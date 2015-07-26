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Материалы

Барселона - Манчестер Юнайтед

25.07.2015, Суббота, 23:00 мск Международный кубок чемпионов Барселона - Манчестер Юнайтед
Товарищеские матчи 2012

8 августа, среда 22:00 Манчестер Юнайтед 0:0
(0:2)п		 Барселона
Товарищеские матчи 2011

31 июля, воскресенье 03:00 Манчестер Юнайтед 2:1 Барселона
Лига Чемпионов (2010/2011)
Финал
28 мая, суббота 22:45 Барселона 3:1 Манчестер Юнайтед
Лига Чемпионов (2008/2009)
Финал
27 мая, среда 22:45 Барселона 2:0 Манчестер Юнайтед
Лига Чемпионов (2007/2008)
1/2 финала
ответный матч		 29 апреля, вторник 22:45 Манчестер Юнайтед 1:0 Барселона
1/2 финала
ответный матч		 23 апреля, среда 22:45 Барселона 0:0 Манчестер Юнайтед
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    Рейтинг: +58

    katalonez 29 июля 2015, 11:01

    Поздравляю МЮ с победой над дублем Барсы))) Хоть сейчас пусть радуются в ЛЧ то уже не получится)))

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    Рейтинг: +10

    BAYERN 1976 27 июля 2015, 12:58

    Молодцы Манки разобрались
    сhttp://www.soccer.ru/rulesскими девчатами!!!

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    Рейтинг: +238

    AlexanderP622 26 июля 2015, 16:29

    Матч товарищеский и он особого значения не имеет.

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    Рейтинг: +30

    ERTAI 26 июля 2015, 01:14

    Molodej super, pervaya ataka i Gol srazu, pozor dlya barcy.

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    Рейтинг: +14

    АРТЁМ БАРСА 26 июля 2015, 00:57

    3-1

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    Рейтинг: +14

    АРТЁМ БАРСА 26 июля 2015, 00:57

    3-1

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    Рейтинг: +14

    АРТЁМ БАРСА 26 июля 2015, 00:57

    3-1

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    Рейтинг: +14

    АРТЁМ БАРСА 26 июля 2015, 00:56

    2-1

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    Рейтинг: +14

    АРТЁМ БАРСА > АРТЁМ БАРСА 26 июля 2015, 00:57

    3-1

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    Рейтинг: +159

    ALBA-BARSELONA 26 июля 2015, 00:40

    Барсе это игра не нужна
    Когда надо тогда и разгромить МЮ

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    Рейтинг: +625

    el barsa > ALBA-BARSELONA 26 июля 2015, 01:07

    ДАВАЙ ЭТУ Х.НЮ ОСТАВЬ ДА СВОЮ НЕ НАДО ШАС ОТМАЗКИ ИСКАТЬ. ЛЮБАЯ ИГРА ВАЖНА. ПО Х.У.Й ТАВАРНЯК ИЛИ ФИНАЛ Л.Ч. ПРОИГРАЛИ И Х . НИМ. ИДЕМ ДАЛЬШЕ

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    Рейтинг: +39

    kokshareal > el barsa 26 июля 2015, 19:41

    молодец, адекватные слова, уже достало, проиграли и сразу отмазки... как реал выигрывает, так начинается, что заплатили судье итп, кстати вроде такого же как он об этом говорит...

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    Рейтинг: +223

    DXTK 26 июля 2015, 00:39

    Барселоне уже нечего терять кроме своего достоинства призываю хоть гол престижа забить.

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    Рейтинг: +625

    el barsa > DXTK 26 июля 2015, 01:08

    ТЫ ВООБШЕ ИДИ НА Х.УЙ С ЭТОГО САЙТА

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