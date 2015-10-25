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  • «Битва насмерть». Как «Спартак» и «Динамо» превратили «Арену Химки» в кипящий котел

«Битва насмерть». Как «Спартак» и «Динамо» превратили «Арену Химки» в кипящий котел

<p><em>В центральном матче тура московское «Динамо» проиграло «Спартаку». Про невероятный состав бело-голубых, главные события игры, драку сотрудника «Динамо» с болельщиком «Спартака» и градус противостояния на трибунах  — в отчете «Бомбардира».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Ваша судьба уже решена»</strong></span></p> <p>Несмотря на то, что динамовская трибуна B на «Арене Химки» количественно проигрывала гостевому сектору «Спартака», расположившемуся напротив, бело-голубые решили ответить качеством, подготовив предматчевый перформанс. Вывесив изображение Смерти с косой и баннер «Здесь будет битва насмерть», динамовцы дополнили его огромным полотном, обращенным к спартаковцам — «Ваша судьба уже решена».</p> <p>Изначально показалось, такие громкие заявления выглядели, мягко говоря, преувеличенными. Матчи «Спартака» и «Динамо», несмотря на богатую историю противостояния, обычно проходили в достаточно спокойной атмосфере. Более того, от команд с большими кадровыми потерями, находящимися в стадии перестройки, ожидать яркой и эмоциональной игры в данный момент времени было сложно. Но в итоге и игра, и атмосфера вокруг нее по эмоциям превзошли все ожидания 15,5 тысяч с болельщиков, пришедших в воскресный день на центральный матч тура на «Арене Химки».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445782029_IMG_9144 copy.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«А мы пришли и верим в одиннадцать ребят...»</strong></span></p> <p>Состав, выставленный московским «Динамо» на матч со «Спартаком», наверняка войдет в рейтинг самых неожиданных вещей сезона 2015/2016 российской Премьер-лиги. Мог ли кто-нибудь из болельщиков «Динамо» еще год назад предположить, что на одну из самых важных игр чемпионата в составе бело-голубых выйдут... 11 россиян.</p> <p>Тем не менее сегодня это произошло. Томаш Губочан, единственный легионер «Динамо», получил травму в выездной игре против «Амкара» в прошлом туре, и Андрею Кобелеву не оставалось ничего другого, кроме как выставлять пару центральных защитников Морозов-Козлов, отправив Дмитрия Живоглядова на правый фланг защиты. Дмитрию Аленичеву в связи с отсутствием Попова и Мовсисяна также пришлось вносить коррективы в состав «Спартака» - в основном составе снова вышел Александр Зотов, а на острие атаки выдвинулся Квинси Промес.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445782139_AD7D1433 copy.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p>Бело-голубым достаточно быстро удалось забить первыми — после фланговой подачи отличился Александр Кокорин, для которого этот гол стал 50-м в футболке московского «Динамо». «Спартак» этот пропущенный мяч завел, и после передачи выдвинутого в атаку Дмитрия Комбарова отличился Квинси Промес, уже привыкший спасать «Спартак» из любых ситуаций.</p> <p>После этого события на поле приутихли, и на первый план в антураже встречи вышли события на трибунах. Две фанатские трибуны скандировали в адрес друг друга нецензурные заряды, поднимая градус противостояния, после чего динамовцы отметились достаточно зрелищным файер-шоу. Но главные события на околофутбольной сцене пришлись на перерыв матча.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Шоу в перерыве</strong></span></p> <p>После свистка судьи об окончании команды ушли в подтрибунное помещение, на поле вышли разминаться запасные игроки, сотрудники, следящие за полем. Большая часть болельщиков также покинула свои сектора, чтобы постоять в очереди за чаем с лимоном и вареными сосисками с хлебом (главное блюдо на «Арене» — устоять невозможно). Все шло своим чередом.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445782240_AD7D1308 copy.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p>Неожиданно на поле выбежал фанат московского «Спартака». Прибежав на половину поля, где расположились динамовские болельщики, он встал в середине поля и начал смешно размахивать кулаками в адрес динамовского фан-сектора, словно приглашая кого-нибудь из стана фанатов соперника на поединок.</p> <p>Первыми фаната на поле заметила молодежь «Динамо», игравшая в квадрат у лицевой линии поля. Один из игроков взял игровой мяч и попытался попасть в фаната метров с тридцати — близко, но мимо. И тут фаната заметил сотрудник динамовской пресс-службы Дмитрий Дерунец, вышедший на поле с микрофоном и листочком бумаги для проведения шоу в перерыве. Прибежав к фанату «Спартака», сотрудник бело-голубых накинулся на него с кулаками. Фанат в рамках самообороны ответил, после чего в сопровождении службы безопасности спокойно ушел с поля.</p> <p>Дмитрию ударов показалось мало, через несколько десятков секунд <a href="https:///news/446451" target="_blank">он догнал фаната и провел его в подтрибунное помещение ударом ногой под пятую точку</a>. И тут «Арена Химки» превращается в кипящий котел. Спартаковские болельщики, ставшие свидетелями этого поступка, начали кидать в Дерунца еду, стаканы, зажигалки и прочие попадающиеся под руку предметы; дверь с гостевого сектора открывается — и на центральную трибуну прибегают несколько десятков спартаковских хулиганов...</p> <p>Сотрудника «Динамо» продолжал стоять на месте, абсолютно не переживая насчет летящих с трибун зажигалок. Однако после того, как его увели с поля, хулиганы «Спартака» вернулись на свои места, а эмоции перешли на футбольное поле.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445782380_AD7D1732 copy.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Триллер» </strong></span></p> <p>Под сумасшедшую поддержку трибун во втором тайме команды заиграли гораздо активнее, чем в первом. «Динамо» вышло вперед за счет гола Погребняка, но у Дмитрия Аленичева, усилившего атаку Денисом Давыдовым, был свой ответ.</p> <p>Нападающий, сыгравший до этого всего 11 минут за весь сезон, и не забивавший в Премьер-лиге ни разу, отблагодарил тренера за доверие, вновь сравняв счет в этом драматичном матче. И настоящим кошмаром для динамовцев стало компенсированное время матча — получивший мяч в штрафной Квинси Промес забил гол, принеся «Спартаку» волевую победу.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8055647" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p>«Мне по-человечески жаль игроков «Динамо». Они самоотверженно играли сегодня, и более справедливым результатом была бы ничья», - начал свою пресс-конференцию Дмитрий Аленичев. Похвалив Зотова и Давыдова, тренер «Спартака» при описании хода встречи упомянул термин «триллер».</p> <p>Этот матч для кого-то закончился неожиданным хэппи-эндом, для кого-то — кошмаром. Можно быть уверенным в одном — яркая игра «Динамо» и «Спартака» никого не оставила равнодушным.</p> <p><strong><a href="https:///articles/446452">Сумасшедший матч «Динамо» и «Спартака» (Видео)</a></strong></p>

Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Погребняк Павел Губочан Томаш Зотов Александр Кокорин Александр Живоглядов Дмитрий Давыдов Денис Промес Квинси Аленичев Дмитрий
Комментарии (3)
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aleks.meskini12
1445789300
kakaya yarkaya igra? ujasnaya byla igra, krome rezul'tata
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Marizza
1445847721
Игра была равна, но играли весело. Не без брака конечно, но всё же это совсем молодые ребята. И у Спартака и у Динамо . Жаль что последние проиграли
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neveldomha
1445856382
Погребняк своим последним ударом похоронил Динаму. В любом случае ничья была бы справедливым исходом.
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