Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Руководство «МЮ» не готово доверить команду Моуринью

    Руководители «Манчестер Юнайтед» намерены отказаться от услуг Жозе Моуринью, который считается основным претендентом на пост главного тренера клуба после ухода Луи ван Гаала.

    По мнению влиятельных членов руководства, Моуринью не уделяет достаточного внимания молодым воспитанникам, что не соответствует философии манкунианцев. Кроме того, еще одним недостатком португальца является тот факт, что он ни в одном своем клубе не работал дольше трех лет.

    Сообщается, что Луи ван Гаал доработает до конца своего контракта, после чего «Манчестер Юнайтед» возглавит Райан Гиггз.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.03.2016 19:23
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 10 марта 2016, 02:43

      вот и правильно,Маур разваливает клубы!Гиггза к рулю!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      JUVIO 8 марта 2016, 22:17

      еб*низм
      или ставьте моура -он сделает сразу результат
      или оставляйте философа , может все таки найдет он свой камень!!
      а гигз как тренер -никто

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +43

      NRM Спец > JUVIO 9 марта 2016, 09:41

      Чтобы понять кто он как тренер нужно дать ему время. А если придет Моуринью есть опасность вылета из Премьер-лиги, что едва не случилось с Челси

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      19oleg73 8 марта 2016, 22:07

      Тоже мне новость.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1101

      edw7777 8 марта 2016, 21:27

      Оказывается в руководстве иногда попадаются умные люди...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      bw17 8 марта 2016, 20:23

      Если руководство хочет, чтоб клубом руководили больше трёх лет, то дайте Луи ван Гаалу отработать свой контракт целиком. Сами же выгоняют тренеров не давая им отработать полный срок контракта. Где гарантии, что в следующем году Гиггз не опустит МЮ ещё ниже? Он в прошлом великий игрок, но не тренер.. Чтобы стать великим тренером, надо пройти все с низов.. Потренировать дубль, добиться с ними сначала успеха, а потом уже руководить ТОП-клубом, вернее тем, что от него осталось.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +265

      Dos_Santos > bw17 8 марта 2016, 22:08

      Золотые слова

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > bw17 10 марта 2016, 02:46

      он с Ферги с тех самых низов!!!и не обязательно тренировать резерв,чтоб добиться высот с топ клубом!!!!что за идиотизм...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      boi1231 8 марта 2016, 20:02

      Мудрое решение!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 8 марта 2016, 19:56

      Гигзу надо попробовать себя в менее напряженной обстановке, в МЮ будет очень сильное давление, рокировка - Раньери - Гигз вот, как вариант

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 8 марта 2016, 19:53

      Надоели уже эти слухи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      Taurus27 8 марта 2016, 19:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зря...(

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      kostyandr 8 марта 2016, 19:35

      Очень хорошая новость!... Если правда

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11