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  • Англичане требуют отставки Мутко. Озбилиз нужен «Бешикташу». Дайджест событий дня

Англичане требуют отставки Мутко. Озбилиз нужен «Бешикташу». Дайджест событий дня

<p><em>Лидеры «Баварии» повздорили на тренировке клуба. Клопп получит солидный бюджет на трансферы в «Ливерпуле». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Климко может стать президентом «Торпедо»</strong></span></p> <p>Экс-директор академии "Спартака" Валентин Климко будет работать в армавирском <a href="https:///teams/toa" target="_blank"><strong>"Торпедо"</strong></a>.</p> <p>Климко, скорее всего, займет позицию президента клуба, куда он придет вместо Валерия Оганесяна. Официально об отставке последнего не говорилось, но на официальном сайте "Торпедо" его профиль уже отсутствует.</p> <p>Наставником армавирского клуба является бывший главный тренер "Спартака" <a href="https:///coaches/979" target="_blank"><strong>Валерий Карпин</strong></a>.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Председатель Футбольной Ассоциации Англии потребовал отстранения Мутко</strong></span></p> <p>Председатель Футбольной Ассоциации Англии Грэг Дайк потребовал от ФИФА отстранения президента РФС <a href="https:///persons/3" target="_blank"><strong>Виталия Мутко</strong></a>.</p> <p>Сообщается, что такое пожелание Дайк высказал из-за антидопингового скандала, связанного с российскими спортсменами.</p> <p>"Когда человек к такому причастен и остается вовлеченным в процесс чемпионата мира, необходимо сообщить ФИФА. Он – глава исполнительного комитета, министр спорта, президент РФС… шесть должностей – это нормально? Пусть ФИФА решают, стоит ли оставлять его в комитете или отстранить", - сказал Дайк.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«КПР» установил ценник на Остина</strong></span></p> <p>Руководство лондонского <a href="https:///teams/kpr" target="_blank">"КПР"</a> заявило, что намерено продать форварда <a href="https:///player/31162" target="_blank"><strong>Чарли Остина</strong></a> за 8 миллионов фунтов. Напомним, ранее к игроку проявляли интерес "Кристал Пэлас" и "Вест Хэм".</p> <p>Поскольку Остин играет ведущую роль в попытке лондонского клуба вернуться в Премьер-Лигу, клуб с "Лофтус Роад" не намерен расставаться со своим лидером по ходу сезона. Боссов "КПР" не смущает даже тот факт, что следующим летом лондонцы могут потерять Чарли совершенно бесплатно.</p> <p><a href="https:///articles/447800" target="_blank"><strong>Самый популярный европейский клуб. Рейтинг читателей «Бомбардира»</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Роббен и Левандовски повздорили на тренировке</strong></span></p> <p>На очередной тренировке <a href="https:///teams/bav" target="_blank">"Баварии"</a> между полузащитником <a href="https:///player/4478" target="_blank"><strong>Арьеном Роббеном</strong></a> и нападающим команды <a href="https:///player/10848" target="_blank"><strong>Робертом Левандовски</strong></a> произошел конфликт.</p> <p>Как сообщает источник, после одного из эпизодов на тренировочном занятии поляк на повышенных тонах пообщался с голландцем и назвал его эгоистом. Давать комментарии по сложившейся ситуации Левандовски отказался.</p> <p>Спортивный директор "Баварии" Матиас Заммер отметил, что не видит в истории конфликта футболистов ничего серьезного.</p> <p>"Не вижу никаких проблем в том, что футболисты иногда проявляют эмоции, злятся. Представьте себе, сколько раз за свою карьеру я оказывался в подобных ситуациях", - сказал Заммер.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447270832_1443965297_AD7D8397 copy.jpg" style="height: 480px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Кокорин: «Зимой с «Динамо» может быть все, что угодно»</strong></span></p> <p>Нападающий московского <a href="https:///teams/din" target="_blank">"Динамо"</a> <a href="https:///player/7506" target="_blank"><strong>Александр Кокорин</strong></a> заявил, что не чувствует себя ветераном в нынешнем составе команды, а также отметил, что бело-голубые часто меняют курс своего развития.</p> <p><strong>— Кому больше всего от вас достается? Ну или меньше всего?</strong></p> <p>— Я считаю, что Саша Ташаев может построить очень хорошую карьеру, - <strong><a href="https:///news/448298" target="_blank">отметил форвард</a></strong>. Он всегда прислушивается к советам. И не делает тех ошибок, которые, может, были у нас.</p> <p><strong>— Готовы ждать, пока команда созреет для борьбы за высокие места? Или ну его?</strong></p> <p>— Знаете, "Динамо" часто меняет направление своего развития… Я ведь в клубе не первый день, многое повидал. Мы и сильную, хорошую команду строили, и ту, где костяк из русских. Каждый год что-то менялось. То есть зимой может быть все, что угодно.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Гасилин: «В России не дают шансов и не верят в своих игроков»</strong></span></p> <p>Нападающий <a href="https:///teams/zen" target="_blank">"Зенита"</a> и молодежной сборной России <a href="https:///player/25965" target="_blank"><strong>Алексей Гасилин</strong></a>, выступающий на правах аренды за немецкий <a href="https:///teams/s04" target="_blank">"Шальке"</a>,  посетовал на то, что  российские клубы не дают шансов молодым игрокам.</p> <p>"Два года назад говорили: "Какое поколение!". Через два года мы опять подтверждаем – отправляем немцев, голландцев домой, играем в финале. Из той сборной Германии полсостава уже в Лиге чемпионов. Та выходит в "Байере" против Неймара. Зане на чемпионате Европы забил ноль голов, но ему доверяют в "Шальке", и он топ-игрок. Сейчас уже Зане в национальную сборную Германии приглашают, и абсолютно, на мой взгляд, заслуженно.</p> <p>А у нас просто не дают шансов и не верят в своих игроков. Я просто не понимаю такую политику", - заявил Гасилин.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Бешикташ» заинтересован в трансфере Озбилиза</strong></span></p> <p>Турецкий <a href="https:///teams/bes" target="_blank">"Бешикташ"</a> проявляет интерес к полузащитнику московского <a href="https:///teams/spa" target="_blank">"Спартака"</a> и сборной Армении <a href="https:///player/21589" target="_blank"><strong>Арасу Озбилизу</strong></a>. Cтамбульский клуб собирается заполучить футболиста уже в ближайшее зимнее трансферное окно, сообщает Hurriyet.com. Отмечается, что Озбилиз, родившийся в Турции, сам не против переезда в турецкий чемпионат.</p> <p>В этом сезоне Озбилиз сыграл за "Спартак" в 9 матчах, отметился одним голом и тремя результативными передачами. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость армянского полузащитника в 3,5 миллиона евро.</p> <p><a href="https:///articles/448312" target="_blank"><strong>Алия Мустафина: «Знаю гимн «Спартака», всегда пою его на стадионе»</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Левандовски и Де Хеа сменят Роналду и Бензема в «Реале»</strong></span></p> <p>Мадридский <a href="https:///teams/rea" target="_blank">"Реал"</a> ближайшим летом планирует провести громкую трансферную компанию. Как сообщает источник, в планы президента "сливочных" Флорентино Переса входит расставание с нападающими команды <a href="https:///player/3671" target="_blank"><strong>Криштиану Роналду</strong></a> и <a href="https:///player/3739" target="_blank"><strong>Каримом Бензема</strong></a>.</p> <p>На деньги, полученные от продажи футболистов в Мадрид планируют пригласить нападающего мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски, а также заполучить голкипера "Манчестер Юнайтед" <a href="https:///player/15236" target="_blank"><strong>Давида Де Хеа</strong></a>.</p> <p>Отмечается, что полузащитник "Челси" Эден Азар по-прежнему также остается важной трансферной целью "королевского клуба" и, вероятно, что его переход "Реалу" удастся осуществить в ближайшее зимнее трансферное окно, учитывая неудачный старт сезона в исполнении лондонского клуба.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Ливерпуль» потратит 150 миллионов на трансферы</strong></span></p> <p>Руководство <a href="https:///teams/liv" target="_blank">"Ливерпуля"</a> готово потратить 150 миллионов евро на трансферы, сообщает английская пресса. Отметим, что после приобретения новичков перед клубом будет поставлена цель: выиграть чемпионат Англии или Лигу чемпионов.</p> <p>Ранее ходили слухи, что новый главный тренер клуба Юрген Клопп намерен усилиться сразу несколькими высококлассными игроками: Марко Ройсом, Робертом Левандовски и Марком-Андре тер Штегеном.</p> <p><a href="https:///articles/448303" target="_blank"><strong>10 фильмов о футболе, которые обязан посмотреть каждый</strong></a></p>

Россия. Премьер-лига Россия Спартак Россия Бавария Динамо Роббен Арьен Кокорин Александр Левандовски Роберт Озбилиз Арас Мутко Виталий
Комментарии (2)
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Ver
1447307654
Гасилин правильно говорит, команды из второго дивизиона в кубке выносят наши "суперклубы", юношеские сборные успешно выступают на чемпионатах, и никого практически не видим на просмотрах во взрослых командах...такое больше ни в одной стране мира,наверное, не возможно...
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bomilazdeshnii
1448129384
Все верно сказано. Еще и натурализация.
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