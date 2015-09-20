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    «Локомотив» - «Крылья Советов» - 2:0, «Саутгемптон» - «МЮ» - 2:3. Онлайн событий дня


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    Голосов: 3
    20.09.2015 13:00
    «Мордовия» в родных стенах уступила столичному ЦСКА в рамках девятого тура чемпионата России. В Серии А «Кьево» не смог справиться с «Интером». «Бомбардир» в режиме онлайн рассказывает о событиях вокруг главных матчей воскресенья.

    «Мордовия» в родных стенах уступила столичному ЦСКА в рамках девятого тура чемпионата России. В Серии А «Кьево» не смог справиться с «Интером». «Бомбардир» в режиме онлайн рассказывает о событиях вокруг главных матчей воскресенья.

    21:37 На этом мы закругляемся, а вам предлагаем посетить текстовую трансляцию матча «Барселоны» и «Леванте».

    21:25 Противостояние в Червизово осталось за хозяевами поля.

    21:21 Гол Ведрана Чорлуки в начале второй половины игры.

    21:17 Железнодорожники удваивают преимущество.

    20:44 Ведран Чорлука открывает счет во встрече. «Локо» повел!

    20:17 В Черкизово пока перерыв. Счет до сих пор не открыт.

    19:52 Теперь официально можно поздравить «МЮ» с тремя очками. Матч завершился.

    19:45 «Саутгемптон» подсократил отставание. Пелле оформляет дубль.

    19:30 Понеслась! Приглашаем вас в нашу текстовую трансляцию поединка.

    19:26 «МЮ» разобрался с «Саутгемптоном». Играть еще 20 минут, но вряд ли хозяева поля отыграть два мяча. Дубль Марсьяля и гол Маты.

    19:18 Все готово к игре. Генич даже взял себе персонального охранника.

    19:12 Уже скоро в Черкизово «Локомотив» примет самарские «Крылья Советов». Пока представляем вам составы обоих коллективов.

    "Локомотив": Гильерме, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Денисов, Коломейцев, Тарасов, Касаев, Фернандеш, Самедов, Шкулетич.

    "Крылья Советов": Конюхов, Цаллагов, Бато, Таранов, Надсон, Бурлак, Померко, Габулов, Драгун, Корниленко, Молло.

    18:58 Случилась еще одна сенсация в туре – «Амкар» уезжает из Санкт-Петербурга с очком.

    18:41 А вот и чумовой гол гостей.

    18:25 Чума Анене прошил Юрия Лодыгина. У нас тут может получиться еще одна сенсация в туре.

    18:15 Пелле вскрывает оборону «Манчестера» и поражает ворота клуба. «Саутгемптон» повел в счете.

    17:52 «Ювентус» уверенно разобрался с «Дженоа», отправив в ворота соперника два мяча.

    17:34 Селихов спасает «Амкар» от верного пропущенного мяча. Он берет пенальти!

    17:14 Халк сделал все, чтобы Дзюба смог поразить ворота соперника.

    17:12 Щелочку в обороне гостей нашел нападающий Артем Дзюба. Счет открыт.

    17:04 Матч в Петербурге начался. Приглашаем вас в нашу текстовую трансляцию.

    17:00 Эта встреча станет для игрока петербургского клуба Николаса Ломбертса юбилейной. На его счету теперь 250 матчей в стане чемпиона России

    16:42 «Ювентус», пока мы ожидаем матча «Зенита» и «Амкара», повел. Мяч, правда, оказался автоголом.

    16:34 Пермяки сделали ставку на Чуму. Вот так вот! Может это и подействует на сине-бело-голубых.

    "Амкар": Селихов, Занев, Зайцев, Джикия, Бутко, Идову, Йовичич, Шаваев, Баланович, Пеев, Чума.

    16:12 «Зенит» огласил состав на матч против пермского «Амкара».

    15:48 Послематчевые комментарии Андрея Гордеева и Леонида Слуцкого.

    15:23 Можете не верить. Но красно-синие в упорной борьбе вырвали победу у хозяев поля со счетом 6:4. Наша подборка голов с этого удивительного матча.

    15:08 ЦСКА творит просто чудеса, сумев вновь восстановить равенство.

    14:56 Евгений Луценко вновь выводит саранский коллектив вперед, оформляя дубль во встрече.

    14:47 Какое-то сумасшествие творится в Саранске. Красно-синие буквально за минуту смогли перевернуть ситуацию на поле. У нас уже 3:3

    14:38 ЦСКА несколько улучшил свое положение на поле. Кирилл Панченко забил первый свой гол в текущем чемпионате России.

    14:18 «Интер» наконец-то распечатал ворота «Кьево», гол записан на счет Мауро Икарди.

    13:56 Мячи «Мордовии», которые просто необходимо посмотреть!

    13:45 Ничего себе! 3:0! ЦСКА взял и рассыпался

    13:43 «Мордовия» забивает второй, а у красно-синих удаление. Вот такой поворот.

    13:38 Игорь Акинфеев отдал шикарный пас нападающему саранской «Мордовии».

    13:34 Вот это ситуация в Саранске. ЦСКА уже на первой минуте пропускает весьма курьезный гол.

    13:28 Подопечные Леонида Слуцкого выйдут на поле в фартовой форме, в которой никому не проигрывали до этого.

    13:00 Армейцы выставили привычный и оптимальный состав на предстоящую встречу.

    13:00 Добрый день! Воскресный день обещает быть насыщенным на футбольные события. Уже скоро в Саранске местная «Мордовия» примет ЦСКА. Вот вам прогноз известного агента Алексея Сафонова на данное противостояние.

    В аналогичное время в Италии начнется поединок «Кьево» и «Интера». Предлагаем перед данной встречей познакомиться с нашим очень интересным материалом о миланском клубе.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ПФК ЦСКА, РФПЛ
    Рейтинг: 2 Голосов: 3
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +588

      Sergil 20 сентября 2015, 15:12

      Тройка нападающих ЦСКА организовала четвертый гол армейцев. Панченко отдал передачу к линии штрафной на Думбия, а тот продлил на Мусу, который с 155 метров вогнал сферу в дальний от Ревишвили угол.

      155 метров. 155, Карл!!!

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      Рейтинг: +16

      Алекс RB 20 сентября 2015, 14:15

      Противно смотреть тут все понятно продажные игры перед дерби с локомотивом вчера Спартак слился сегодня ЦСКА а зенит и локо выиграют или одна нечейка у них будет все понятно продажные матчи идут перед дерби видно даже по игре)))))

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 20 сентября 2015, 13:52

      Лидеры в этом сезоне довольно часто пролетают аутсайдером...

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