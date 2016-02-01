Кого из русских еще купить «Зениту»? Соберите базовый клуб сборной

«Зенит» оформил два крупных трансфера, забрав у «Динамо» Юрия Жиркова и Александра Кокорина. Но игроков в сборной России много, поэтому мы предлагаем вам выбрать, кто еще пригодится петербургской команде.

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