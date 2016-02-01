Кого из русских еще купить «Зениту»? Соберите базовый клуб сборной

«Зенит» оформил два крупных трансфера, забрав у «Динамо» Юрия Жиркова и Александра Кокорина. Но игроков в сборной России много, поэтому мы предлагаем вам выбрать, кто еще пригодится петербургской команде.
Источник: Бомбардир.ру
Фото: РФС
Нойштедтера,Мамаева,Семёнова,С
молова
Самое любопытное, что на Акинфеева в Зените было бы интересно посмотреть.
Самого плохого вратаря России (Акинфеева) покупать не стоит.
Если есть возможность играть в Европе-лучше играть в Европе (это про Черышева). Акинфеев не перейдет 100проц, как и Игнашевич. На остальных интересно было бы посмотреть в Зените.