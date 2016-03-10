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Ибрагимович определился со своим будущим

10 марта 2016, 19:29
5

Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович принял решение относительно продолжения своей карьеры. Об этом сообщил агент футболиста Мино Райола.

«Мы знаем, чего хотим, но не будем говорить об этом до лета, когда закончится сезон. Но мы четко знаем, чего хотим. Я знаю, что он решил, но не хочу, чтобы вы знали это. Златан полностью сосредоточен на победе в Лиге чемпионов», – сказал Райола.

Нынешний контракт Ибрагимовича с парижским клубом истекает летом 2016 года. Ранее сообщалось, что футболист может перейти в МЛС или АПЛ.

Источник: Expressen.se
Франция. Лига 1 Франция ПСЖ Ибрагимович Златан
Комментарии (5)
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Aztec58
1457628604
Интригуют, блин, темнят, значит, ещё ничего не ясно, ага.
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Громит
1457647667
Новоть о новости
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ЖОРРО
1457773399
Только не в МЛС!!!!!Побудь ещё в Европе)))
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Fju-2
1457995387
Как там Эйфелеву башню ещё не начали демонтировать?
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