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  • Роналду раскритиковал игроков «Реала». Раньери зовут в сборную Италии. Дайджест событий дня

Роналду раскритиковал игроков «Реала». Раньери зовут в сборную Италии. Дайджест событий дня

Роналду: "Если бы все в "Реале" выступали на моем уровне, мы были бы на первом месте"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду после поражения в матче 26-го тура от "Атлетико" (0:1) подверг критике форму партнеров. "Если бы все в "Реале" выступали на моем уровне, мы были бы на первом месте. Пресса постоянно пишет, что я недостаточно хорошо играю, но статистика не обманывает. Я не хочу никого принижать, но когда вы являетесь лучшими, то не так сложно побеждать", – рассказал Роналду.

Сними корону. Почему мы ненавидим "Реал"

Зимой российские клубы приобрели игроков на 18 миллионов

Согласно данным портала Transfermarkt, траты российских клубов на покупку игроков в период зимнего тарнсферного окна составили 18 миллионов евро. Самыми дорогими приобретениями стали Эзекиэль Хенти (5 миллионов, "Локомотив"), Лоренцо Мельгарехо (4,5 миллиона, "Спартак"), Федор Кудряшов (2 миллиона, "Ростов"), Вукашин Йованович (2 миллиона, "Зенит"), Эмиль Бергстрем (1,1 миллиона, "Рубин").

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"Арсенал" может выставить Окслэда-Чэмберлена на продажу

Лондонский "Арсенал" может выставить нападающего Алекса Окслэд-Чэмберлена на трансфер. Причиной такого решения является невысокий уровень прогресса англичанина в стане "канониров". Стоимость футболиста составляет 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне Окслэд-Чэмберлен провел за "Арсенал" в АПЛ 22 матча, в которых забил один гол.

"Эвертон" объявил о покупке клуба партнером Усманова

"Эвертон" официально подтвердил, что Фархад Мошири станет собственником клуба. Сообщается, что новый владелец планирует вложить деньги в усиление состава ливерульцев. Мошири является партнером по бизнесу российского предпринимателя Алишера Усманова.

Раньери может быть назначен на пост главного тренера сборной Италии

Наставник "Лестера" Клаудио Раньери рассматривается Федерацией футбола Италии в качестве преемника Антонио Конте на посту главного тренера национальной сборной. Напомним, что рулевой "скуадры адзурры" со следующего сезона, вероятно, займет кресло наставника "Челси". "Лестер" под руководством Раньери занимает в АПЛ лидирующую позицию. опережая ближайшего преследователя на два очка. 

"Реал" начал переговоры по Ракитичу

Полузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич может продолжить карьеру в стане мадридского "Реала". Переход хорватского футболиста может состояться следующим летом, а переговоры о трансфере ведутся уже сейчас. До "Барселоны" хавбек играл за "Севилью".

Черышев, песня Эмери и прическа Дани Алвеса. Кто получит "Оскары" в чемпионате Испании

"Челси" и "ПСЖ" поспорят за Игуаина

"Челси" и "ПСЖ" претендуют на нападающего "Наполи" Гонсало Игуаина. Сообщается, что аргентинский форвард не планирует продлевать контракт с неаполитанцами может покинуть команду уже летом. За 28-летнего нападающего лондонскому и парижскому клубу придется заплатить 77 миллионов фунтов.

Футболисты "Волыни" из-за долгов по зарплате могут бойкотировать матч с "Зарей"

Футболисты "Волыни" из-за пятимесячных долгов по зарплате могут бойкотировать матч 1/4 финала Кубка Украины против "Зари". Об этом сообщает Sport Arena. Отмечается, что игроки готовы ждать стабилизации ситуации до 29 февраля. Если к этому сроку долги не будут погашены, то футболисты будут бойкотировать кубковый матч.

[cr]

Испания. Примера Испания Реал Барселона Лестер Италия Эвертон Арсенал Игуаин Гонсало Роналду Криштиану Ракитич Иван Окслэд-Чемберлен Алекс Раньери Клаудио
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