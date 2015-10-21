Виктория Демченко: «Для выхода из группы у ЦСКА есть все»

<p><em>Саночница Виктория Демченко в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» проанализировала старт столичного ЦСКА в чемпионате России, а также спрогнозировала выход армейцев в весеннюю часть Лиги чемпионов.</em></p> <p><strong>- ЦСКА удачно стартовал в текущем сезоне, набрав неплохой ход. Появились мнения, что армейцы теперь не упустят чемпионство. Не рано ли пошли такие разговоры?</strong></p> <p>- Я думаю, что все это преждевременно. У всех команд бывают осечки, любое отставание можно отыграть. Для примера далеко ходить не надо – в позапрошлом сезоне «Зенит» долгое время лидировал, но затем совершил несколько ошибок и красно-синие смогли обойти клуб из Санкт-Петербурга.</p> <p><a href="https:///articles/445647" target="_blank"><strong>«Мы должны быть чемпионом». Как ЦСКА продолжает лидировать в РФПЛ</strong></a></p> <p><strong>- На игроков никак не повлияет то, что уже есть солидный отрыв от «Локомотива» и «Зенита»?</strong></p> <p>- Думаю, что на игроков должен влиять тренер, а не очки какие-то (смеется). ЦСКА – это подготовленный коллектив, который знает, что хочет и как этого добиться. Ни о какой расслабленности речи не будет.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445354355_Слуцкий.jpg" style="height:524px; width:720px" /></p> <p><strong>- Как считаете, в чем секрет Леонида Слуцкого, что команда так хорошо подготовлена сейчас?</strong></p> <p>- Мне кажется, тут секрет у Леонида Викторовича только один – опыт. Он уже долгое время возглавляет ЦСКА, дважды добивался чемпионства с клубом. Специалист достаточно хорошо знает всех футболистов, у красно-синих сложился костяк, который много лет выходит на поле почти без изменений. Если сейчас ряд команд испытывает проблемы, которые связаны с лимитом, то у подопечных Леонида Слуцкого таких трудностей нет.</p> <p><strong>- Скудность в ресурсах, короткая скамейка запасных в дальнесрочной перспективе может негативно сказаться на красно-синих.</strong></p> <p>- Естественно, такое уже неоднократно случалось ранее. Но команда – это не один человек и результат складывается не от игры одного конкретного футболиста.</p> <p><a href="https:///articles/445311" target="_blank"><strong>Самый крутой клуб РФПЛ. Рейтинг читателей «Бомбардира»</strong></a></p> <p><strong>- Много разговоров сейчас о том, что Слуцкий зимой покинет команды и сосредоточится на работе в сборной России. Сильно ли это отразится на армейцах и их целях в текущем сезоне?</strong></p> <p>- Если Леонид Викторович покинет коллектив в конце года, то у ЦСКА будет определенный дисбаланс, там будет большая пауза в чемпионате, так что возможному новому тренеру должно хватить времени, чтобы поставить ту игру, которую он хочет видеть.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445354026_Муса.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p><strong>- Что скажете о выступлении клуба в Лиге чемпионов?</strong></p> <p>- Три очка – это не максимум, могли же и больше набирать. Но пока сыграно всего две встречи, все еще впереди. Почему у ЦСКА не все получается в Лиге? Просто тут немножко другие скорости, другой уровень футбола. Да и лимит сказывается, ведь в составе в ЛЧ выходит на одного легионера больше, что было бы невозможно в России. Вообще у российских клубов ничего особо в последнее время не складывается.</p> <p><strong>- Сможет ли ЦСКА сейчас что-то противопоставить сейчас одному из грандов английского футбола «Манчестер Юнайтед»?</strong></p> <p>- Трудно вопрос, с подоплекой. В 2009 году красно-синие вели по ходу встречи с «МЮ» со счетом 3:1, но англичане активизировались и смогли усилиями Пола Скоулза и Антонио Валенсии сравнять счет. Не хотелось бы делать сейчас какой-то прогноз.</p> <p><strong>- Но сейчас это уже совсем другой клуб из Манчестера…</strong></p> <p>- Да, несколько другой, но ЦСКА все равно надо опасаться повторения той истории. Думаю, что Леонид Викторович сможет правильно настроить ребят на игру, чтобы добиться нужного результата.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445354327_Люк.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><strong>- Если брать группу, в которой оказался ЦСКА, то какой итог стоит ожидать в декабре: выход в весеннюю часть Лиги чемпионов или же переход в Лигу Европы?</strong></p> <p>- Сейчас у армейцев получше группа подобралась, все же не с «Баварией» и «Манчестер Сити» оказались. Мне кажется, что можно спокойно выходить в весеннюю часть Лиги чемпионов, для этого у команды есть все.</p> <p><strong>- Кого из пары ПСВ и «Вольфсбург» тогда отправим в Лигу Европы?</strong></p> <p>- Я бы голландцев отправила, ПСВ очень сильный клуб, достойный выступления на европейской арене. А вот «Вольфсбургу» мы скажем "до свидания".</p>