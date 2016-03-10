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    Три видео о том, как «Боруссия» уничтожила «Тоттенхэм» в Лиге Европы


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    Голосов: 0
    10.03.2016 22:54
    Роскошная вывеска матча в Дортмунде позволяла надеяться на красивую борьбу, а получилось жестокое избиение второй команды АПЛ второй командой Бундеслиги. «Бомбардир» спешит показать, как это выглядело.

    Первый гол «Боруссия» забила на исходе получаса игры, причем исполнила все как по учебнику – на шикарный навес Шмельцера откликнулся Обамеянг, точно пробив головой. Рассчитывать на Льориса было бесполезно.

    Еще через полчаса дортмундский клуб укрепил преимущество, и снова «Тоттенхэм» ничего не смог сделать с фланговой подачей соперника. Кастро навесил, Суботич скинул, а Ройс расстрелял ворота с близкого расстояния.

    На 70-й минуте Ройс оформил дубль, а «Боруссия» добилась солидного преимущества. Очередная шикарная комбинация немцев поставила в тупик англичан: Обамеянг отпасовал Кастро, тот закинул мяч на Ройса, который, уж конечно, не промахнулся. 3:0 - дортмундский клуб распотрошил «Тоттенхэм» и практически гарантировал себе место в четвертьфинале Лиги Европы.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: twitter.com/BVB
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22

      armbarm 10 марта 2016, 23:02

      Прекрасная была игра!!! Молодцы, ребята! Боруссия станет победителем Лиги Европы!

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