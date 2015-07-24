Летний сезон. Почему в июле тоже можно смотреть хороший футбол

Есть мнение, что до начала сезона в Англии, Германии, Италии, Испании и Франции нормальному болельщику совсем нечего смотреть. "Бомбардир" с этим не согласен и в доказательство представляет анонс самых интересных событий ближайших выходных.



2-й тур РФПЛ



24 июля 19:00 Крылья Советов - ЦСКА

25 июля 16:00 Уфа - Ростов

25 июля 18:30 Динамо - Мордовия

25 июля 21:00 Терек - Кубань

26 июля 13:30 Урал - Зенит

26 июля 17:00 Рубин - Амкар

26 июля 20:00 Краснодар - Спартак

27 июля 20:00 Анжи - Локомотив



Странно, но многие российские зрители игнорирует собственный чемпионат, считая его второсортным, особенно на фоне европейских лиг. Да, у нас нет полных трибун. Да, у нас в составе чемпиона играет Артем Дзюба, а не Златан Ибрагимович. Да, "Урал" создает чуть меньше голевых моментов, чем "Барселона". Но этот чемпионат для нас родной и все равно будет ближе всех по духу и пониманию.



Тем более там каждую неделю можно найти повод включить трансляцию. Так, в новом туре стартовавшей недавно Премьер-лиги нас ждет выезд "Спартака" к его самому неудобному сопернику последних лет - "Краснодару". "Быки" несколько раз унижали красно-белых разгромными поражениями, и теперь болельщики очень хотят, чтобы их новый спаситель - Дмитрий Аленичев - отомстил за честь "ромбика". Также к просмотру обязательна встреча тренера "Анжи" Юрия Семина с главной командой его жизни.



Не для бритья. Как мы уже перестали обсуждать настоящий футбол в РФПЛ







Старт сезона во Второй Бундеслиге



24 июля, 21:30 Дуйсбург - Кайзерслаутерн

25 июля, 14:00 Гройтер Фюрт - Карлсруэ

25 июля 16:30 Санкт-Паули - Арминия

25 июля 16:30 Франкфурт - Лейпциг

26 июля 14:30 Падерборн - Бохум

26 июля 16:30 Айнтрахт Б - Зандхаузен

26 июля 16:30 Унион - Фортуна

26 июля 16:30 Хайденхайм - Мюнхен-1860

27 июля 21:15 Фрайбург - Нюрнберг



По многим критериям, Германия - это страна с идеальными фанатами. Когда-нибудь у нас будут такие же, ну а пока остается только смотреть за играми немецкой Бундеслиги. И поскольку первая пока не стартовала, утолить голод всем любителям немецкого футбола поможет ее младшая сестра. Вторая Бундеслига - это история про то, как в дивизионе без звезд и больших денег на трибунах могут собираться по 40 000 болельщиков и создавать у футболистов ощущение того, что играть за "Падерборн" куда круче, чем за какой-то там "Манчестер Сити".







Решающие матчи Золотого кубка КОНКАКАФ



25 июля 23:00 США - Панама - матч за 3-е место

27 июля 02:30 Ямайка - Мексика - финал



Скорее всего, вы устали от американского футбола после Кубка Южной Америки и не стали смотреть турнир в зоне КОНКАКАФ. Если так, то сейчас самое время это сделать. И дело даже не в том, что Золотой кубок дошел до решающих стадий. А в том, что там назревает грандиозный скандал. Панама, которая проиграла в полуфинале Мексике из-за неочевидных пенальти, обвинила соперника в нечестной игре и потребовала аннулировать результат игры. Конфедерация заинтересовалась подробностям победы мексиканцев и спешно проводит свое расследование обстоятельств матча. Возможно, что-то найдут. Так что не удивляетесь, если лучшей командой Северной Америки и стран Карибского бассейна вдруг станет Ямайка.



Стараниями "Двойки". Как стартовал Золотой Кубок КОНКАКАФ (ФОТО)



Международный кубок чемпионов



Самые звездные клубы мира просто собрались и решили провести турнир по всему миру на радость сотням миллионов фанатов. Если вы не живете в Китае, Австралии или США, вам повезло чуть меньше, хотя турнир настолько крут, что его с восторгом можно смотреть и по телевизору. На этих выходных нас ждет миланское дерби и первое крупное представление обновленных "Милана" и "Интера", встреча лучшей действующего победителя Лиги Чемпионов с амбициозным "Манчестер Юнайтед" и ремейк весеннего блокбастера "ПСЖ" - "Челси"



24 июля 13:00 Манчестер Сити - Реал Мадрид

25 июля 03:05 Бенфика - Фиорентина

25 июля 15:00 Милан - Интер

25 июля 23:05 Барселона - Манчестер Юнайтед

26 июля 01:05 ПСЖ - Челси



Голодные игры. Как проходит самый звездный турнир Вселенной







Возможный дебют Андреа Пирло в МЛС



26 июля 21:30 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити



Наши глаза еще не высохли от слез обиды, но нам предстоит заплакать еще - на этот раз от умиления. Вчера Андреа Пирло был официально представлен в качестве игрока клуба "Нью-Йорк Сити", а значит уже в это восресенье мы сможем снова увидеть его в деле. Радиоуправляемые пасы, снайперской точности штрафные и эти узнаваемые в любой толпе уверенность и спокойствие настоящего мастера. Маэстро не ушел - он просто поменял место. И зовет нас всех за собой.



Помимо Пирло отвечать за звездность в этом матче будут Давид Вилья и Кака. Оба прекрасно освоились в МЛС и уже выбились в лучшие бомбардиры своих команд.



Сам себе режиссер. Почему никто и никогда не заменит Андреа Пирло







В Россию съезжаются звезды мирового футбола



25 июля 18:00 жеребьевка отборочных матчей ЧМ-2018



Это хоть и не футбольный матч, но пропустить его такое никто из нас не имеет право. В Санкт-Петербург съедутся все звезды мировой футбольной тусовки: Фабио Каннаваро, Самюэль ЭтоʼО, Диего Форлан, Роналдо, Александр Кержаков, Ринат Дасаев и многие другие. Приедет также пока еще президент ФИФА Зепп Блаттер, который проведет в Москве встречу с Владимиром Путиным.



Сама процедура жеребьевки обещает быть яркой и красочной, с танцами, песнями и другими обязательными атрибутами хорошей развлекательной программы. Трансляцию мероприятия покажет Первый канал.







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