КДК наказал «Спартак» и ЦСКА. «Боруссия» разгромила «Тоттенхэм» в Лиге Европы. Дайджест событий дня

Россия набрала рекордное количество очков в ТК УЕФА за один сезон

Разочарование от вылета «Зенита» из 1/8 финала Лиги чемпионов все еще велико, зато можно порадоваться рекорду, который установили в еврокубках российские клубы - они заработали для нашей страны 11,500 баллов в таблице коэффициентов УЕФА. Лучшим до этого был показатель 11,250 в сезоне-2007/08. 19 очков набрал «Зенит», 12 – «Краснодар», 9,5 – ЦСКА, 9 - «Локомотив», а еще 8 – казанский «Рубин». Сейчас Россия находится на седьмом месте в ТК УЕФА, однако так и не сможет выставить три команды в Лиге чемпионов в сезоне-2017/18.

Халк – в числе лучших игроков недели в Лиге чемпионов

Гол форварда «Зенита» Халка в ворота «Бенфики» так и не помог российскому клубу квалифицироваться в четвертьфинал Лиги чемпионов. Однако бразилец может получить личную награду за этот матч, если опередит в споре за звание лучшего игрока недели на официальном сайте УЕФА нападающего «Реала» Криштиану Роналду, форварда «ПСЖ» Златана Ибрагимовича и футболиста «Вольфсбурга» Андре Шюррле.

Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?

«Бавария» не планирует продлевать контракт с Гетце

Полузащитник «Баварии» Марио Гетце, скорее всего, найдет себе новую команду по окончании сезона, поскольку руководство мюнхенского клуба не горит желанием продолжать совместное сотрудничество. Контракт немецкого футболиста заканчивается через год, а уже сейчас в Гетце активно заинтересованы «Ювентус» и «Реал», а также два английских клуба – «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Последний раз автор золотого гола на ЧМ-2014 выходил на поле в октябре прошлого года – в матче между Ирландией и Германией, а затем надолго выбыл из-за травмы.

Снова появились слухи о конфликте Денисова в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Игорь Денисов может пропустить чемпионат Европы-2016 из-за недостатка игровой практики. В российских СМИ появилась информация о том, что тренерский штаб бело-голубых рассматривает Денисова в качестве игрока подмены из-за неудовлетворительной физической формы. Позже представитель футболиста опроверг информацию о возможном конфликте Денисова с тренерами «Динамо». Впрочем, предыдущий матч чемпионата России против «Урала» полузащитник смотрел со скамейки запасных.

КДК РФС «содрал» миллион рублей со «Спартака» и ЦСКА

По итогам заседания КДК РФС оба участника недавнего московского дерби были наказаны штрафами из-за поведения болельщиков. ЦСКА раскошелится на 420 тысяч рублей из-за использования фанатами пиротехники, скандирования ими оскорблений и демонстрации баннера. «Спартаку» за такие же прегрешения только в более широком масштабе выписали счет на сумму 630 тысяч рублей.

Летом Моуринью возглавит новый клуб

Бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуринью сообщил о своих дальнейших планах. По словам португальца, он будет работать в новом клубе в июле 2016 года, но в каком именно – пока не сообщает. Ранее СМИ настойчиво отправляли Моуринью в «Манчестер Юнайтед», хотя и не все члены руководства манкунианцев горят желанием приглашать португальского тренера.

Любопытно, что примерно такая же новость сегодня появилась и про Златана Ибрагимовича – швед уже тоже знает, чем будет заниматься следующим летом, но рассказывать о своем будущем еще не спешит.

«Барселона» намерена подписать еще одного Суареса

Полузащитник «Вильярреала» Денис Суарес летом должен пополнить состав «Барселоны». По крайней мере, каталонский клуб сильно заинтересован в трансфере этого футболиста, о чем и рассказал спортивный директор «Барсы» Роберт Фернандес: «Мы высоко оцениваем Суареса, но не смогли подписать его зимой по независящим от нас причинам. Мы с оптимизмом смотрим на перспективы летнего трансфера и определенно хотели бы видеть Дениса в составе «Барселоны». В текущем сезоне Суарес провел за «Вильярреал» 33 матча во всех турнирах и отметился четырьмя голами и девятью голевыми передачами.

«Боруссия» нанесла крупное поражение «Тоттенхэму» в Лиге Европы

В одном из центральных матчей дня в Лиге Европы вторая команда Бундеслиги уничтожила вторую команду АПЛ тремя безответными мячами: счет в матче «Боруссия» - «Тоттенхэм» открыл Обамеянг, а затем дважды отличился Ройс. Хозяева были более удачливы и в двух других играх: «Шахтер» переиграл «Андерлехт» со счетом 3:1, а «Фенербахче» минимально победил «Брагу» - 1:0. Еще одна встреча вообще не принесла забитых мячей – миром разошлись «Базель» и триумфатор двух прошлых розыгрышей Лиги Европы – «Севилья».

Боруссия Д (Германия) – Тоттенхэм (Англия) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Обамеянг, 30; 2:0 – Ройс, 61; 3:0 – Ройс, 70.

Фенербахче (Турция) – Брага (Португалия) – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Топал, 82.

Базель (Швейцария) – Севилья (Испания) – 0:0 (0:0)

Шахтер (Украина) – Андерлехт (Бельгия) – 3:1(2:0)

Голы: 1:0 – Тайсон, 21; 2:0 – Кучер, 24; 2:1 – Ачимпонг, 69; 3:1 – Эдуардо, 79.

Календарь Лиги Европы

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