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    Кого из русских еще купить «Зениту»? Соберите базовый клуб сборной


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    Голосов: 0
    01.02.2016 10:00
    «Зенит» оформил два крупных трансфера, забрав у «Динамо» Юрия Жиркова и Александра Кокорина. Но игроков в сборной России много, поэтому мы предлагаем вам выбрать, кто еще пригодится петербургской команде.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      ekip2025 1 февраля 2016, 22:38

      Нойштедтера,Мамаева,Семёнова,С
      молова

      0
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      Рейтинг: +25

      OritanVovka 1 февраля 2016, 11:16

      Самое любопытное, что на Акинфеева в Зените было бы интересно посмотреть.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 1 февраля 2016, 11:08

      Самого плохого вратаря России (Акинфеева) покупать не стоит.

      1
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      Рейтинг: +32

      SHIKARDOS 1 февраля 2016, 10:40

      Если есть возможность играть в Европе-лучше играть в Европе (это про Черышева). Акинфеев не перейдет 100проц, как и Игнашевич. На остальных интересно было бы посмотреть в Зените.

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 1 февраля 2016, 10:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      самое смешное, что весь этот балласт останется в зените после ЧЕ еще на пару лет)))))

      -5
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      Рейтинг: +5180

      Каратель 1 февраля 2016, 10:17

      каких игроков сборной?после ЧЕ-2016 эти дряхлые старики никакие не сборники

      -1
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