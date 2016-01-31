Терри покинет «Челси» в конце сезона. Дайджест событий дня

Терри покинет "Челси" по завершении сезона

Капитан "Челси" Джон Терри не будет продлевать контракт с клубом, который истечет по завершении нынешнего сезона. Тем не менее, 35-летний защитник не желает переходить в какой-либо другой английский клуб будущим летом. По всей видимости, игрок рассчитывает продолжить карьеру за рубежом, так как хочет играть и не собирается вешать бутсы на гвоздь.

Таблица зимних трансферов АПЛ

Китайский клуб предлагает 30 миллионов за Халка

"Гуанчжоу Эвергранд" намерен предложить 30 миллионов евро за нападающего "Зенита" Халка. Отметим, что такая просьба руководству китайского клуба поступила от главного тренера Луиса Фелипе Сколари, который знаком с игроком по работе в сборной Бразилии. В нынешней РФПЛ форвард провел 16 поединков, записав на свой счет восемь голов и 12 результативных передач.

Митрюшкин может стать игроком "Сьона"

Голкипер "Спартака" Антон Митрюшкин в ближайшее время может сменить клубную прописку. В услугах футболиста заинтересован швейцарский "Сьон". Сообщается, что уже завтра вратарь подпишет со своей новой командой контракт на 3,5 года. По данным Transfermarkt, стоимость Митрюшкина составляет один миллион евро. В нынешнем сезоне 19-летний голкипер не сыграл за основной состав красно-белых ни одного матча, однако успел провести четыре встречи за "Спартак-2".

Лимит на легионеров в РФПЛ может быть ужесточен до схемы "5+6"

Лимит на легионеров в российской Премьер-лиге может быть ужесточен до схемы "5+6", то есть в стартовом составе клубов РФПЛ на поле может находиться не более пяти иностранцев сразу. На данный момент действует формат "6+5". Отмечается, что в случае утверждения нового лимита на легионеров, он может стать самым жестоким за всю историю российского футбола.

Ниасс покинул "Локомотив"

Нападающий московского "Локомотива" Умар Ниасс, вероятнее всего, продолжит свою карьеру в Англии. Как сообщает источник, футболист уже покинул тренировочный сбор железнодорожников в Португалии. Будущим клубом 25-летнего сенегальца может стать "Эвертон", который уже выходил на связь с "Локомотивом" с предложением по поводу перехода форварда. Отмечается, что москвичи не против продажи игрока, а сумма трансфера составит 17,7 миллиона евро.

Завтра Черышев может стать игроком "Ливерпуля"

Полузащитник "Реала" Денис Черышев завтра может перейти в "Ливерпуль". На российского футболиста также претендуют несколько клубов АПЛ, однако "мерсисайдцы" лидируют в этой борьбе. Отметим, что красные уже пытались приобрести хавбека прошлым летом, но тогдашний главный тренер мадридского клуба Рафаэль Бенитес принял решение не отпускать игрока в другую команду.

Онлайн зимнего трансферного окна

Азар забил за "Челси" впервые с мая прошлого года

В поединке четвертого раунда Кубка Англии между "Челси" и "Милтон Кинс Донс" случилось знаменательное событие: счет своим голам в сезоне открыл хавбек синих Эден Азар. Бельгиец реализовал 11-метровый удар, который сам же и заработал, и установил тем самым промежуточный счет 4:1 в пользу лондонского клуба. Отметим, что Азар не забивал с мая прошлого года, когда его точный удар принес "Челси" победу над "Кристал Пэлас", а его безголевая серия составила 32 матча.

"Лучше поражение, чем выиграть ради Моуринью". Что случилось с Эденом Азаром

"Челси" отклонил предложение "Атлетико" по Косте на 45 миллионов

Мадридский "Атлетико" пытается вернуть из "Челси" нападающего Диего Косту. "Атлетико" готов включить в сделку форварда Джексона Мартинеса или заплатить 45 миллионов евро и через агента Жорже Мендеша передал свое предложение в Лондон. Однако синие заявили, что не намерены расставаться со своим лучшим бомбардиром, который вновь начал забивать после ухода из команды главного тренера Жозе Моуринью.