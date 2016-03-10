Три видео о том, как «Боруссия» уничтожила «Тоттенхэм» в Лиге Европы

Первый гол «Боруссия» забила на исходе получаса игры, причем исполнила все как по учебнику – на шикарный навес Шмельцера откликнулся Обамеянг, точно пробив головой. Рассчитывать на Льориса было бесполезно.

Еще через полчаса дортмундский клуб укрепил преимущество, и снова «Тоттенхэм» ничего не смог сделать с фланговой подачей соперника. Кастро навесил, Суботич скинул, а Ройс расстрелял ворота с близкого расстояния.

На 70-й минуте Ройс оформил дубль, а «Боруссия» добилась солидного преимущества. Очередная шикарная комбинация немцев поставила в тупик англичан: Обамеянг отпасовал Кастро, тот закинул мяч на Ройса, который, уж конечно, не промахнулся. 3:0 - дортмундский клуб распотрошил «Тоттенхэм» и практически гарантировал себе место в четвертьфинале Лиги Европы.

[cr]