«Барса» уничтожает «Реал», в АПЛ сенсационный лидер. Главные события европейского уик-энда

Водное поло в Болонье, стычки в Гельзенкирхене и бегство "ПСЖ". "Бомбардир" рассказывает о главном, что подарили нам футбольные выходные в Европе.

Англия

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События и герои

В чемпионате сменился лидер! Удивительно, но первую строчку занял скромный "Лестер", которому еще несколько месяцев назад прочили вылет в Чемпионшип. Нападающий "лис" Джейми Варди забил в десятом матче подряд, повторив рекорд Руда ван Нистелроя. "Это достижение – заслуга всей команды. Раньери уже сказал, что в самолете нас ждет пиво", – не сдерживал эмоции форвард победы над "Ньюкаслом". Зато конкурентам "Лестера" было не до веселья. "Арсенал" неожиданно проиграл "Вест Бромвичу", а Санти Касорла даже не смог реализовать пенальти. Воспользоваться осечкой "канониров" мог "Манчестер Сити", но коллектив Пеллегрини пал под натиском "Ливерпуля". Того самого "Ливерпуля", из которого Юрген Клопп вознамерился сделать свою "Боруссию". Проблески схожей манеры игры уже заметны. Осталось только выиграть титул.

Джейми Варди: кого хотят купить "Барселона" и "Реал Мадрид"

Скандал

Жена талантливого форварда "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля опозорилась на всю Англию. Она добавила в инстаграм фото домашней арены "Арсенала" с названием "Манчестер Юнайтед". Однако гневные комментарии от болельщиков "дьяволов" заставили девушку быстро удалить фото и принести свои извинения. Но осадок остался.

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Германия

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События и герои

Главной сенсацией тура стал успех "Гамбурга" в матче с "Боруссией". Тот случай, когда владение мячом ничего не решает. Зато Пьер-Эмерик Обамеянг забил 15-й гол в сезоне и вышел на единоличное первое место в гонке бомбардиров. Но уже через день болельщики ЦСКА с ужасом наблюдали за тем, что творил "Вольфсбург" в матче с "Вердером". Команда Скрипника уверенно вошла в сезон, но перед таким натиском "волков" устоять не сумела. Шесть безответных мячей отправила атака "Вольфсбурга" в ворота Феликса Видвальда. А гостям часто не удавалось даже выйти со своей половины поля. Победа коллектива Хекинга затмила очередной успех "Баварии" и подвиги Чичарито в матче с "Айнтрахтом". Но мы про фееричного мексиканца не забудем. "Горошек", оформив дубль, довел счет забитых мячей до десяти за последние семь матчей.

Скандал

"Прощу прощения у болельщиков "Шальке" за наших фанатов. Невозможно быть толерантным по отношению к насилию. Мне непонятно, как было допущено такое неуважительное отношение к обществу и футболу", - извинялся председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге. Но его слова были сказаны слишком поздно. Перед началом игры агрессивные мюнхенские фанаты напали на кассы стадиона в Гельзенкирхине. Множество людей получили серьезные травмы, что подпортило картину хорошего футбольного вечера. Получается, что "Шальке" в итоге проиграл не только на поле, но и за его пределами.

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Испания

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События и герои

Мадридский "Реал" провел самое ужасное класико за последние несколько лет. Команда Бенитеса за весь первый тайм нанесла лишь один удар в створ ворот, установив худший результат сезона. Неймар и Суарес в этот момент творили удивительные вещи, а Лионель Месси с довольным лицом наблюдал за происходящим вплоть до середины второго тайма. Полное доминирование "Барселоны" на чужом стадионе заставило болельщиков "Реала" совершать удивительные вещи. Они освистывали практически всех, кто попадался на глаза. Сначала пострадал Бенитес, затем свою порцию негатива получил Луис Энрике. Но главным и удручающим действием фанатов стали аплодисменты в адрес Иско, получившего глупую красную карточку. Такие болельщики показывают лицо команды, в которой явно творится что-то неладное.

"Реал Мадрид" - "Барселона" - 0:4. Издевательская победа команды Энрике (ВИДЕО)

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Нынешний сезон Серии А неожиданно получается непредсказуемым. Борьба за чемпионство развернулась настолько жаркая, что на лидерство претендует даже "Милан". Коллектив Михайловича уступил "Ювентусу", но еще не потерял шансов вернуться в гонку. Однако пока мы наслаждаемся разборками других команд. "Рома" и "Фиорентина" потеряли очки с аутсайдерами, чем воспользовались "Интер" и "Наполи". Скромный "Фрозиноне" попытался было подавить команду Манчини в самом начале, но затем получил сразу четыре мяча. "Верона" же не смогла устоять перед голами Инсинье и Игуаина. Со всеми этими событиями за кадром осталось первое поражение "Сампдории" при Монтелле. Путь талантливого наставника в новом клубе начался не слишком удачно.

Курьез

В Европе бушует непогода. Где-то отменяют матчи, а где-то они проходят, но в ужасных условиях. "Хорошо, что никто не получил травм. Это была пародия на футбол, водное поло на ногах", – негодовал наставник "Ромы" Руди Гарсия после игры с "Болоньей". Газон был насквозь пропитан водой, а футболисты в некоторых случаях действительно "плавали" по полю. К слову, такие условия помогли сделать встречу веселой и в плане судейских решений. Джанлука Рокки назначил сразу три пенальти, каждый из которых был реализован.

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Франция

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Выставив на матч с "Лорьяном" не самый боевой основной состав, футболисты "ПСЖ" все равно добились победы. Уверенное лидерство парижан, не потерпевших ни одного поражения, вопросов больше не вызывает. Тем более что и конкуренты продолжают разбазаривать очки. "Лион", например, чередует успешные матчи с провальными. В игре с "Ниццей" футболисты Фурнье выглядели больше командой-аутсайдером, нежели претендентом на место в Лиге чемпионов. Говорить о набранных очках тут не приходится. Чуть больше повезло "Марселю", неожиданно остановившему "Сент-Этьен". Здесь стоит поздравить с очередным голом бельгийского форварда Батшуайи – лучшего игрока Лиги 1 в октябре. Французский чемпионат следует похвалить за его плотность. Идущий в зоне вылета "Лилль" (!) отстает от второго места всего на девять очков!

Обстоятельства

Во Франции непогода все-таки довела дело до переноса матча. Корсиканское дерби "Бастии" и "Аяччо" должно было состояться в субботу, но прошло на сутки позже. Вмешался ураганный ветер, бушевавший в регионе. Перенос положительно сказался на "Газелеке", добывшем важную гостевую победу над принципиальным оппонентом.

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