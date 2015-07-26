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Судьи
Главный судья:
Игорь Федотов (Москва)
Помощники:
Чельцов Дмитирий(Москва), Болотенков Андрей (Москва)
Делегат:
Мельников Вячеслав (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Ходырев Михаил (Москва)
Материалы

Ахмат - Кубань (ЛФЛ)

25.07.2015, Суббота, 21:00 мск Грозный, стадион Ахмат-Арена Россия. Премьер-лига, 2 тур Ахмат - Кубань (ЛФЛ) Молодежные команды: 2 - 3
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
20 тур
22 марта, воскресенье 18:30 Кубань (ЛФЛ) 1:0 Ахмат
7 тур
15 сентября, понедельник 20:00 Ахмат 0:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
22 тур
23 марта, воскресенье 18:30 Ахмат 2:1 Кубань (ЛФЛ)
10 тур
25 сентября, среда 19:00 Кубань (ЛФЛ) 3:1 Ахмат
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
13 апреля, суббота 16:00 Ахмат 2:2 Кубань (ЛФЛ)
10 тур
29 сентября, суббота 19:00 Кубань (ЛФЛ) 2:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
23 тур
12 сентября, понедельник 18:30 Ахмат 1:2 Кубань (ЛФЛ)
8 тур
7 мая, суббота 14:00 Кубань (ЛФЛ) 2:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2009
29 тур
21 ноября, суббота 14:00 Ахмат 0:1 Кубань (ЛФЛ)
15 тур
26 июля, воскресенье 21:00 Кубань (ЛФЛ) 1:1 Ахмат
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 5 5 51:25 +26 65
2. Ростов 30 19 6 5 41:20 +21 63
3. Зенит 30 17 8 5 61:32 +29 59
4. Краснодар 30 16 8 6 54:25 +29 56
5. Спартак М 30 15 5 10 48:39 +9 50
6. Локомотив 30 14 8 8 43:33 +10 50
7. Ахмат 30 11 11 8 35:30 +5 44
8. Урал 30 10 9 11 39:46 -7 39
9. Крылья Советов 30 9 8 13 19:31 -12 35
10. Рубин 30 9 6 15 33:39 -6 33
11. Амкар-Пермь 30 7 10 13 22:33 -11 31
12. Уфа 30 6 9 15 25:44 -19 27
13. Анжи 30 6 8 16 28:50 -22 26
14. Кубань (ЛФЛ) 30 5 11 14 34:44 -10 26
15. Динамо М 30 5 10 15 25:47 -22 25
16. Мордовия 30 4 12 14 30:50 -20 24
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    Рейтинг: +114

    gentlewolf 25 июля 2015, 22:58

    [q]ничья короче[/q]

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 25 июля 2015, 22:56

    Пирис лучший игрок матча, хоть кто-то по воротам попадает!

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 25 июля 2015, 22:55

    Терек к сезону не готов, 2 очка в двух матчах против аутсайдеров. Первый матч во втором туре, который не понравился, такой футбол нам не нужен!

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    Рейтинг: +58

    95-shishani-95 25 июля 2015, 22:54

    Всё уже наверное! Позор!

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 25 июля 2015, 22:51

    Терек в большинстве не дожмет?

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    Рейтинг: +58

    95-shishani-95 25 июля 2015, 22:51

    Давай Терек, давай вперед!

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    Рейтинг: +58

    95-shishani-95 25 июля 2015, 22:50

    Оставил бы мяч

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    Рейтинг: +58

    95-shishani-95 25 июля 2015, 22:49

    Постарайтесь хотя бы в руку соперника попасть в их штрафной

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    Рейтинг: +58

    95-shishani-95 25 июля 2015, 22:47

    Где Уциев?

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    Рейтинг: +58

    95-shishani-95 25 июля 2015, 22:43

    Видимо Терек не знает, что делать с мячом!

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