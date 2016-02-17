Немцы до 21 года, которыми вы будете восхищаться

Джошуа Киммих, «Бавария»

Возраст: 21 год

Позиция: центральный полузащитник

Трансферная стоимость: €8 млн

Прототип: Ларс Бендер

Одно из открытий этого сезона в Бундеслиге, Джошуа Киммих так живо заиграл в «Баварии», что Гвардиола занялся любимым делом – изворачиваться с ролью игрока. Киммих может сыграть везде в центре поля, но уже попробовал, каково действовать в защите. Получается толково, к полузащитнику уже присматривается Йоахим Лев.

Воспитал Киммиха «Штутгарт», но в большой футбол вывел «РБ Лейпциг». «Швабы» вовремя использовали опцию обратного выкупа и тут же продали игрока в «Баварию». Шесть миллионов чистой прибыли – есть подозрение, что продешевили.

Джонатан Та, «Байер»

Возраст: 19 лет

Позиция: центральный защитник, правый защитник

Трансферная стоимость: €9 млн

Прототип: Жером Боатенг

Джонатан Та дебютировал в «Гамбурге» в 17 лет. Тогда его главным конкурентом был опытный Хейко Вестерманн, но за юношу сыграли внушительные характеристики (ивуарийская кровь) и стиль «динозавров» в обороне – никакой защиты. Вскоре Та отправили рубиться во вторую Бундеслигу, и из аренды в «Фортуне» он ушел в «Байер», где вообще играет без замен.

Фактурный игрок отменно владеет корпусом, а недостатки компенсирует универсализмом. На него выходила сборная Кот-д’Ивуара, но Джонатан носит майку с немецким флагом, начиная с команды U16. Так что замена сломавшемуся Жерому Боатенгу, возможно, уже найдена, тем более что именно с защитником «Баварии» так любят сравнивать Та. «Байер» в его лице приобрел надежного игрока обороны на долгие годы вперед, а сборная Германии – готового сменщика нынешнему поколению. Так уж получается, что переизбыток талантов все чаще ускоряет смену поколений в немецкой национальной команде.

Юлиан Брандт, «Байер»

Возраст: 19 лет

Позиция: атакующий полузащитник, инсайд

Трансферная стоимость: €10 млн

Прототип: Юлиан Дракслер

В «Байере» вообще много крутых ребят. Полузащитник Юлиан Брандт, например. Топ-клубы ходят вокруг него, но пока он менять клуб не намерен и отмахивается от слухов. Трансферная сага с участием Брандта уже однажды случилась. Когда он выступал за «Вольфсбург», за него боролись дортмундская «Боруссия» и «Бавария», а Брандт выбрал «Байер» и вряд ли пожалел о принятом решении.

Роджер Шмидт пока парня бережет, чаще вводя в игру со скамейки. Но Брандт уже несколько раз сверкнул на самом высоком уровне. В свои 19 он способен закрыть сразу несколько позиций, а штрафные научился бить не хуже Хакана Чалханоглу. Очень скоростной и техничный игрок, которому не хватает физической мощи. Но это дело наживное.

Надим Амири, «Хоффенхайм»

Возраст: 19 лет

Позиция: центральный полузащитник, крайний полузащитник

Трансферная стоимость: €1 млн

Прототип: Эмре Джан

Сегодняшний «Хоффенхайм» сложно назвать даже крепким середняком. Команда занимает последнее место в Бундеслиге, и вынуждена спасаться под руководством 28-летнего Юлиана Нагельсманна. Даже забивает «Хоффенхайм» мало (всего 18 голов в 20-ти турах), хотя раньше считался одним из самых куражных клубов Европы. Учитывая, что новый главный тренер приходит из молодежной команды, «Хоффенхайм» будет сбрасывать годы. Перспективный Надим Амири уже получил свой шанс, даже несколько. В сумасшедшем матче против гладбахской «Боруссии» Амири отдал партнерам два результативных паса и забил сам.

При этом Амири пока слишком нестабилен, но метит в число великих. Полузащитник уже прошел через сборные Германии всех возрастов, а теперь стремится дорасти и до главной команды страны. Конкуренция в центре поля велика, но за Амири говорит еще и его способность сыграть с краю.

Никлас Зюле, «Хоффенхайм»

Возраст: 20 лет

Позиция: центральный защитник

Трансферная стоимость: €8 млн

Прототип: Матс Хуммельс

К 15 годам Никлас Зюле успел сменить три академии. Сначала ушел из «Рот-Вайсса», из Мерфельден-Вальдорфа в «Айнтрахт». Там его не оценили, поэтому юноша поехал в «Дармштадт», но играл за «лилии» недолго. Зюле приглянулся скаутам «Хоффенхайма». Несколько лет спустя он уже играл в основном составе «деревенских».

Зюле – выкроен под центрального защитника. Мощный, под два метра ростом, с хорошей скоростью. Любящий пропускать «Хоффенхайм», может, и не лучшее место для защитника, но здесь доверяют молодым. Теперь Зюле вообще будет одним из самых опытных игроков.

Тимо Вернер, «Штутгарт»

Возраст: 19 лет

Позиция: атакующий полузащитник, нападающий

Трансферная стоимость: €8 млн

Прототип: Кевин Фолланд

Вернер в «Штутгарте» уже давно игрок основной обоймы. И не скажешь сейчас, что этому нападающему всего 19 лет. В 17 его вызвали из молодежного состава, а он сразу начал отдавать передачи и забивать голы. С конкурентами Тимо справляется быстро, так как они банально слабее на длинной дистанции. Смены тренеров тоже не сказываются на перспективах Вернера, который в Бундеслиге чувствует себя просто прекрасно.

Сильной стороной Вернера является его скорость. Ему далеко до Обамеянга, но и стоять просто так у чужой штрафной Вернер никогда не будет. Не зря в июле прошлого года его ездили смотреть скауты «Тоттенхэма», который ставит в основу своей игры быстрый футбол. Но что-то в переговорах клубов не срослось. «Штутгарт», видимо, запросил слишком много денег, но на Вернере клуб еще навариться успеет.

Феликс Пасслак, «Боруссия Д»

Возраст: 17 лет

Позиция: фланговый полузащитник, фланговый защитник

Трансферная стоимость: -

Прототип: Эрик Дурм

Феликс Пасслак – один из тех, на кого в Дортмунде рассчитывают в ближайшей перспективе. Продажа Йонаса Хоффмана в черно-белую «Боруссию» не состоялась бы, если бы у Тухеля не было под рукой такого таланта. Как только трансфер Хоффмана был оформлен, из молодежной команды были вызваны Пулисич и как раз Пасслак.

«Боруссия» забрала Пасслака из «Рот-Вайсса», выдержав конкуренцию со стороны всех ведущих клубов Германии. Парень везде проявляет лидерские качества, должность капитана он занимает как в молодежке клуба, так и в юношеской сборной. При этом Феликс способен закрыть любую позицию на каждом из флангов. Своей работоспособностью напоминает Якуба Блащиковски, универсализмом – Эрика Дурма. Дриблинг у Пасслака не хуже Гетце.

Тимон Велленройтер, «Мальорка»

Возраст: 20 лет

Позиция: вратарь

Трансферная стоимость: €700 тысяч

Прототип: Мануэль Нойер

Велленройтер выделился среди сверстников в школе «Карлсруэ». «Шальке» тут же подсуетился. Тимону еще и очень повезло с дебютом. Как-то поломались все вратари: Фарманн вылетел с крестами, а Гифер травмировал пах. Оставшись с 35-летним Веткло и юным Велленройтером, Роберто Ди Маттео решил рискнуть. Так Велленройтер достойно дебютировал за «Шальке» в игре с «Баварией», а затем не испугался Криштиану Роналду в матче против мадридского «Реала».

«Тимон выглядел эффектно на тренировках. В матче с «Баварией» он проделал достойную работу», – радовался Ди Маттео. Но триумфального продолжения не последовало. Кроме Ди Маттео, никто в Велленройтера в «Шальке» так слепо не верил. Молодого немца по окончании сезона сдали в аренду в «Мальорку», а в ворота вернулся восстановившийся Фарманн. Велленройтер же провел в Сегунде уже семь сухих матчей.

Джанлука Гаудино, «Санкт-Галлен»

Возраст: 19 лет

Позиция: центральный полузащитник

Трансферная стоимость: €2,5 млн

Прототип: Илкай Гюндоган

Джанлука Гаудино – сын Маурицио Гаудино. Но Пеп Гвардиола обратил на него внимание отнюдь не из-за связи футбольных поколений. Гаудино – игрок формации Гвардиолы. С отличным видением поля, приличной скоростью и умением отдать пас. В тактике, которую Пеп долгое время прививал «Баварии», Гаудино смог обрести себя уже в 17 лет. При этом на момент дебюта за «Баварию» талантливый игрок находился в клубе на молодежном контракте, получая всего 250 евро в месяц.

Осознав, что до основы «Баварии» еще рано, Гаудино уехал в полуторагодовую аренду в швейцарский «Санкт-Галлен». Осталось только понять, найдется ли для него место в новой «Баварии», когда придет Карло Анчелотти. Тем более что не менее талантливого Киммиха, например, никто отдавать в аренду не собирается.

Махмуд Дауд, «Боруссия М»

Возраст: 20 лет

Позиция: центральный полузащитник

Трансферная стоимость: €8 млн

Прототип: Сами Хедира

Символ возрождения нынешней «Боруссии» из Менхенгладбаха. Когда в начале сезона черно-белые рухнули на дно таблицы, Люсьен Фавр взял самоотвод, его место занял Андре Шуберт. Тренер взболтал состав, и в центре полузащиты оказался Махмуд Дауд. Болельщики знали о нем и раньше, Дауд мог заиграть давно, если бы не травмы. Вдруг оказалось, что среднюю линию «Боруссии» и представить сложно без 19-летнего юноши. Первый гол он забил во второй игре в основе, дебютной для Шуберта.

Затем он стал чуть ли не символом движения беженцев, ведь Дауд родом из Сирии. Его родители бежали в Германию, когда мальчику было 10 месяцев.

Марк Штендера, «Айнтрахт»

Возраст: 20 лет

Позиция: центральный полузащитник, левый полузащитник

Трансферная стоимость: €6 млн

Прототип: Месут Озил

Не первый год Марк пашет в основе «Айнтрахта» и прогрессирует. В тени Александра Майера растет звезда европейского масштаба. Часто Штендера играет прямолинейно и совершает глупые оплошности, но в его возрасте это простительно.

Главный момент в футбольной жизни Штендеры пришелся на юниорский Евро-2013/14, где он сделал четыре голевые передачи. Ведущие клубы сфокусировались на нем уже тогда, но для солидного предложения нужна стабильная игра.

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