный фаворит противостояния неожиданно нажил себе крупные проблемы перед ответной игрой, поскольку такой проигрыш на «Драгау» обязал уверенно и желательно крупно побеждать в Мюнхене. Уже к 10-й минуте «Бавария» горела 0:2 после двух пропущенных голов от Куарежмы, сумела сократить разрыв в счете благодаря мячу Тиаго, но после перерыва важный гол забил Мартинес. «Важный» – это тогда так казалось.

Что было потом:

На самом деле Мартинес мог хоть хет-трик делать, даже это не спасло бы «Порту» от вылета. Португальцы получили пять голов еще к перерыву и снова прогремели на всю Европу, проиграв в итоге 1:6, как ни бесновался на бровке один из самых непонятных тренеров последнего времени в «Порту». Это после матча на «Драгау» Хулена Лопетеги вдруг стали сватать аж в «Реал», но после унижения на «Альянц-Арене» вряд ли кто-то всерьез бы воспринял такую новость. Интересно, пойдет ли сегодня «Бенфика» по пути своего злейшего врага или же сумеет преподнести сюрприз?

Лига чемпионов Лига чемпионов Бенфика Лидс Депортиво Панатинаикос Валенсия Фенербахче Порту Шальке-04
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