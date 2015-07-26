Ахмат - Кубань (ЛФЛ)

[q]ничья короче[/q]
|20 тур
|22 марта, воскресенье
|18:30
|Кубань (ЛФЛ)
|1:0
|Ахмат
|7 тур
|15 сентября, понедельник
|20:00
|Ахмат
|0:0
|Кубань (ЛФЛ)
|20 тур
|22 марта, воскресенье
|18:30
|Кубань (ЛФЛ)
|1:0
|Ахмат
|7 тур
|15 сентября, понедельник
|20:00
|Ахмат
|0:0
|Кубань (ЛФЛ)
|22 тур
|23 марта, воскресенье
|18:30
|Ахмат
|2:1
|Кубань (ЛФЛ)
|10 тур
|25 сентября, среда
|19:00
|Кубань (ЛФЛ)
|3:1
|Ахмат
|24 тур
|13 апреля, суббота
|16:00
|Ахмат
|2:2
|Кубань (ЛФЛ)
|10 тур
|29 сентября, суббота
|19:00
|Кубань (ЛФЛ)
|2:1
|Ахмат
|23 тур
|12 сентября, понедельник
|18:30
|Ахмат
|1:2
|Кубань (ЛФЛ)
|8 тур
|7 мая, суббота
|14:00
|Кубань (ЛФЛ)
|2:1
|Ахмат
|29 тур
|21 ноября, суббота
|14:00
|Ахмат
|0:1
|Кубань (ЛФЛ)
|15 тур
|26 июля, воскресенье
|21:00
|Кубань (ЛФЛ)
|1:1
|Ахмат
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ЦСКА
|30
|20
|5
|5
|51:25
|+26
|65
|2.
|Ростов
|30
|19
|6
|5
|41:20
|+21
|63
|3.
|Зенит
|30
|17
|8
|5
|61:32
|+29
|59
|4.
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|54:25
|+29
|56
|5.
|Спартак М
|30
|15
|5
|10
|48:39
|+9
|50
|6.
|Локомотив
|30
|14
|8
|8
|43:33
|+10
|50
|7.
|Ахмат
|30
|11
|11
|8
|35:30
|+5
|44
|8.
|Урал
|30
|10
|9
|11
|39:46
|-7
|39
|9.
|Крылья Советов
|30
|9
|8
|13
|19:31
|-12
|35
|10.
|Рубин
|30
|9
|6
|15
|33:39
|-6
|33
|11.
|Амкар-Пермь
|30
|7
|10
|13
|22:33
|-11
|31
|12.
|Уфа
|30
|6
|9
|15
|25:44
|-19
|27
|13.
|Анжи
|30
|6
|8
|16
|28:50
|-22
|26
|14.
|Кубань (ЛФЛ)
|30
|5
|11
|14
|34:44
|-10
|26
|15.
|Динамо М
|30
|5
|10
|15
|25:47
|-22
|25
|16.
|Мордовия
|30
|4
|12
|14
|30:50
|-20
|24
[q]ничья короче[/q]
Пирис лучший игрок матча, хоть кто-то по воротам попадает!
Терек к сезону не готов, 2 очка в двух матчах против аутсайдеров. Первый матч во втором туре, который не понравился, такой футбол нам не нужен!
Всё уже наверное! Позор!
Терек в большинстве не дожмет?
Давай Терек, давай вперед!
Оставил бы мяч
Постарайтесь хотя бы в руку соперника попасть в их штрафной
Где Уциев?
Видимо Терек не знает, что делать с мячом!