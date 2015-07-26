Барселона - Манчестер Юнайтед

Поздравляю МЮ с победой над дублем Барсы))) Хоть сейчас пусть радуются в ЛЧ то уже не получится)))
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|8 августа, среда
|22:00
|Манчестер Юнайтед
|0:0
(0:2)п
|Барселона
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|8 августа, среда
|22:00
|Манчестер Юнайтед
|0:0
(0:2)п
|Барселона
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|31 июля, воскресенье
|03:00
|Манчестер Юнайтед
|2:1
|Барселона
|Финал
|28 мая, суббота
|22:45
|Барселона
|3:1
|Манчестер Юнайтед
|Финал
|27 мая, среда
|22:45
|Барселона
|2:0
|Манчестер Юнайтед
|1/2 финала
ответный матч
|29 апреля, вторник
|22:45
|Манчестер Юнайтед
|1:0
|Барселона
|1/2 финала
ответный матч
|23 апреля, среда
|22:45
|Барселона
|0:0
|Манчестер Юнайтед
Поздравляю МЮ с победой над дублем Барсы))) Хоть сейчас пусть радуются в ЛЧ то уже не получится)))
Молодцы Манки разобрались
сhttp://www.soccer.ru/rulesскими девчатами!!!
Матч товарищеский и он особого значения не имеет.
2-1
Барсе это игра не нужна
Когда надо тогда и разгромить МЮ
ДАВАЙ ЭТУ Х.НЮ ОСТАВЬ ДА СВОЮ НЕ НАДО ШАС ОТМАЗКИ ИСКАТЬ. ЛЮБАЯ ИГРА ВАЖНА. ПО Х.У.Й ТАВАРНЯК ИЛИ ФИНАЛ Л.Ч. ПРОИГРАЛИ И Х . НИМ. ИДЕМ ДАЛЬШЕ
молодец, адекватные слова, уже достало, проиграли и сразу отмазки... как реал выигрывает, так начинается, что заплатили судье итп, кстати вроде такого же как он об этом говорит...