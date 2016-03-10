Ибрагимович определился со своим будущим

Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович принял решение относительно продолжения своей карьеры. Об этом сообщил агент футболиста Мино Райола.

«Мы знаем, чего хотим, но не будем говорить об этом до лета, когда закончится сезон. Но мы четко знаем, чего хотим. Я знаю, что он решил, но не хочу, чтобы вы знали это. Златан полностью сосредоточен на победе в Лиге чемпионов», – сказал Райола.

Нынешний контракт Ибрагимовича с парижским клубом истекает летом 2016 года. Ранее сообщалось, что футболист может перейти в МЛС или АПЛ.