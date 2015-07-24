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  • Летний сезон. Почему в июле тоже можно смотреть хороший футбол

Летний сезон. Почему в июле тоже можно смотреть хороший футбол

 Есть мнение, что до начала сезона в Англии, Германии, Италии, Испании и Франции нормальному болельщику совсем нечего смотреть. "Бомбардир" с этим не согласен и в доказательство представляет анонс самых интересных событий ближайших выходных.

2-й тур РФПЛ

24 июля 19:00 Крылья Советов - ЦСКА
25 июля 16:00 Уфа - Ростов
25 июля 18:30 Динамо - Мордовия
25 июля 21:00 Терек - Кубань
26 июля 13:30 Урал - Зенит
26 июля 17:00 Рубин - Амкар
26 июля 20:00 Краснодар - Спартак
27 июля 20:00 Анжи - Локомотив

Странно, но многие российские зрители игнорирует собственный чемпионат, считая его второсортным, особенно на фоне европейских лиг. Да, у нас нет полных трибун. Да, у нас в составе чемпиона играет Артем Дзюба, а не Златан Ибрагимович. Да, "Урал" создает чуть меньше голевых моментов, чем "Барселона". Но этот чемпионат для нас родной и все равно будет ближе всех по духу и пониманию. 

Тем более там каждую неделю можно найти повод включить трансляцию. Так, в новом туре стартовавшей недавно Премьер-лиги нас ждет выезд "Спартака" к его самому неудобному сопернику последних лет - "Краснодару". "Быки" несколько раз унижали красно-белых разгромными поражениями, и теперь болельщики очень хотят, чтобы их новый спаситель - Дмитрий Аленичев - отомстил за честь "ромбика". Также к просмотру обязательна встреча тренера "Анжи" Юрия Семина с главной командой его жизни. 

Не для бритья. Как мы уже перестали обсуждать настоящий футбол в РФПЛ



Старт сезона во Второй Бундеслиге

24 июля, 21:30 Дуйсбург - Кайзерслаутерн
25 июля, 14:00 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 
25 июля  16:30 Санкт-Паули - Арминия
25 июля 16:30 Франкфурт - Лейпциг
26 июля  14:30 Падерборн - Бохум
26 июля 16:30 Айнтрахт Б - Зандхаузен
26 июля 16:30 Унион - Фортуна
26 июля 16:30 Хайденхайм - Мюнхен-1860
27 июля 21:15 Фрайбург - Нюрнберг

По многим критериям, Германия - это страна с идеальными фанатами. Когда-нибудь у нас будут такие же, ну а пока остается только смотреть за играми немецкой Бундеслиги. И поскольку первая пока не стартовала, утолить голод всем любителям немецкого футбола поможет ее младшая сестра. Вторая Бундеслига - это история про то, как в дивизионе без звезд и больших денег на трибунах могут собираться по 40 000 болельщиков и создавать у футболистов ощущение того, что играть за "Падерборн" куда круче, чем за какой-то там "Манчестер Сити". 

 

Решающие матчи Золотого кубка КОНКАКАФ

25 июля 23:00 США - Панама - матч за 3-е место
27 июля 02:30 Ямайка - Мексика - финал

Скорее всего, вы устали от американского футбола после Кубка Южной Америки и не стали смотреть турнир в зоне КОНКАКАФ. Если так, то сейчас самое время это сделать. И дело даже не в том, что Золотой кубок дошел до решающих стадий. А в том, что там назревает грандиозный скандал. Панама, которая проиграла в полуфинале Мексике из-за неочевидных пенальти, обвинила соперника в нечестной игре и потребовала аннулировать результат игры. Конфедерация заинтересовалась подробностям победы мексиканцев и спешно проводит свое расследование обстоятельств матча. Возможно, что-то найдут. Так что не удивляетесь, если лучшей командой Северной Америки и стран Карибского бассейна вдруг станет Ямайка.  

Стараниями "Двойки". Как стартовал Золотой Кубок КОНКАКАФ (ФОТО)


 Международный кубок чемпионов

Самые звездные клубы мира просто собрались и решили провести турнир по всему миру на радость сотням миллионов фанатов. Если вы не живете в Китае, Австралии или США, вам повезло чуть меньше, хотя турнир настолько крут, что его с восторгом можно смотреть и по телевизору. На этих выходных нас ждет миланское дерби и первое крупное представление обновленных "Милана" и "Интера", встреча лучшей действующего победителя Лиги Чемпионов с амбициозным "Манчестер Юнайтед" и ремейк весеннего блокбастера "ПСЖ" - "Челси"

24 июля 13:00 Манчестер Сити - Реал Мадрид
25 июля 03:05 Бенфика - Фиорентина
25 июля 15:00 Милан - Интер
25 июля 23:05 Барселона - Манчестер Юнайтед
26 июля 01:05 ПСЖ - Челси

Голодные игры. Как проходит самый звездный турнир Вселенной

 

Возможный дебют Андреа Пирло в МЛС

26 июля 21:30 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити

Наши глаза еще не высохли от слез обиды, но нам предстоит заплакать еще - на этот раз от умиления. Вчера Андреа Пирло был официально представлен в качестве игрока клуба "Нью-Йорк Сити", а значит уже в это восресенье мы сможем снова увидеть его в деле. Радиоуправляемые пасы, снайперской точности штрафные и эти узнаваемые в любой толпе уверенность и спокойствие настоящего мастера. Маэстро не ушел - он просто поменял место. И зовет нас всех за собой. 

Помимо Пирло отвечать за звездность в этом матче будут Давид Вилья и Кака. Оба прекрасно освоились в МЛС и уже выбились в лучшие бомбардиры своих команд. 

Сам себе режиссер. Почему никто и никогда не заменит Андреа Пирло

 

В Россию съезжаются звезды мирового футбола

25 июля 18:00 жеребьевка отборочных матчей ЧМ-2018

Это хоть и не футбольный матч, но пропустить его такое никто из нас не имеет право. В Санкт-Петербург съедутся все звезды мировой футбольной тусовки: Фабио Каннаваро, Самюэль ЭтоʼО, Диего Форлан, Роналдо, Александр Кержаков, Ринат Дасаев и многие другие. Приедет также пока еще президент ФИФА Зепп Блаттер, который проведет в Москве встречу с Владимиром Путиным. 

Сама процедура жеребьевки обещает быть яркой и красочной, с танцами, песнями и другими обязательными атрибутами хорошей развлекательной программы. Трансляцию мероприятия покажет Первый канал. 

 

Следить за всеми событиями удобнее с помощью нашей новостной ленты, а также в отдельном матч-центре. Там же вы можете обсудить с другими болельщиками события матча, ситуацию в стране или просто любую интересующую вас тему.  

Весь мир ЦСКА Спартак Барселона Милан
Комментарии (5)
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sir_Alex
1437737622
И в июле бывает хороший футбол
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JI e x a
1437780770
да, странно, мексика не забила в плей-офф ни одного гола с игры и прошла в финал... причем все пенали на последних минутах. что-то тут не чисто
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Мастер25-17
1437853352
Жалко Панамцев
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