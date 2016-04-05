«Бенфике» на заметку. 7 суперсенсаций в первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов

Лига чемпионов-1999/00

«Валенсия» – «Лацио» – 5:2

Что случилось:

Римский «Лацио», выигравший месяцем позже чемпионат Италии, был буквально избит в Валенсии чудесной командой Эктора Купера. «Мы недооценили соперника? Чушь. Они были в потрясающей форме. Доволен ли я игрой своих парней? Да, да и еще раз да!», – пытался сохранить лицо Свен-Йоран Эрикссон, но концерт на «Месталье» в тот вечер звучал не в его честь. Уже к четвертой минуте «Валенсия» повела 2:0, не снижала оборотов и в дальнейшем, а в концовке матча оформила разгром. Особенно расстарался Херард, забивший три мяча. До этой игры испанские клубы ни разу в еврокубках не посмели расстреливать итальянцев пятью голами.

Что было потом:

Римляне жаждали реванша, но сумели забить лишь однажды – Верон отличился в начале второго тайма, подарив «Лацио» слабую надежду. Матч так и закончился недостаточной для римского клуба победой 1:0 и жутко расстроил итальянскую прессу, воспринявшую отсутствие команд из серии А в полуфинале Лиги чемпионов как символ заката «кальчо». Ну а «Валенсия» дошагала до финала, где крупно уступила «Реалу».

Лига чемпионов-2000/01

«Лидс» – «Депортиво» – 3:0

Что случилось:

Чемпион Испании был буквально уничтожен симпатичной дерзкой выскочкой из Англии во главе с мастером штрафных Хартом, молодым талантом Смитом и капитаном-башней Фердинандом. Именно эта троица забила по голу на «Элланд Роуд», превратив в пыль слова полузащитника испанцев Виктора о том, что «Депору» достался слабейший соперник из всех возможных. Молодежь «Лидса» попросту разорвала испанский клуб, практически не оставив ему шансов на полуфинал.

Что было потом:

Ответный матч «Депортиво» выиграл со счетом 2:0 благодаря голам Джалминьи и Тристана, однако до овертайма дотянуться не сумел. За клуб из Ла-Коруньи отомстила «Валенсия», которая выдержала прессинг английской банды в гостях (0:0), а дома спокойно забила три безответных гола и вышла в финал, который снова проиграла (на этот раз «Баварии» в серии пенальти).

Лига чемпионов-2001/02

«Панатинаикос» – «Барселона» – 1:0

Что случилось:

Конечно, сейчас бы этот результат считался настоящей сенсацией, но с тех времен «ПАО» кошмарно деградировал, а «Барса», наоборот, стала сильнейшей командой мира. Впрочем, и тогда, в 2002-м, не все ожидали такого нахальства от греков, которые совершенно ни в чем не уступали именитому сопернику, а в конце матча вырвали победу. Басинас, который отвесит голевой пас Харистеасу в финале Евро-2004, реализовал пенальти на 79-й минуте, а каталонский клуб с четырьмя голландцами в составе и вышедшим на замену Ривалдо так ничего и не забил.

Что было потом:

«ПАО» хоть и открыл счет на «Камп Ноу», но в итоге не сдюжил – на забитый мяч Константину дублем ответил нынешний главный тренер «Барселоны» Луис Энрике, а победный гол забил проторчавший в запасе в первом матче Савиола. «Барселона» все-таки протиснулась в полуфинал, но там уступила по сумме двух встреч «Реалу», который и выиграл Лигу чемпионов благодаря ставшему уже легендарным голу Зидана в ворота «Байера».

Лига чемпионов-2007/08

«Фенербахче» – «Челси» – 2:1

Что случилось:

«Мы сегодня могли выиграть со счетом 3:0 или 4:0, однако в итоге триумф отпраздновал «Фенербахче», – недовольно пробурчал после матча главный тренер «Челси» Авраам Грант. Ему было на что сетовать – синие упустили несколько вернейших голевых моментов, однако сами не забили ничего, поскольку счет был открыт после традиционного игрока автогола «Фенера» (турки в том розыгрыше аж трижды на своей арене забивали сами себе). Причем, ошибку допустил нападающий Дейвид. До середины второго тайма турецкая команда уступала, затем счет сравнял Казим-Ричардс, а победный мяч удалось забить как раз Дейвиду – на этот раз в нужные ворота, да и гораздо красивее.

Что было потом:

«Фенербахче» «побыл в полуфинале» всего четыре стартовые минуты на «Стэмфорд Бридж» – ровно до гола Баллака, а в конце матча отличился Лэмпард, так что «Челси» исправился за промах в Турции и вышел в следующую стадию. Далее был повержен «Ливерпуль», но в финале лондонский клуб уступил «МЮ» в «Лужниках» в серии пенальти.

Лига чемпионов-2008/09

«Манчестер Юнайтед» – «Порту» – 2:2

Что случилось:

Действующие победители Лиги чемпионов отправились в Португалию с тревогой на душе, поскольку добиться нужного результата на «Драгау» удается далеко не каждому. На «Олд Траффорд» «МЮ» и «Порту» обменялись голами в начале и в конце, заставив ждать их ответного матча с особым нетерпением. Португальцы, кстати, ни в чем англичанам не уступали, а по количеству ударов и угловых даже превзошли.

Что было потом:

Возможно, громкая сенсация бы в итоге и состоялась, не будь у «МЮ» Криштиану Роналду. Но именно он, будущий обладатель нескольких Золотых мячей, забил единственный и решающий гол в ответной встрече, который потом был признан лучшим забитым мячом года. В полуфинале манкунианцы устранили с дороги «Арсенал», но в решающей встрече уступили «Барселоне» (0:2).

Лига чемпионов-2010/11

«Интер» – «Шальке» – 2:5

Что случилось:

Ясно, что это был уже далеко не «Интер» Моуринью, а Леонардо, наверное, не следовало вообще лезть в тренерские дебри, но так уступать действующий победитель ЛЧ, конечно же, был не должен. «Шальке» нанес всего шесть-семь ударов по нашим воротам и забил пять голов», – жаловался Леонардо, хотя на самом деле немецкий клуб пробил 11 раз, да и из своих моментов реализовал лишь половину. Уже на первой минуте Станкович наказал за забег Нойера точным ударом аж с центра поля, но на перерыв команды ушли при счете 2:2, а во втором тайме немцы затолкали еще три гола, один из которых записал на свой счет Рауль. В унижении интеристов поучаствовал и бывший спартаковец Хурадо, а пять голов из сетки вытащил нынешний голкипер «Бенфики» Жулио Сезар, который, правда, сегодня в Мюнхене не сыграет

Что было потом:

Никакого реванша не последовало и близко – во втором матче «Интер» вновь уступил (1:2), получив по голу от Рауля и Хеведеса и ответив лишь точным ударом Мотты. «Шальке» в полуфинале с общим счетом 1:6 был бит «МЮ», который, в свою очередь традиционно проиграл в финале «Барселоне».

Лига чемпионов-2014/15

«Порту» – «Бавария» – 3:1

Что случилось:

Однозначный фаворит противостояния неожиданно нажил себе крупные проблемы перед ответной игрой, поскольку такой проигрыш на «Драгау» обязал уверенно и желательно крупно побеждать в Мюнхене. Уже к 10-й минуте «Бавария» горела 0:2 после двух пропущенных голов от Куарежмы, сумела сократить разрыв в счете благодаря мячу Тиаго, но после перерыва важный гол забил Мартинес. «Важный» – это тогда так казалось.

Что было потом:

На самом деле Мартинес мог хоть хет-трик делать, даже это не спасло бы «Порту» от вылета. Португальцы получили пять голов еще к перерыву и снова прогремели на всю Европу, проиграв в итоге 1:6, как ни бесновался на бровке один из самых непонятных тренеров последнего времени в «Порту». Это после матча на «Драгау» Хулена Лопетеги вдруг стали сватать аж в «Реал», но после унижения на «Альянц-Арене» вряд ли кто-то всерьез бы воспринял такую новость. Интересно, пойдет ли сегодня «Бенфика» по пути своего злейшего врага или же сумеет преподнести сюрприз?