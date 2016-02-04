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    Ерохин все-таки стал игроком «Ростова». Уткин увольняется с «Матч-ТВ». Дайджест событий дня


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    04.02.2016 23:30
    Тейшейра переходит в «Цзянсу Сайнти». Бергстрем стал игроком «Рубина». Вратаря «Кубани» сослали в дубль. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Ерохин продолжит карьеру в "Ростове"

    "Урал" и "Ростов" поставили точку в вопросе трансфера полузащитника Александра Ерохина. Таким образом, вторую часть сезона 26-летний футболист начнет в стане ростовского клуба. "Футбольный клуб "Урал" благодарит Александра за продуктивную и яркую игру в составе нашей команды и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!" — говорится на сайте екатеринбургского клуба.

    ЦСКА заинтересовался нападающим аутсайдера второй немецкой Бундеслиги

    Московский ЦСКА может подписать нападающего "Мюнхена-1960" Рубина-Рафаэля Окотие. 28-летний австриец может пополнить ряды клуба нынешней зимой. Напомним, что форвард Сейду Думбия клуб покинул, и теперь главный тренер Леонид Слуцкий подыскивает нового нападающего.

    Кононов: "Мы хотим выиграть Лигу Европы"

    Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов рассказал о целях клуба в Лиге Европе. "Цель пройти как можно дальше значит отсутствие цели. Мы хотим выиграть этот турнир. Безусловно, нам очень хочется выступить успешно в российском чемпионате. От занятого места будет зависеть турнир, в котором мы примем участие дальше. Нужно делать шаг вперед", - сказал Кононов.

    Бергстрем перешел в "Рубин"

    "Рубин" объявил о подписании 22-летнего защитника Эмиля Бергстрема. Ранее швед выступал за "Юргорден" и провел три матча за национальную сборную. "Мы не скрывали, что поиск кандидатуры на позицию центрального защитника – это одна из приоритетных для нас задач в зимнее трансферное окно. Эмиль, несмотря на свой молодой возраст, уже имеет большой опыт выступления на высшем уровне, при этом он очень перспективный футболист, который способен прогрессировать, и к тому же он обладает необходимыми лидерскими качества для игрока данного амплуа", – сказал генеральный директор "Рубина" Ильгиз Фахриев.

    Таблица зимних трансферов РФПЛ

    "Шахтер" продал Тейшейру в "Цзянсу Сайнти" за 50 миллионов

    Полузащитник донецкого "Шахтера" Алекс Тейшейра перешел в "Цзянсу Сайнти". Сообщается, что китайский клуб заплатил за трансфер бразильского футболиста 50 миллионов евро. Детали личного контракта игрока с его новой командой не разглашаются. Отметим, что ранее в текущее зимнее трансферное окно стан "Цзянсу Сайнти" пополнил хавбек "Челси" Рамирес.

    Уткин: "Завтра я увольняюсь с "Матч ТВ"

    Известный тележурналист Василий Уткин сообщил о том, что в пятницу он покинет телеканал "Матч ТВ", а также заявил о своем желании продолжать работать спортивным комментатором. "Я и телеканал пришли к общему мнению и решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон. Завтра я увольняюсь. Да, меня интересует работа комментатором. На данный момент у меня нет предложений. Место, где я буду работать, зависит от того, какие у меня будут варианты", - проинформировал Уткин.

    Вратаря "Кубани" из-за интервью сослали в дубль

    Голкипер "Кубани" Евгений Фролов был отправлен в молодежный состав после радиоинтервью "Спорт FM", в котором он напрямую рассказал о позиции клуба в клубе, обиде Артура Тлисова и другом. В итоге Фролов не отправился на кипрский сбор.

    Икарди может перебраться в "Арсенал"

    Лондонский "Арсенал" может подписать нападающего "Интера" Мауро Икарди. Как сообщает Fichajes, итальянец обойдется "канонирам" в 20 миллионов фунтов. В последнее время Икарди потерял место в основе. В этом сезоне на его счету 9 голов за 20 игр.

    Дорогие трансферы зимы, которые вы пропустили

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Урал»
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +93

      Borz1 5 февраля 2016, 17:51

      УРА!!! Уткина не буду больше шлышать

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