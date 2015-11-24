«Анжи» наконец-то побеждает, а ЦСКА входит в фазу кризиса. Каким был 16-й тур РФПЛ

О злом на весь мир Глушакове, подавленном мятеже в «Динамо», брутальном Яховиче и неумении «Локомотива» играть первым номером – в обзоре 16-го тура от «Бомбардира».

Матч тура. «Спартак» - «Краснодар»

Постоянные поражения. Депрессия, сменяющаяся апатией. В такие моменты ноябрьское московское небо кажется особенно хмурым, а галстук жмет особенно неприятно. Матч с «Краснодаром» являлся для наставника «Спартака» Дмитрия Аленичева в высшей степени решающим. Пятого (!) домашнего поражения ему могли и не простить. Болельщики затаились. Израненные регулярными неудачами, они готовы были разорвать барабанные перепонки игроков своим оглушительным свистом.

До тотальной обструкции оставался последний шаг. Он был сделан на 23-й минуте, когда форвард «Краснодара» Ари поразил ворота своей бывшей команды. И тут «Спартак» заиграл в свой августовский футбол – низовой, изящный, шахматный. В следующие полчаса красно-белые забили трижды, хотя обязаны были уничтожать «Краснодар» со сверхкрупным счетом. В итоге «Спартак» едва не упустил победу, но нужный счет все же удержал – 3:2! «Спартак» возвращается в гонку за медалями, а Дмитрий Аленичев стряхивает с себя весь болельщицкий и экспертный негатив.

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Персона тура. Георгий Лория, «Крылья Советов»

Ужасающая серия из семи матчей без побед надломила психологию «Крыльев». Столь затяжная черная полоса не может не сказаться на голкипере: волей-неволей закрадываются сомнения в правильности своих действий, а порой даже собственной квалификации. Рекордсмен ФНЛ по количеству сухих минут подряд Евгений Конюхов отлично начал сезон, но стал жертвой осеннего падения «Крыльев».

Такие моменты «вратарской турбулентности» голкиперу необходимо пересидеть на лавке. Это великолепно прочувствовал наставник «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен. В матче с ЦСКА ворота самарцев защищал Георгий Лория, ставший наряду с Яховичем главным героем матча. Не желавшие мириться со вторым поражением подряд армейцы во втором тайме устроили гостям настоящую засаду. Защитники «Крыльев» периодически ошибались, и в такие моменты приходил черед Георгия Лории. Того самого грузинского вратаря, цепляющегося за свой шанс зубами.

Игрок тура. Денис Глушаков, «Спартак»

Шла 23-я минута матча «Спартак» – «Краснодар». Защитник гостей Сергей Петров подключился к атаке и мягким навесом забросил мяч на Ари: форварду «Краснодара» оставалось лишь правильно кивнуть головой по мячу – 0:1. «Спартак» снова проигрывает на родной «Открытие Арене». На трибунах стал подниматься тревожный свист, готовый вот-вот перерасти в масштабную обструкцию. Когда казалось, что гнойник болельщицкого терпения сейчас лопнет, за дело взялся Денис Глушаков. Оголтелые критики уже вовсю сомневаются в футбольных способностях хавбека: кто-то даже открыто называет Глушакова посредственностью.

Весь свой протест Глушаков выместил в своих «злых» и точных дальних ударах. На 27-й минуте мяч идеально подставился под ногу Дениса, и тот нанес настолько гневный выстрел, что у матерого голкипера «Краснодара» Андрея Диканя не было ни шанса отразить удар. В эпизоде со вторым голом Глушакова украинец допустил серьезную ошибку. Но это не отменяет заслуг Дениса, который правильно воспринял свалившуюся на него критику.

Скандал тура. Новый бунт Денисова

В «Динамо» неспокойно. Обескровленная команда с заметным трудом держит дистанцию от зоны стыковых матчей. За всю осень подопечные Кобелева победили в РФПЛ лишь однажды, и вот теперь у тренера появилась новая головная боль. Мятежный хавбек «Динамо» Игорь Денисов вновь поставил под угрозу командный микроклимат, в грубой форме отказавшись пройти обследование у врачей.

Когда в прессе стали всплывать все новые невероятные подробности конфликта, за дело взялся Андрей Кобелев. Поговаривают, наставник «Динамо» вызвал Денисова на мужской разговор один на один, жестко напомнил Игорю о правильных жизненных приоритетах, после чего вышел к СМИ и заявил об отсутствии ссоры. Сейчас Денисов из-за повреждения занимается по индивидуальной программе, но по слухам зимой «Динамо» собирается выставить его на трансфер.

Разочарование тура. «Локомотив»

«Мы и раньше неплохо играли первым номером. Не надо категорично говорить, что «Локо» не умеет строить игру от себя», - в довольно резкой форме ответил журналисту наставник железнодорожников Игорь Черевченко. Слова Черевченко идеально подходили к матчу с «Анжи» – командой, находящейся на последнем месте в турнирной таблице. Победа над махачкалинским клубом приближала «Локо» к ЦСКА на расстояние трех очков. И это обстоятельство сыграло с железнодорожниками злую шутку.

За исключением отдельных эпизодов «Локомотив» провел матч ниже своих возможностей. «Анжи» предсказуемо закрылось на своей половине, а когда москвичи «забывались» в атаке, наказывало их в контрнаступлениях. В одном из них хавбек «Анжи» Илья Максимов обошел троих соперников и выкатил мяч на ногу одинокому Исламнуру Абдулавову – 0:1! «Локо» из последних сил продолжало пытаться доказать всем и в первую очередь самим себе умение играть с позиции силы. Но вместо долгожданного гола москвичи получили в свои ворота второй гол от Янника Боли. «Локомотив» продолжает преследовать ЦСКА. Пока – издалека.

Открытие тура. Адис Яхович

Кубковый матч с «Динамо», казалось, подвел черту под пребыванием Яховича в Самаре. Форвард упустил два шикарных момента и на ровном месте нарвался на удаление. «Динамо» ту игру выиграло. Уходя с поля, Яхович во всеуслышание жонглировал в адрес арбитров русско-балканским матом – да так ярко, что получил двухматчевую дисквалификацию.

С той злополучной игры минуло три недели. За это время Яхович успел получить микротравму на тренировке и вернуться на поле в матче с ЦСКА. Камбэк вышел поистине триумфальным: на счету Адиса оказался дубль! В первом случае балканский легионер поймал Акинфеева на авантюрном выходе из ворот. А через 14 минут Яхович в битве гигантов оттеснил от мяча Игнашевича и брутальным ударом под штангу сделал счет 0:2.

Результативность тура. 23 гола

Планка 20+ снова устояла! Сбавлять обороты форварды РФПЛ не намерены даже после паузы, связанной с игрой сборных. Российская Премьер-лига все больше становится похожей на английскую. К традиционной силовой борьбе в РФПЛ добавляются сверхрезультативные матчи, а их сюжет порой может быть применен в самых передовых драматических постановках.

Символическая сборная

Все результаты 16-го тура РФПЛ:

«Амкар» - «Рубин» - 1:2 (видео)

ЦСКА – «Крылья Советов» - 0:2 (видео)

«Зенит» - «Урал» - 3:0 (видео)

«Локомотив» - «Анжи» - 0:2 (видео)

«Мордовия» - «Динамо» - 1:1 (видео)

«Кубань» - «Терек» - 2:2 (видео)

«Спартак» - «Краснодар» - 3:2 (видео)

«Ростов» - «Уфа» - 1:1 (видео)