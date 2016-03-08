Руководство «МЮ» не готово доверить команду Моуринью

Руководители «Манчестер Юнайтед» намерены отказаться от услуг Жозе Моуринью, который считается основным претендентом на пост главного тренера клуба после ухода Луи ван Гаала.

По мнению влиятельных членов руководства, Моуринью не уделяет достаточного внимания молодым воспитанникам, что не соответствует философии манкунианцев. Кроме того, еще одним недостатком португальца является тот факт, что он ни в одном своем клубе не работал дольше трех лет.

Сообщается, что Луи ван Гаал доработает до конца своего контракта, после чего «Манчестер Юнайтед» возглавит Райан Гиггз.