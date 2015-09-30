«Челси», «Арсенал», «Рома» проиграли в Лиге чемпионов. Дайджест событий дня

"Зенит" одержал вторую победу в Лиге чемпионов. "Локомотив" может быть продан. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России. "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

"Флуминенсе" расторг контракт с Роналдиньо

Бразильский клуб "Флуминенсе" расторг контракт с Роналдиньо. Соглашение разорвано по обоюдному согласию сторон. Клуб поблагодарил игрока и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.

Стоит отметить, что 35-летний хавбек перебрался в бразильский клуб в июле 2015 года.

Витиньо вызван в олимпийскую сборную Бразилии

Главный тренер олимпийской сборной Бразилии Дунга вызвал на товарищеские игры с Доминиканской республикой и Гаити нападающего ЦСКА Витиньо, который играет на правах аренды в "Интернасионале". Заявку бразильской сборной можно посмотреть здесь.

"Анжи" прекратил сотрудничество с Семиным

Махачкалинский "Анжи" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Юрием Семиным. Сообщается, что 68-летний специалист покинул свой пост по взаимному согласию сторон.

В ближайших матчах руководство "Анжи" возьмет на себя тренер Руслан Агаларов.

Прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка России

Прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка России, которая должна была выявить какие команды сыграют свои матчи на этой стадии дома.

Отметим, что "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" проведут поединки на своем поле. "Спартаку" придется отправиться в Краснодар, а московским "динамовцам" в Самару.

Все пары 1/8 финала можно посмотреть здесь.

Состоялись матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов

"Порту" оказался сильнее "Челси" благодаря голам Андре и Майкона, на которые лондонцы ответили лишь мячом в исполнении Виллиана.

"Арсенал" потерпел второе подряд поражение, уступив "Олимпиакосу".

Футболисты БАТЭ трижды забили "Роме" еще в первом тайме. Римляне на это ответили двумя голами во второй половине, но все равно проиграли.

Результаты группы Е

Результаты группы Н

Результаты группы F

Результаты группы G

Лига чемпионов. "Зенит" обыграл "Гент"

В матче второго тура Лиги чемпионов "Зенит" обыграл "Гент". Счет в первой половине открыл Дзюба, во втором тайме гостям удалось отыграться усилиями Маттона, но вскоре Шатов забил гол, оказавшийся победным.

Напомним, что в группе H выступают также "Лион" и "Валенсия"

Лига чемпионов. Группа H. 2-й тур

Зенит (Россия) – Гент (Бельгия) – 2:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 - Дзюба, 35; 1:1 - Маттон, 56; 2:1 - Шатов, 67.

Зенит: Михаил Кержаков, Смольников, Гарай, Ломбертс (Нету, 62), Анюков, Хави Гарсия, Данни, Витсель, Халк, Дзюба (Юсупов, 71), Шатов (Рязанцев, 88).

Гент: Зельс, Рафинья, Асаре, Нильсен, Митрович, Кент, Миличевич (Педерсен, 80), Кумс, Р. Нету, Маттон (Раман, 84), Депуатр.

Предупреждения: Депаутр, 42; Гарсия, 61; Сайеф, 87; Педерсен, 90.

Судья: Матей Юг

Как "Зенит" одержал вторую победу в Лиге чемпионов

"Локомотив" может быть продан

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) требует от РЖД продать московский "Локомотив" как непрофильный актив.

Такое требование от ФАС поступило во время встречи руководителей крупнейших государственных компаний с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. На этой встрече обсуждались возможности повышения эффективности работы госкомпаний. ФАС хочет, чтобы РЖД разработали план по сокращению затрат.

Сообщается, что одним из требований ФАС был также план избавления от непрофильных активов, к которым относится и "Локомотив".