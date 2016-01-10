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  • Денисов уходит в «Крылья Советов». Черышев останется в «Реале». Дайджест событий дня

Денисов уходит в «Крылья Советов». Черышев останется в «Реале». Дайджест событий дня

Денисов перейдет в «Крылья Советов»

Полузащитник «Динамо» Игорь Денисов станет игроком «Крыльев Советов». Сообщается, что за самарский клуб Денисов будет выступать на правах аренды до окончания нынешнего сезона. Ранее появилась информация о том, что футболист пропустил медомсотр основного состава «Динамо». Напомним, в ноябре 2015 года Денисов был отстранен от занятий с «Динамо» и тренировался самостоятельно.

Широков поедет на сбор «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Широков поедет вместе с командой на первый зимний сбор, который должен начаться 16 января в Объединенных Арабских Эмиратах. Ранее появлялась информация о том, что москвичи не собираются продлевать контракт с футболистом. Широков был лишен игровой практики, поскольку количество сыгранных им в этом сезоне матчей близко к тому, которое повлечет за собой автоматическое продление соглашения.

Зидан решил не отпускать Черышева в «Вильярреал»

«Реал» не станет отдавать в аренду в «Вильярреал» полузащитника Дениса Черышева. Сделка о переходе россиянина в «Вилльярреал» была практически оформлена, однако, как сообщается, главный тренер мадридцев Зинедин Зидан принял другое решение. Наставник считает, что Черышев должен остаться в составе «Реала». При этом в заявку на матч 19-го тура Примеры против «Депортиво» футболист не попал.

Хиддинк: «Летом я покину «Челси»

Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк подтвердил, что по окончании сезона покинет клуб. Напомним, голландец возглавил английскую команду после отставки Жозе Моуринью. «Я думаю только о двух датах – финал Кубка Англии и финал Лиги чемпионов. Затем я вернусь домой. В этом нет никаких сомнений», — сказал Хиддинк.

Неймар обвиняется в коррупции

Нападающий «Барселоны» Неймар и его отец были вызваны прокуратурой Испании в суд для дачи показаний по делу о коррупции. Отмечается, что испанские власти ведут дело по жалобе, которую подал инвестиционный суд DIS. Именно ему принадлежали 40 процентов прав на бразильца. Изначально сообщалось, что трансфер Неймара из «Сантоса» в «Барселону» обошелся каталонцам в 57 миллионов евро – 23 из них получил DIS. Данный фонд считает, что официальная сумма трансфера была занижена, а сам игрок знал о коррупционной схеме и получил неучтенный бонус, равняющийся 83 миллионам евро.

Почему Неймар должен получить «Золотой мяч»

«Реал» заинтересован в приобретении Стоунса

«Реал» рассматривает возможность покупки защитника «Эвертона» Джона Стоунса, который может заменить в центре обороны 33-летнего Пепе. Приобрести 21-летнего футболиста хотел уже экс-главный тренер команды Рафаэль Бенитес. Однако, «королевскому клубу» предстоит выдержать серьезную конкуренцию со стороны английских команд, который предлагают за защитника больше 30 миллионов фунтов. Сообщается, что в Стоунсе заинтересована также «Барселона», но каталонцы не намерены платить за игрока требуемые «Эвертоном» 40 миллионов фунтов.

Онлайн зимнего трансферного окна

Ионов продлил контракт с «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Алексей Ионов продлил контракт с бело-голубыми. Об этом сообщает официальная страница москвичей в Twitter. Отмечается, что новое трудовое соглашение с рассчитано до лета 2019 года. Заработная плата и и прочие бонусы не уточняются.

Кубок Англии. «Арсенал» обыграл «Сандерленд»

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Арсенал» обыграл «Сандерленд» со счетом 3:1. Счет в этйо игре открыл Ленс, после чего забивали только «канониры», у которых отличились Кэмпбелл, Рэмзи и Жиру. Результаты остальных встреч можно посмотреть здесь.

Россия. Премьер-лига Россия Динамо Крылья Советов Барселона Реал Денисов Игорь Ионов Алексей Широков Роман Неймар Черышев Денис Стоунз Джон Хиддинк Гус
Комментарии (3)
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Алекc
1452380028
зачем Дениса Черышева держат?! Время идет, игрок без практики совсем.
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REDWHITE_
1452405099
бедный Черышев...
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sir_Alex
1452406959
Жаль КС заранее
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