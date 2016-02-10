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  • Моуринью получит от «МЮ» 20 млн евро. «Локомотив» вернул Игнатьева. Дайджест событий дня

Моуринью получит от «МЮ» 20 млн евро. «Локомотив» вернул Игнатьева. Дайджест событий дня

Моуринью будет зарабатывать в "Манчестер Юнайтед" 20 миллионов

Как информирует El Confidencial, зарплата экс-наставника "Челси" Жозе Моуринью в "Манчестер Юнайтед" составит 20 миллионов в год. В настоящее время стороны улаживают последние детали контракта, срок которого будет рассчитан до 2019-го года, сообщает источник.

Стадион ЦСКА будет готов к июлю

Новая арена ЦСКА должна поступить в эксплуатацию до конца июня этого года. Стадион, который будет построен согласно всем стандартам ФИФА, сможет вместить порядка 30-ти тысяч зрителей. Арена будет задействоваться в качестве одной из тренировочных площадок во время проведения чемпионата мира в России в 2018-м году.

Симеоне летом может сменить Манчини в "Интере"

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне может стать сменщиком Роберто Манчини на посту главного тренера "Интера". Итальянский специалист может быть уволен по завершении сезона в случае непопадания "нерадзурри" в Лигу чемпионов. Напомним, что контракт Манчини с миланским клубом рассчитан до 2017-го года. В число других претендентов на должность рулевого "Интера" входят Роберто Мартинес ("Эвертон"), Эусебио Ди Франческо ("Сассуоло"), Франк де Бур ("Аякс") и Винченцо Монтелла ("Сампдория").

Летом Перес хотел уволить Зидана

Президент "Реала" Флорентино Перес летом 2015 года хотел уволить тогдашнего наставника "Кастилии" Зинедина Зидана, но его от этого отговорил генеральный директор Хосе Санчес, сообщает El Confidencial. Перес был недоволен "примитивным" футболом команды, но Санчес убедил его, что потеря Зидана негативно скажется на имидже клуба и самого Переса. Этой зимой Зидан занял пост главного тренера "Реала".

Игнатьев – игрок "Локомотива"

"Локомотив" заключил контракт с экс-полузащитником "Кубани" Владиславом Игнатьевым. Напомним, игрок этой зимой расторг контракт с краснодарским клубом из-за долгов по зарплате. В нынешнем розыгрыше РФПЛ хавбек провел 17 матчей, в которых шесть раз поражал ворота соперников и дважды ассистировал партнерам.

Таблица зимних трансферов РФПЛ

Слуцкий представил Широкова и Оланаре игрокам ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий на тренировке армейцев представил игрокам Романа Широкова и Аарона Оланаре. Представление состоялось перед началом занятия. Футболисты московского клуба поприветствовали новичков ЦСКА аплодисментами, после чего началась тренировка.

"Выиграть Премьер-лигу лучше, чем иметь детей". Почему Роман Широков должен стать ТВ-экспертом и тренером

Умер Анатолий Ильин

Сегодня в возрасте 84 лет ушел из жизни советский футболист Анатолий Ильин. Об этом сообщил Евгений Ловчев. "Пришло печальное известие. Умер великий спартаковец, легенда советского футбола, автор золотого гола на Олимпиаде 1956 года Анатолий Ильин", – сказал Ловчев. Ильин выиграл Олимпийские игры 1956 года в составе сборной СССР, пять раз становился чемпионом СССР и дважды – обладателем Кубка страны.

"Челси" готов отпустить Реми в Китай за 20 миллионов

Нападающий "Челси" Лоик Реми близок к переходу в "Шанхай Шеньхуа". Le10Sport сообщает, что китайский клуб сделал лондонцам предложение в размере 20 миллионов евро, и "Челси" готов расстаться с Реми за эту сумму. По информации источника, клубы уже достигли соглашения по этой сделке, и теперь остается уладить финансовые условия личного контракта Реми. Футболист хочет получать в "Шанхай Шеньхуа" девять миллионов евро в год, тогда как китайцы предлагают ему зарплату в семь миллионов.

"Потратим любые деньги на иностранцев". Китайские деньги взрывают мировой футбол

Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Европа ЦСКА Интер Реал Челси Локомотив Реми Лоик Широков Роман Игнатьев Владислав Моуринью Жозе Симеоне Диего Зидан Зинедин Перес Флорентино
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