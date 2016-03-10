Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • КДК наказал «Спартак» и ЦСКА. «Боруссия» разгромила «Тоттенхэм» в Лиге Европы. Дайджест событий дня

КДК наказал «Спартак» и ЦСКА. «Боруссия» разгромила «Тоттенхэм» в Лиге Европы. Дайджест событий дня

Россия набрала рекордное количество очков в ТК УЕФА за один сезон

Разочарование от вылета «Зенита» из 1/8 финала Лиги чемпионов все еще велико, зато можно порадоваться рекорду, который установили в еврокубках российские клубы - они заработали для нашей страны 11,500 баллов в таблице коэффициентов УЕФА. Лучшим до этого был показатель 11,250 в сезоне-2007/08. 19 очков набрал «Зенит», 12 – «Краснодар», 9,5 – ЦСКА, 9 - «Локомотив», а еще 8 – казанский «Рубин». Сейчас Россия находится на седьмом месте в ТК УЕФА, однако так и не сможет выставить три команды в Лиге чемпионов в сезоне-2017/18.

Халк – в числе лучших игроков недели в Лиге чемпионов

Гол форварда «Зенита» Халка в ворота «Бенфики» так и не помог российскому клубу квалифицироваться в четвертьфинал Лиги чемпионов. Однако бразилец может получить личную награду за этот матч, если опередит в споре за звание лучшего игрока недели на официальном сайте УЕФА нападающего «Реала» Криштиану Роналду, форварда «ПСЖ» Златана Ибрагимовича и футболиста «Вольфсбурга» Андре Шюррле.

Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?

«Бавария» не планирует продлевать контракт с Гетце

Полузащитник «Баварии» Марио Гетце, скорее всего, найдет себе новую команду по окончании сезона, поскольку руководство мюнхенского клуба не горит желанием продолжать совместное сотрудничество. Контракт немецкого футболиста заканчивается через год, а уже сейчас в Гетце активно заинтересованы «Ювентус» и «Реал», а также два английских клуба – «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Последний раз автор золотого гола на ЧМ-2014 выходил на поле в октябре прошлого года – в матче между Ирландией и Германией, а затем надолго выбыл из-за травмы.

Снова появились слухи о конфликте Денисова в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Игорь Денисов может пропустить чемпионат Европы-2016 из-за недостатка игровой практики. В российских СМИ появилась информация о том, что тренерский штаб бело-голубых рассматривает Денисова в качестве игрока подмены из-за неудовлетворительной физической формы. Позже представитель футболиста опроверг информацию о возможном конфликте Денисова с тренерами «Динамо». Впрочем, предыдущий матч чемпионата России против «Урала» полузащитник смотрел со скамейки запасных.

КДК РФС «содрал» миллион рублей со «Спартака» и ЦСКА

По итогам заседания КДК РФС оба участника недавнего московского дерби были наказаны штрафами из-за поведения болельщиков. ЦСКА раскошелится на 420 тысяч рублей из-за использования фанатами пиротехники, скандирования ими оскорблений и демонстрации баннера. «Спартаку» за такие же прегрешения только в более широком масштабе выписали счет на сумму 630 тысяч рублей.

Летом Моуринью возглавит новый клуб

Бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуринью сообщил о своих дальнейших планах. По словам португальца, он будет работать в новом клубе в июле 2016 года, но в каком именно – пока не сообщает. Ранее СМИ настойчиво отправляли Моуринью в «Манчестер Юнайтед», хотя и не все члены руководства манкунианцев горят желанием приглашать португальского тренера.

Любопытно, что примерно такая же новость сегодня появилась и про Златана Ибрагимовича – швед уже тоже знает, чем будет заниматься следующим летом, но рассказывать о своем будущем еще не спешит.

«Барселона» намерена подписать еще одного Суареса

Полузащитник «Вильярреала» Денис Суарес летом должен пополнить состав «Барселоны». По крайней мере, каталонский клуб сильно заинтересован в трансфере этого футболиста, о чем и рассказал спортивный директор «Барсы» Роберт Фернандес: «Мы высоко оцениваем Суареса, но не смогли подписать его зимой по независящим от нас причинам. Мы с оптимизмом смотрим на перспективы летнего трансфера и определенно хотели бы видеть Дениса в составе «Барселоны». В текущем сезоне Суарес провел за «Вильярреал» 33 матча во всех турнирах и отметился четырьмя голами и девятью голевыми передачами.

«Боруссия» нанесла крупное поражение «Тоттенхэму» в Лиге Европы

В одном из центральных матчей дня в Лиге Европы вторая команда Бундеслиги уничтожила вторую команду АПЛ тремя безответными мячами: счет в матче «Боруссия» - «Тоттенхэм» открыл Обамеянг, а затем дважды отличился Ройс. Хозяева были более удачливы и в двух других играх: «Шахтер» переиграл «Андерлехт» со счетом 3:1, а «Фенербахче» минимально победил «Брагу» - 1:0. Еще одна встреча вообще не принесла забитых мячей – миром разошлись «Базель» и триумфатор двух прошлых розыгрышей Лиги Европы – «Севилья».

Боруссия Д (Германия) – Тоттенхэм (Англия) – 3:0 (1:0) 

Голы: 1:0 – Обамеянг, 30; 2:0 – Ройс, 61; 3:0 – Ройс, 70.

 Фенербахче (Турция) – Брага (Португалия) – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Топал, 82.

Базель (Швейцария) – Севилья (Испания) – 0:0 (0:0)

Шахтер (Украина) – Андерлехт (Бельгия) – 3:1(2:0)

Голы: 1:0 – Тайсон, 21; 2:0 – Кучер, 24; 2:1 – Ачимпонг, 69; 3:1 – Эдуардо, 79.

Календарь Лиги Европы 

Три видео о том, как «Боруссия» уничтожила «Тоттенхэм» в Лиге Европы

Гетце, Левандовски, Зидан и еще 7 игроков, которые не стали звездами «Боруссии»

[cr]

Лига Европы Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит Краснодар Локомотив ЦСКА Рубин Бавария Динамо Челси Барселона Боруссия Д Тоттенхэм Шахтер Севилья Денисов Игорь Халк Ройс Марко Обамеянг Пьер-Эмерик Гетце Марио Суарес Денис Моуринью Жозе
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
dolf666
1457679359
пока в ЛЧ есть цска, со своей "игрой", то никогда нам не набрать баллов для попадания туда трёх клубов! цска это команда уровня РПЛ, максимум!
Ответить
vasiok74
1458241708
что то темнит Моуриньо.
Ответить
Главные новости
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
1
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
Вчера, 21:58
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+