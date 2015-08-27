ЦСКА – в групповой стадии ЛЧ, Жиркова зовут в «Зенит». Дайджест событий дня

<p><em>Столичный ЦСКА пробился в групповой раунд Лиги чемпионов. Жирков согласовал контракт с петербургским «Зенитом». Коэнтрау сменил «Реал» на «Монако». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>У «Кубани» появился новый инвестор</strong></span></p> <p>Официальный сайт болельщиков "Кубани" сообщает, что у краснодарской команды появился новый инвестор. Им стал Андрей Андреев – генеральный директор АО "Краснодаргазстрой".</p> <p>Андреев является действительным членом Академии Технологических Наук России и генеральным директором ОАО "Краснодаргазстрой", одного из ведущих строительных предприятий газотранспортной отрасли РФ.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Хоакин отстранен от тренировок с «Фиорентиной»</strong></span></p> <p>Полузащитник "Фиорентины" Хоакин отстранен от тренировок с первой командой. Главный тренер флорентийцев Паулу Соуза встретился с 34-летним испанцем, после чего принял решение исключить его из общей группы тренирующихся.</p> <p>Напомним, Хоакин обратился к руководству клуба с просьбой отпустить его в "Бетис".</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Ансальди может перейти в «Порту» или «Бенфику»</strong></span></p> <p>Защитник "Зенита" Кристиан Ансальди может продолжить карьеру в Португалии. На аргентинца претендуют "Бенфика" и "Порту". Португальские гранды готовы арендовать игрока с правом дальнейшего выкупа.</p> <p>Напомним, ранее главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш заявил, что не рассчитывает на Ансальди и предложил игроку подыскивать себе новый клуб.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>РФПЛ отправит комиссара на матч «Урал» – «Терек»</strong></span></p> <p>Российская футбольная премьер-лига отправит комиссара на матч "Урала" против "Терека". Данная информация содержится в заявлении лиги, опубликованном после рабочего совещания, которое решено было собрать после того как в СМИ появились сообщения о возможном договорном характере игры.</p> <p>Также партнер Премьер-лиги букмекерская компания "Лига Ставок" заявила в ответ на запрос из офиса РФПЛ, что в котировках на матч "отсутствуют перекосы и они соответствуют мировой линии". Напомним, ранее сообщалось, что котировки на победу гостей существенно завышены.</p> <p>Встреча между екатеринбургским и грозненским клубами в рамках 7-го тура Премьер-лиги пройдет в пятницу, 28 августа.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Кокорин дисквалифицирован на два матча</strong></span></p> <p>Нападающий "Динамо" Александр Кокорин пропустит два матча чемпионата России из-за дисквалификации.</p> <p>Такое решение было вынесено на сегодняшнем заседании КДК РФС. Напомним, Кокорин получил красную карточку в матче против "Терека" за удар полузащитника грозненцев Адилсона.</p> <p>Две ближайшие игры в рамках РФПЛ "Динамо" проведет против "Уфы" и "Краснодара".</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Коэнтрау переходит в «Монако»</strong></span></p> <p>Выступающий во французской лиге клуб "Монако" объявил о договоренности с крайним защитником "Реала" Фабиу Коэнтрау относительно его перехода в стан монегасков.</p> <p>Коэнтрау пройдет медосмотр в команде в четверг, после чего официально оформит свой переход. Ожидается, что игрок проведет в команде как минимум год на правах аренды.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Динь перешел в «Рому»</strong></span></p> <p>Защитник "ПСЖ" Лукас Динь перешел в итальянскую "Рому" на правах аренды. Игрок сборной Франции задержится в Риме как минимум до конца сезона, при этом "волки" сохраняют за собой право выкупа игрока за фиксированную сумму.</p> <p>Аренда 22-летнего защитника обойдется "Роме" в 2,5 миллиона евро.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440624246_15anzh_0515.JPG" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Жирков ведет переговоры с «Зенитом»</strong></span></p> <p>Полузащитник московского "Динамо" Юрий Жирков в ближайшее время может стать игроком "Зенита".</p> <p>32-летний игрок появился в шорт-листе Андре Виллаш-Боаша после внезапного ужесточения лимита на легионеров, который поставил крест на новичках из-за рубежа. Главный тренер "Зенита" считает, что появление Жиркова может позволить полузащитнику Мигелю Данни пробиться в стартовый состав.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Лига чемпионов. ЦСКА обыграл «Спортинг» и прошел в групповой этап</strong></span></p> <p>Московский ЦСКА сотворил почти невозможное: после первого тайма казалось, что команда Леонида Слуцкого уж точно не сможет отыграться, гол Гутьерреса на 37 минуте серьезно подпортил шансы "армейцев". Но во втором тайме вернувшийся в команду Думбия сумел оформить дубль, а на 84-ой минуте эффектную точку в матче поставил Ахмед Муса.</p> <p><strong>Лига чемпионов. 4 раунд. Ответный матч</strong></p> <p><a href="https:///online/84595"><strong>ЦСКА (Москва) - Спортинг (Лиссабон) - 3:1 (0:1) </strong></a> <a href="https:///online/84595">Текстовый онлайн матча</a></p> <p><strong>Голы:</strong> 0:1 — Гутьеррес, 37; 1:1 — Думбия, 48; 2:1 — Думбия, 71; 3:1 — Муса, 84.</p> <p><strong>ЦСКА:</strong> Акинфеев, Марио Фернандес (Набабкин, 35), Игнашевич, В. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Тошич, Дзагоев, Еременко, Муса (Миланов, 90+2), Думбия (А. Березуцкий, 87).</p> <p><strong>Спортинг:</strong> Руй Патрисиу, Сильва, Паулу Оливейра, Жоау Перейра, Налдо, Аквилани, Жоау Мариу, Каррильо, Адриен Силва, Гутьеррес (Слимани, 69), Руис (Мане, 88).</p> <p>Предупреждения: Оливейра, 47; Аквилани, 60; Дзагоев, 61; Вернблум, 83.</p> <p><strong>Удаление:</strong> Жоау Мариу, 90+1.</p> <p><strong>Судья:</strong> Павел Краловец (Домажлице).</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Лига чемпионов. Хет-трик Руни принес «МЮ» победу над «Брюгге»</strong></span></p> <p>"Манчестер Юнайтед" обыграл "Брюгге" в первом матче со счетом 3:1, и ехал в Брюгге в рамках очевидного фаворита. Однако "МЮ" сумел превзойти все ожидания: нападающего Уэйна Руни, не отличавшегося результативностью в начале сезона, словно прорвало, его хет-трик не дал бельгийцам даже задуматься о победе, а точку в матче поставил Андер Эррера на 63 минуте.</p> <p><strong>Лига чемпионов. 4 раунд. Ответный матч</strong></p> <p><a href="https:///online/84594"><strong>Брюгге - Манчестер Юнайтед (Манчестер) - 0:4 (0:1)</strong></a></p> <p><strong>Голы:</strong> 0:1 — Руни, 20; 0:2 — Руни, 49; 0:3 — Руни, 57; 0:4 — Эррера, 63.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Лига чемпионов. «Байер» разгромил «Лацио» и другие результаты</strong></span></p> <p>Завершились все матчи отборочного этапа Лиги чемпионов. "Байер" уверенно прошел "Лацио", отправив три гола в ворота римлян в домашнем матче. "Астана" смогла пройти АПОЭЛ благодаря победе в домашнем матче. "Партизан" вылетел от БАТЭ по гостевым голам несмотря на вырванную на последних минутах победу.</p> <p><strong>Лига чемпионов. 4 раунд. Ответные матчи</strong></p> <p><a href="https:///online/84593"><strong>Байер (Леверкузен) - Лацио (Рим) - 3:0</strong> <strong>(1:0)</strong></a></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 — Чалханоглу, 40; 2:0 — Мехмеди, 48; 3:0 — Беллараби, 88.</p> <p><a href="https:///online/84588"><strong>АПОЭЛ (Никосия) - Астана - 1:1 (0:0)</strong></a></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 — Штилич, 60; 1:1 — Максимович, 84.</p> <p><a href="https:///online/84592"><strong>Партизан (Белград) - БАТЭ (Борисов) - 2:1 (0:1)</strong></a></p> <p><strong>Голы:</strong> 0:1 — Стасевич, 25; 1:1 — Жавнерчик, 74 (в свои ворота); 2:1 — Шапоньич, 90.</p>