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  • «Юра – ты не клоун, ты – вратарь». Как «Зенит» выживает в условиях нового лимита

«Юра – ты не клоун, ты – вратарь». Как «Зенит» выживает в условиях нового лимита

Андре Виллаш-Боаш постоянно жалуется, что его команду угнетает новая формула лимита на легионеров (6+5). "Бомбардир" посетил матч "Зенита" против "Краснодара" (0:2), где наглядно убедился, что питерский клуб действительно испытывает серьезные проблемы. Однако вызваны они не только меньшим количеством легионеров на поле.

Русский Халк

"Зенит" и "Краснодар" приехали на игру практически одновременно. Толпа болельщиков, ожидавшая автобусы команд с фотоаппаратами и телефонами, встретила коллектив гостей гробовым молчанием. Когда же на улице появились  футболисты питерского клуба, окружающих было не остановить. Что интересно, особенно ждали фанаты именно легионеров "Зенита", с которыми громко обменивались взаимными приветствиями. Однако далеко не все питерцы в таком восторге от Халка и его компании.

"Хочу, чтобы однажды какой-нибудь наш питерский парень стал Халком, дорос до его уровня. Поддерживать своих намного приятнее", - поделился мнением пожилой мужчина. А вот его друг, не постеснявшийся вступить в разговор, имеет другое мнение на этот счет. "Легионеры делают наш футбол сильнее. Намного приятнее смотреть игру, где футболисты умеют сделать что-то необычное, забить гол на индивидуальном мастерстве. В вопросе лимита полностью поддерживаю Андре-Виллаш Боаша. Такие решения доставляют много лишних хлопот", - рассказал человек, пришедший на стадион в футболке с фамилией Витселя.

"Как они собираются играть в Лиге чемпионов?" -  неожиданно задал вопрос молодой парень, за руку тащивший на футбол свою девушку. "Мы приходим смотреть на красивый футбол в исполнении звезд, а какой классный легионер теперь к нам приедет, если при таком лимите рискует сидеть в запасе? Порядок нужно наводить в спортивных школах, а лимит отменить и вообще забыть!", - выдал он настоящую гневную тираду.

Для многих питерских болельщиков наличие легионеров в составе все-таки имеет значение. К примеру, у ворот базы в Удельном парке, куда футболисты "Зенита" приезжали на открытую для прессы тренировку, несколько молодых фанатов пытались затормозить автомобили с игроками. Хави Гарсия рвение болельщиков оценил, остановился и раздал несколько автографов. А такая открытость подкупает, согласитесь. 

К новой форме лимита питерские болельщики относятся по-разному. Но одно можно утверждать точно – они хотят видеть красивый футбол в исполнении команды-победителя, а не то, что получилось на поле стадиона "Петровский" в матче с "Краснодаром".

Загрустивший Виллаш-Боаш

Уже несколько недель португальский тренер "Зенита" бастует из-за того, что в России была принята новая формула лимита на легионеров. "Нам не имеет смысла покупать иностранных игроков, так как мы не можем поставить их в состав. Мы даже не можем  поставить в основу набравшего отличную форму Мигеля Данни", - грустно жаловался Андре Виллаш-Боаш на брифинге перед игрой с "Краснодаром".  Португальский полузащитник, к слову, до этого матча провел на поле всего 38 минут, в которые уместились три игры и три забитых мяча.

"Я просил клуб об игроках, называл конкретные имена, но затем, за неделю до старта сезона, изменились правила. Все, что мы можем сделать сейчас, - это ждать. На прошлой неделе мы потеряли Рондона, который мог бы сегодня выйти на поле. Нам нужно расширять состав. У нас собраны хорошие игроки, но их должно быть больше", - сказал на пресс-конференции уже после поражения от "Краснодара" Андре Виллаш-Боаш.

На самом деле, жаловался португальский специалист совсем не зря. Это действительно была худшая игра нынешнего сезона в исполнении "Зенита". Питерский клуб играл в футбол от силы минут пятнадцать. Полностью провалились все задумки Виллаш-Боаша и его план на игру. Артем Дзюба находится в чудовищной форме, а маска только добавляет ему неудобств. Халк постоянно стремится взять игру на себя, а Шатов научился растворяться на поле в стиле Месута Озила. Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов подготовился к игре намного более основательно, что позволило его команде одержать первую в истории победу над "Зенитом".

"Среди трех команд на поле "Краснодар" сегодня был лучшим. "Зенит" и судьи сыграли недостаточно хорошо", - нашел еще один оригинальный ответ Виллаш-Боаш. И все-таки португальский специалист не постеснялся взять вину на себя и признать, что в провальной игре "Зенита" виноват именно он.

Тренерский провал

В игре с "Краснодаром" Андре Виллаш-Боаш решился прибегнуть к ротации. Мигель Данни, давно заслуживший появление в старте, вывел команду на поле с капитанской повязкой. Место же на левом фланге обороны занял Александр Анюков, вышедший вместо Доменико Кришито. "Из-за лимита нам постоянно приходится кого-то менять. Сегодня выбор пал на Кришито", - рассказал тренер о своем решении.

Изначальная задумка питерцев заключалась в игре через фланги, откуда планировалось бомбардировать штрафную "Краснодара" бесконечными навесами. Но Виллаш-Боаш  не учел одного факта – "Краснодар" к этому был готов заранее. В помощь к Гранквисту и Сигурдссону вышел высоченный Страндберг, а один Дзюба соперничать с тремя краснодарскими гигантами был не в состоянии.

В середине первого тайма португальский специалист попытался найти другой вариант вскрытия краснодарской обороны. "Зенит" к тому моменту в счете уже уступал после гола Сигурдссона, а полный стадион гнал своих любимцев вперед. Вся игра "Зенита" перешла на дальние удары. Смещались к центру Шатов и Халк, несколько раз опасно бил Витсель. Но при этом увеличилась и роль крайних защитников "Зенита", игравших уже намного ближе к штрафной площади соперника и постоянно забегавших в свободные зоны. Последняя пятнадцатиминутка первого тайма была лучшей в исполнении "Зенита" в этом матче. Но здесь "Краснодар" спас уже Андрей Дикань.

В перерыве Виллаш-Боаш не придумал ничего лучше, чем в начале второго тайма поменять местами тройку атакующих полузащитников. Халк сместился в центр, а Данни и Шатов должны были обострять игру с флангов. Началось все неплохо: выстрел Халка из-за пределов штрафной парировал Дикань. Но все перевернул случившийся из ничего гол Рикардо Лаборде, когда Юрий Лодыгин проспал по центру ворот выстрел метров с 30-ти. Не впечатлял и Дзюба, по-прежнему выглядевший в атаках "Зенита" каким-то инородным телом.

Виллаш-Боаш смотреть на мучения российского форварда довольно быстро устал. На 57-й минуте на поле появился Виктор Файзулин, что убило окончательно все потуги "Зенита" хоть как-то переломить течение игры. Халк переместился на позицию центрального нападающего, откуда почему-то постоянно убегал назад. Часто возникали ситуации, когда атаки "Зенита" просто некому было завершать впереди, потому что бразилец покидал свое новое место на поле. Настигла усталость и крайних защитников "Зенита", нагрузка на которых возросла, а силы стали постепенно заканчиваться.

В концовке игры Виллаш-Боаш бросил в игру все оставшиеся резервы. Кришито заменил Смольникова, а вместо уставшего Данни на поле вышел молодой Долгов. Крайние защитники "Зенита" превратились в едва ли не фланговых нападающих, а оборону остались подчищать только Гарай и Нету. Однако в концовке игры скорее "Краснодар" был близок к тому, чтобы увеличить преимущество. Юрий Лодыгин продолжал ошибаться и зачем-то возомнил себя Мануэлем Нойером, постоянно выбегающим куда-то к центру поля. "Юра – ты не клоун, ты – вратарь", - послышались напоминания с трибун в адрес голкипера "Зенита". Но ничего это не изменило. Встреча закончилась явным тактическим поражением команды Андре Виллаш-Боаша.

Решение найдено

Нынешнему "Зениту" серьезно не хватает глубины состава. Достойных россиян, способных усилить атакующую игру команды, в коллективе слишком мало. Однако на рынке они есть. Один из лучших российских форвардов Александр Кокорин уже давно отправлен слухами именно в питерский клуб. И каким бы абсурдным не казалось его приобретение, оно способно решить сразу несколько проблем "Зенита".

   

У Кокорина есть сразу несколько преимуществ, делающих его отличным приобретением для питерского коллектива. Первое из них – национальность. В условиях лимита качественные россияне "Зениту" необходимы. Приобретение Кокорина должно немного успокоить Виллаш-Боаша, который должен понять, что не только легионеры могут что-то решать в российском футболе.

Вторым определяющим моментом является умение Кокорина отлично играть внизу. Это позволит "Зениту" менять тактику игры прямо по ходу матча, не пытаясь заставлять заниматься не своим делом Артема Дзюбу. В игре с "Краснодаром", кстати, где навесы у подопечных Виллаш-Боаша совсем не проходили, наличие Кокорина могло сыграть свою роль.

Но еще одним важным качеством Кокорина является его универсализм. Александр способен сыграть не только в центре нападения, но и закрыть левый фланг. Это полностью открывает руки Виллаш-Боашу в использовании Доменико Кришито, рискующего стать разменной монетой в условиях новой формулы лимита.

Конечно, нельзя сказать, что с приходом Кокорина "Зенит" сразу воспрянет духом и больше не допустит таких провалов, которые случились в матче с "Краснодаром". Но пересмотреть взгляды на российский футбол оно португальскому специалисту обязательно поможет. Пора развиваться, г-н Андре. Иначе на все ваши провальные решения всегда будет один ответ – лимит, который только будет ужесточаться. 

Спецпроект CompuStats. Как изменилась игра "Зенита" 

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Краснодар Кокорин Александр Халк Лодыгин Юрий Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (35)
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B_A_IV
1439727619
боаш ноль как тренер им и не был нигде он, порулил год на схеме после мауриньо и все
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Taps
1439744913
Боашу пора готовиться на выход, чего к зиме и ждём ...
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mixon73
1439747870
Надо что то менять срочно!!!!!!!!! Слишком сильно Зенит зависит от легионеров!!!! Толку тут нет тоже, в Европе то ничего не показывают.\ эти легионеры.
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Ver
1439779758
Чем Портнягин хуже Рондона...купите...Зачем был нужен Дзюба не понимаю...Кричим о легионерах на скамейке, но на скамейке и тот же Файзулин...Боаш с жиру бесится...
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Muhametshin
1439801423
Когда игрок Зенита рубанул по ноге игрока краснодара, Орлов больше ничего не придумал как сказать это игровой момент, хотя на деле это чистая красная.
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pashacskavagner
1439825651
Номальный лемит. Уверен, большинству болельщиков, как и мне- неприятно смотреть как за питерский клуб или московский (да неважно какой) играют одни иностранцы. А большую ли они показывают красоту футбола и пользу своему клубу??? Вопрос...
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leva200683
1439837663
зениту надо гнать Боаша и брать Олега Кононова тогда будет толк
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leva200683
1439837969
Зенит просрет лигу чемпионов как всегда какой лимит их зажрало
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Hristobal
1439841854
Это насколько же хреновы дела в нашем футболе если мы и пяти россиян не можем в основу набрать? Кстати посмотрите на динамо - 2 иностранца в заявке осталось)
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Viktor26
1439884523
Все такие простые,лимит это хорошо,он спасёт национальный футбол,Зенит с жиру беситься,а вы назовите тогда претендентов в команду которые 100% усилят её.Все говорят что и так сильный у Зенита состав,а в ЛЧ не чего не может показать,для России может и сильный,а для Европы однозначно нет. По Европейским меркам Зенит крепкий середняк не больше и АВБ это хорошо понимает.Буть ты хоть трижды звёздным тренером,без норм игроков,а ещё хуже ,имея их и невозможностью выпустить на поле чтобы команда сыгралась,надеяться на что то в ЛЧ на что то кроме удачи глупо.
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