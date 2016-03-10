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  • Три видео о том, как «Боруссия» уничтожила «Тоттенхэм» в Лиге Европы

Три видео о том, как «Боруссия» уничтожила «Тоттенхэм» в Лиге Европы

Первый гол «Боруссия» забила на исходе получаса игры, причем исполнила все как по учебнику – на шикарный навес Шмельцера откликнулся Обамеянг, точно пробив головой. Рассчитывать на Льориса было бесполезно.

Еще через полчаса дортмундский клуб укрепил преимущество, и снова «Тоттенхэм» ничего не смог сделать с фланговой подачей соперника. Кастро навесил, Суботич скинул, а Ройс расстрелял ворота с близкого расстояния.

На 70-й минуте Ройс оформил дубль, а «Боруссия» добилась солидного преимущества. Очередная шикарная комбинация немцев поставила в тупик англичан: Обамеянг отпасовал Кастро, тот закинул мяч на Ройса, который, уж конечно, не промахнулся. 3:0 - дортмундский клуб распотрошил «Тоттенхэм» и практически гарантировал себе место в четвертьфинале Лиги Европы.

[cr]

Лига Европы Лига Европы Боруссия Д Тоттенхэм Кастро Гонсало Суботич Невен Шмельцер Марсель Ройс Марко Обамеянг Пьер-Эмерик
Комментарии (1)
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armbarm
1457640165
Прекрасная была игра!!! Молодцы, ребята! Боруссия станет победителем Лиги Европы!
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