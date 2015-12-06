«Бавария» потерпела первое поражение в Бундеслиге. «Спартак» уволил Бесчастных. Дайджест событий дня

"Зенит" присматривается к главному тренеру сборной Чехии. Капелло уже отклонил не меньше 10 предложений о работе. "ПСЖ" готов расстаться с Кавани. "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

У Хендерсона диагностировали неизлечимое заболевание

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон будет вынужден провести оставшуюся карьеру с болью в ноге. У игрока обнаружили плантарный фасциит, который сопровождается сильной болью в пятке.

После консультации со специалистами Хендерсон понял, что ему придется справляться с болью самостоятельно до конца карьеры, так как данное заболевание невозможно излечить.

"Каждый раз когда я наступал на ногу, я чувствовал сильную режущую боль. Даже лежа в кровати я мог это почувствовать. Сейчас мне намного лучше, но я понимаю, что рано или поздно это вернется", — заявил Хендерсон.

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ФБР: голоса в пользу ЮАР при выборе хозяйки ЧМ-2010 были куплены за 6 миллионов

Федеральное бюро расследований США продолжает изучать деятельность ФИФА. Внимательнее всего изучаются процедуры выбора стран-хозяек различных чемпионатов мира.

ФБР стало известно, что один из чиновников заплатил 6 миллионов фунтов в надежде получить в ответ голоса в пользу ЮАР при выборе страны-хозяйки ЧМ-2010. По версии следствия, деньги поступили бывшему вице-президенту ФИФА Джеку Уорнеру, который в настоящий момент уже освобожден от ранее занимаемой должности.

Напомним, что ранее состоялась серия арестов в связи с коррупционным скандалом в ФИФА. В качестве подозреваемых заявлены в том числе главы ФИФА и УЕФА Йозеф Блаттер и Мишель Платини соответственно.

Халк и Гарай вошли в топ-100 лучших футболистов 2015 года

Защитник "Зенита" Эсекьель Гарай и нападающий Халк попали в рейтинг ста лучших футболистов 2015 года по версии журнала FourFourTwo.

Аргентинец занял 98-е место, опередив полузащитника "Ромы" Мохамеда Салаха и хавбека "Севильи" Гжегожа Крыховяка. А бразильский форвард сине-бело-голубых расположился на 78-й строчке рейтинга.

Возглавил список форвард "Барселоны" Лионель Месси. Второе место получил форвард "Реала" Криштиану Роналду, третий в рейтинге – бразильский форвард "Барселоны" Неймар.

"ПСЖ" готов продать Кавани "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани в летнее трансферное окно может покинуть клуб французской Лиги 1.

Парижане сообщили руководству "Манчестер Юнайтед" о том, что готовы расстаться с уругвайцем, если манкунианцы согласятся заплатить за него 32 миллиона фунтов.

Рейнгольд: "Нынешнее четвертое место "Спартака" – помощь футбольного бога"

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд считает, что московский "Спартак" занимает в турнирной таблице РФПЛ далеко не свое место.

"Спартак" в Европе в принципе неконкурентоспособен. У нас в Премьер-лиге, вероятно, конкуренцию составить удастся, потому что у нас очень неровный чемпионат. Класс отечественного первенства меня как профессионала не устраивает. "Спартак" же может побороться за Лигу чемпионов, а чемпионом, как мне кажется, он не станет, хотя и за это можно побороться, поскольку все лидеры чемпионата сдали. Сейчас самое главное – приобретения команды на трансферном рынке. А четвертое место "Спартака" на сегодня – помощь футбольного бога. По уровню игры красно-белые должны быть ниже", - заявил специалист.

Бердыев идет на конфликт, ЦСКА и "Зенит" снова теряют очки. Каким был 18-й тур РФПЛ

Бесчастных уволен из "Спартака"

Главный тренер дублирующего состава московского "Спартака" Владимир Бесчастных был снят со своей должности. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в клубе.

"Владимир Бесчастных освобожден от обязанностей тренера молодежной команды "Спартака", - говорится в сообщении.

Напомним, к работе с молодежью красно-белых Бесчастных приступил в мае 2014 года.

"Зенит" может возглавить наставник сборной Чехии

Главный тренер сборной Чехии Павел Врба может сменить наставника "Зенита" Андре Виллаш-Боаша на его посту. Такую информацию распространяет чешское издание Isport.

Сообщается, что действующий договор Врбы со сборной Чехии рассчитан до окончания отборочного цикла на ЧМ-2018, однако сам наставник хотел бы уйти из национальной команды раньше – после Евро-2016. Условия контракта позволяют ему сделать это в случае выплаты компенсации.

Ранее появлялась информация о том, что Врба может возглавить "Крылья Советов", однако клуб эти сведения опроверг.

В своей клубной карьере чешский специалист работал с такими командами, как "Викотрия Пльзень", "Жилина" и "Баник".

Капелло: "Уже отклонил по меньшей мере 10 предложений о работе"

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло рассказал о дальнейших тренерских планах.

"Это должен быть проект, который будет стимулировать меня. Я уже отклонил по меньшей мере 10 предложений. Сейчас я нигде не вижу интересных проектов, в том числе в Италии.

Мог бы я претендовать на должность президента ФИФА? Я никогда не думал об этом, но это определенно было бы интересно мне", - отметил итальянец.

"Бавария" потерпела первое поражение в сезоне

В матче 15-го тура Бундеслиги безоговорочный лидер первенства "Бавария" со счетом 1:3 неожиданно уступила менхенгладбахской "Боруссии". Для действующих чемпионов это стало первым поражением в чемпионате.

Дортмундская "Боруссии" обыграла "Вольфсбург" - 2:1. На гол Марко Ройса "волки" ответили точным ударом с пенальти Родригеса в самой концовке встречи, однако нескольких оставшихся минут хватило Кагаве, чтобы все-таки принести своей команде три очка.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 15-й тур

Боруссия М – Бавария – 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Вендт, 54; 2:0 – Штиндль, 66; 3:0 – Джонсон, 68; 3:1 – Рибери, 81.

Вольфсбург – Боруссия Д – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Ройс, 33; 1:1; Родригес (с пенальти), 90; 1:2 - Кагава, 90+2.

"Боруссия М" - "Бавария" - 3:1. Первое поражение чемпиона (ВИДЕО)