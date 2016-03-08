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Руководство «МЮ» не готово доверить команду Моуринью

8 марта 2016, 19:23
16

Руководители «Манчестер Юнайтед» намерены отказаться от услуг Жозе Моуринью, который считается основным претендентом на пост главного тренера клуба после ухода Луи ван Гаала.

По мнению влиятельных членов руководства, Моуринью не уделяет достаточного внимания молодым воспитанникам, что не соответствует философии манкунианцев. Кроме того, еще одним недостатком португальца является тот факт, что он ни в одном своем клубе не работал дольше трех лет.

Сообщается, что Луи ван Гаал доработает до конца своего контракта, после чего «Манчестер Юнайтед» возглавит Райан Гиггз.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (16)
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AndresLoko
1457454483
Слава Богу, одумались!!!
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kostyandr
1457454907
Очень хорошая новость!... Если правда
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Taurus27
1457454978
Зря...(
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ManUtd-Volgograd
1457456032
Надоели уже эти слухи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Lexa_Lexa
1457456213
Гигзу надо попробовать себя в менее напряженной обстановке, в МЮ будет очень сильное давление, рокировка - Раньери - Гигз вот, как вариант
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boi1231
1457456536
Мудрое решение!
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bw17
1457457824
Если руководство хочет, чтоб клубом руководили больше трёх лет, то дайте Луи ван Гаалу отработать свой контракт целиком. Сами же выгоняют тренеров не давая им отработать полный срок контракта. Где гарантии, что в следующем году Гиггз не опустит МЮ ещё ниже? Он в прошлом великий игрок, но не тренер.. Чтобы стать великим тренером, надо пройти все с низов.. Потренировать дубль, добиться с ними сначала успеха, а потом уже руководить ТОП-клубом, вернее тем, что от него осталось.
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edw7777
1457461661
Оказывается в руководстве иногда попадаются умные люди...
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JUVIO
1457464643
еб*низм или ставьте моура -он сделает сразу результат или оставляйте философа , может все таки найдет он свой камень!! а гигз как тренер -никто
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MU-fanatic
1457567038
вот и правильно,Маур разваливает клубы!Гиггза к рулю!!!
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