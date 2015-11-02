Очередная удача «Штутгарта» и обилие ничьих. Главные события 11-го тура немецкой Бундеслиги

<p><em>Первая осечка «Баварии» в текущем сезоне, новые победные похождения «Боруссий» и «Ганновер», который теперь еще дальше от зоны вылета. «Бомбардир» - о самых значимых событиях 11-го тура Бундеслиги.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Ничейный синдром</strong></span></p> <p>Аж четыре матча из девяти, сыгранных в Бундеслиге в минувшие выходные, завершились ничейными результатами. И ведь не только «середняки» попались на эту заразу – среди именитых команд пацифизмом отметились «Шальке» и… «Бавария». В матче с «Айнтрахтом» подопечные Хосепа Гвардиолы особо не усердствовали, что довольно удивительно. Лишь два момента мюнхенцам удалось создать за всю игру. Ну а хозяевам попросту не повезло: на 54-й минуте Мануэль Нойер сперва сам для себя придумал опасную ситуацию, запалив «свечку» в штрафной, а затем собственноручно же ее ликвидировал.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446486324_Шальке.jpg" style="width: 720px; height: 405px;" /></p> <p>Крайне неудачным получился выезд «Ингольштадта» в Гельзенкирхен. Доселе удачливые дебютанты Бундеслиги на сей раз встретили соперника, который не может дарить очки, ибо решить турнирные задачи «Шальке» иначе не получится. «Горняки» заметно больше владели мячом, старались при помощи различных хитостей затолкать мяч в ворота гостей, однако Рамазан Окзан раз за разом вытаскивал мертвейшие мячи. А вот Ферманн после удара в противоход от Левелса застыл в полупозиции, позволив снаряду прокатиться по сетке. Примечательно еще и то, что футболисты «Шальке» сравняли счет в аналогичной манере: уже под занавес второго тайма Зане поймал передачу Чупо-Мотинга, оставив Окзана сожалеть о несовершенстве человеческой реакции.</p> <p>Совсем уж скучным выдался поединок «Кельна» и «Хоффенхайма», которые одинаковы были абсолютно во всем: в количестве ударов, во владении мячом и в отсутствии забитых голов. Хотя, возможно, они всю свою энергию направили в соседний матч между «Аугсбургом» и «Майнцем – уж там-то было на что посмотреть. Сперва гости при помощи Муто дважды «обновили» сетку ворот Хитца, но победе «Майнца» состояться не посчастливилось. Более того, им еще и отыгрываться под конец пришлось, и в итоге команды подарили нам самую яркую ничью в туре – 3:3.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Боруссии» побеждают, «Байер» «вылетает» из еврокубков</strong></span></p> <p>Тяжело было представить после пяти стартовых туров, что «Боруссия» из Менхенгладбаха к середине сезона остановится всего-то в паре позиций от парней из Дортмунда. Однако «жеребята» после катастрофического начала выдали сумасшедшую серию из нескольких ярчайших побед, и на сей раз намеченной тенденции не изменили.</p> <p>И даже славная «Герта», которая приложила много усилий, дабы реабилитироваться за провальный прошлый сезон, не смогла им в этом помешать: для гостей результат игры был сделан еще к середине первого тайма. После выхода на вторую половину матча «жеребята» упрочили свое лидерство, когда Джака без вопросов реализовал пенальти. Да, берлинцам удалось один мяч отквитать, однако гости в дополнительное уже время снова восстановили свое превосходство, 4:1.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446486384_Маб.jpg" style="width: 720px; height: 405px;" /></p> <p>А вот дортмундцы, хоть и сокрушили в итоге «Вердер» на корню, по ходу игры повозились с соперником. Например, после гола Ройса подопечные Томаса Тухеля лидерство упрочить не сумели, так что забитый Уджа мяч застал «шмелей» врасплох. И после этого гостей будто бы переклинило: доведя процент владения мячом до сумасшедшего (71% в пользу «Боруссии Д»!), они укатали «музыкантов» в газон, на прощание подарив им еще два гола.</p> <p>Хуже дела обстоят у «Байера», который еще недавно многие критики считали едва ли не единственным конкурентом мюнхенской «Баварии». Приехав в гости к «Вольфсбургу», они почему-то оказались абсолютно не готовы к скоростным атакам «волков», что в итоге и вылилось в два забитых Бендтнером и Дракслером мяча. «Байер» сумел ответить на это лишь единственным результативным выстрелом от Чичарито. Теперь команда Шмидта выпала из зоны еврокубков и расположилась на седьмой позиции в Бундеслиге.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8071204" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Ганноверу» улыбнулась удача, «Штутгарт» выпорхнул из зоны вылета</strong></span></p> <p>Наконец-то голевой задор «шваабов» дал им что-то большее, чем яркий провал! «Штутгарт» с «Дармштадтом» устроили славную бойню, на двоих настреляв по воротам друг друга до 30 раз. Причем буквально до самой последней минуты не было понятно, кто же возьмет верх: несмотря на предательский автогол Гарича, «лилии» хватку не ослабляли. И лишь забитый Вернером мяч на последней добавленной минуте снял все вопросы о победителе.</p> <p>В аналогичной ситуации оказался «Ганновер», однако методы достижения цели у двух соседей по таблице оказались диаметрально противоположными. Саксонцы в матче с «Гамбургом» заняли строго оборонительную позицию, что не помешало хозяевам уже на 6-й минуте открыть счет. «Ганноверу» же удались лишь два удара за все 90 минут, которых, впрочем, хватило для того, чтобы не только сравнять счет, но и одержать победу.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Символическая сборная</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446486059_Герм.png" style="width: 450px; height: 613px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Все результаты 11-го тура немецкой Бундеслиги:</strong></span></p> <p><strong><a href="https:///online/83803" target="_blank">«Айнтрахт» - «Бавария»</a> - 0:0</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/83797" target="_blank">«Шальке» - «Ингольштадт»</a> - 1:1</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/83801" target="_blank">«Аугсбург» - «Майнц»</a> - 3:3</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/83802" target="_blank">«Вердер» - «Боруссия Д»</a> - 1:3</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/83804" target="_blank">«Кельн» - «Хоффенхайм»</a> - 0:0</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/83805" target="_blank">«Герта» - «Боруссия М»</a> - 1:4</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/83798" target="_blank">«Вольфсбург» - «Байер»</a> - 2:1</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/83800" target="_blank">«Штутгарт» - «Дармштадт»</a> - 2:0</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/83799" target="_blank">«Гамбург» - «Ганновер» </a>- 1:2</strong></p>