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    Муслин подаст в суд на Самсонова. Блан подписал новый контракт с «ПСЖ». Дайджест событий дня


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    11.02.2016 23:34
    Моуринью может получить должность в Португалии. «Реал» избавится от Родригеса в конце сезона. «Динамо» договорилось о переходе защитника «Эльфсборга». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Моуринью может получить должность в Португалии

    Известный португальский наставник Жозе Моуринью может получить должность в одном из клубов Португалии.

    Сообщается, что бывший наставник "Челси" готов выслушать предложения от португальских грандов. Несмотря на это, источник называет приоритетным вариантом для Моуринью подписание контракта с "Манчестер Юнайтед".

    Как сообщалось ранее, "красные дьяволы" могут пригласить португальца летом.

    "Реал" готов заплатить 45 миллионов за 18-летнего футболиста "Бенфики"

    Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан хочет видеть в своей команде полузащитника лиссабонской "Бенфики" Ренату Санчеса.

    На сегодняшний день хавбек оценен в 45 миллионов евро, а его действующее соглашение с португальским грандом рассчитано до 2021 года.

    В нынешнем сезоне 18-летний футболист сыграл в 14-ти матчах чемпионата Португалии, в которых отметился двумя голами.

    "Реал" избавится от Родригеса в конце сезона

    Полузащитник "Реала" Хамес Родригес может покинуть Мадрид по окончании сезона.

    Есть информация, что руководство мадридского клуба не видит прогресса в игре 24-летнего колумбийца и его будущее в команде под вопросом. Кроме того, президент "Реала" Флорентино Перес выразил недовольство тем фактом, что Хамес недавно просил прибавку к зарплате.

    В 14-ти матчах текущего чемпионата Испании колумбиец забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

    Штранцль завершит карьеру по окончании сезона

    Защитник менхенгладбахской "Боруссии" Мартин Штранцль завершит карьеру по окончании сезона, о чем сообщает ARD.

    Как отметил 35-летний австриец, после окончания карьеры футболиста он может перейти на административную работу в клубе.

    В текущем сезоне экс-игрок "Спартака" провел в чемпионате Германии всего два неполных матча.

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    Блан подписал новый контракт с "ПСЖ"

    Главный тренер "ПСЖ" Лоран Блан подписал новый контракт с клубом. Новое соглашение специалиста с парижанами рассчитано до 2018 года.

    "С самого начала для меня было большой честью работать в таком амбициозном клубе, поэтому я благодарен за оказанное доверие. Верю, что "ПСЖ" продолжит оставаться настоящим послом Франции в мировом футболе", — сказал Блан.

    Под руководством Блана парижане пополнили свою копилку восемью трофеями.

    "Динамо" договорилось о переходе защитника "Эльфсборга"

    Защитник "Эльфсборга" Себастьян Холмен в ближайшее время станет игроком московского "Динамо", информирует портал Fotballskanalen.se.

    По информации источника, стороны находятся на стадии завершения сделки. Ожидается, что 23-летний швед в ближайшие дни пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт с бело-голубыми.

    Себастьян Холмен является основным центральным защитником "Эльфсборга", за который он сыграл 29 матчей в прошлом розыгрыше местного первенства.

    Самсонов: "Все знали, что Муслин брал деньги с игроков"

    Олег Самсонов, завершивший в 28 лет карьеру футболиста, рассказал о событиях в "Краснодаре".

    "В мае закончился сезон, прошла акклиматизация, на следующий год хотел попасть в сборную. В отпуске тренировался, даже на базу приехал на два дня раньше, чтобы последнюю программу выполнить. В столовой сидят Муслин, спортивный директор и кто-то еще. Поздоровались, поулыбались, я пошел в свой номер. На следующий день подходит ко мне кто-то из администрации: "Олег, клуб тебя не хочет брать на сбор. Тебя выставляют на трансфер". Вообще ничего не предвещало таких новостей, только собрались, должны были вместе начать бегать. Я в шоке, спрашиваю, могу ли поговорить со Славой Муслиным. Прихожу к нему в комнату, говорю: "Коуч, в чем проблема? Ничего не понимаю". Он такой: "Олег, у меня претензий к тебе нет. Ты растешь, прогрессируешь, но я не вижу тебя в команде. Мы сейчас берем крайнего полузащитника из "Локомотива", это мое решение". Я вспылил: "Вы ошибаетесь в своем решении". Предложил ему, чтобы я поехал на сбор и доказал там, что я достоин быть в команде. Если будет что-то не так, соберу вещи и уеду. Но он категорично говорил, что брать меня не будет.

    Звоню Сергею Николаевичу Галицкому, спрашиваю, в чем проблема. Он говорит: "Олег, это не мое решение. Я на него никак влиять не буду, потому что тренер так сказал". Я ему: "Здорово, а мне что делать?" Он сказал разговаривать с генеральным директором. Я звоню генеральному директору и слышу: "Олег, у меня претензий к тебе нет. Ты тренируешься, все супер, это решение главного тренера". В общем, меня убрали, чтобы взять другого игрока. Я так понял, этим занимались агенты вместе со Славой. Он как раз забирал всех из "Локомотива", у него какие-то свои фишки были. Ребята рассказывали, что Слава берет деньги с игроков. Это очевидно, это многие знали. Сколько? Подписывается контракт, допустим. Прописываются премиальные, что-то отдается. Или какой-то процент от зарплаты. Не знаю, сколько: ползарплаты или 20 процентов. Я никогда тренерам деньги не давал.

    Муслин: "Заявления Самсонова – бред. Разберемся в суде"

    Экс-наставник "Краснодара" Славолюб Муслин ответил на слова бывшего футболиста клуба Олега Самсонова, который обвинил специалиста в том, что он брал деньги с игроков.

    - Как узнали о словах Самсонова?
    - Я сейчас нахожусь во Франции. Позвонили ваши коллеги из российского издания, которому он дал интервью.

    - Ваша первая реакция.
    - Я в шоке. Это ложь, которую я просто так не оставлю.

    - Что планируете предпринять?
    - Никогда в жизни не занимался такими вещами, о которых он говорит. Да если бы я брал деньги игроков… Сегодня можно говорить все, что угодно. Но нужны доказательства, и я хочу, чтобы он доказал свои слова. Мне очень обидно такое слышать. Бред полнейший.

    - Вы уже говорили, что готовы пройти детектор лжи с Самсоновым. Ради этого в Россию приедете?

    - Посмотрим. Сейчас буду общаться с моими адвокатами, принимать решение, что делать дальше. Но так просто это все не закончится для Самсонова.

    Широковым интересовался "Борнмут"

    Хавбек ЦСКА Роман Широков имел целый ряд выгодных предложений, в том числе – от английского "Борнмута".

    Ранее агент Арсен Минасов уже подтверждал, что его клиент получал предложения из Англии.

    Винни Джонс, псих Де Йонг, баба-костолом и другие футболисты, которые круче Дэдпула

    Талисманом ЧМ-2018 может стать тигр, волк или кот

    Стали известны три финалиста конкурса по разработке дизайна официального талисмана ЧМ-2018.

    Финалистами стали Екатерина Бочарова (Томск), нарисовавшая волка, Валерия Табуренко (Санкт-Петербург) с образом тигра и Софья Подлесных (Великий Новгород) с изображением кота.

    Бавин перешел в "Зенит"

    Полузащитник "Лейрии" Юрий Бавин перешел в "Зенит".

    Условия трансфера не сообщаются. Хавбек будет выступать за "Зенит-2".

    22-летний Бавин выступал за "Лейрию" с 2014 года, провел за клуб 27 матчей. Хавбек является воспитанником ЦСКА.

    Таблица зимних трансферов РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: fckrasnodar.ru, Sportske
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 12 февраля 2016, 08:21

      Зенит опять скупает молодежь и губит ее в дублях или на лавке, зачем так делать..парень прогрессировал в Португалии..теперь будет тухнуть в Зените 2.

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