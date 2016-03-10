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    Ибрагимович определился со своим будущим

    Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович принял решение относительно продолжения своей карьеры. Об этом сообщил агент футболиста Мино Райола.

    «Мы знаем, чего хотим, но не будем говорить об этом до лета, когда закончится сезон. Но мы четко знаем, чего хотим. Я знаю, что он решил, но не хочу, чтобы вы знали это. Златан полностью сосредоточен на победе в Лиге чемпионов», – сказал Райола.

    Нынешний контракт Ибрагимовича с парижским клубом истекает летом 2016 года. Ранее сообщалось, что футболист может перейти в МЛС или АПЛ.

    Источник: Expressen.se

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    10.03.2016 19:29
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +716

      Fju-2 15 марта 2016, 01:43

      Как там Эйфелеву башню ещё не начали демонтировать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 марта 2016, 12:03

      Только не в МЛС!!!!!Побудь ещё в Европе)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +238

      Громит 11 марта 2016, 01:07

      Новоть о новости

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 марта 2016, 19:50

      Интригуют, блин, темнят, значит, ещё ничего не ясно, ага.

      2
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