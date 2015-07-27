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Главный судья:
Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Материалы

Краснодар - Спартак

26.07.2015, Воскресенье, 20:00 мск Краснодар, стадион Кубань Россия. Премьер-лига, 2 тур Краснодар - Спартак
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
18 тур
8 марта, воскресенье 13:30 Спартак 1:3 Краснодар
3 тур
14 августа, четверг 21:00 Краснодар 4:0 Спартак
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
22 тур
22 марта, суббота 19:00 Краснодар 4:0 Спартак
10 тур
25 сентября, среда 18:15 Спартак 3:2 Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
29 тур
18 мая, суббота 19:30 Краснодар 0:1 Спартак
15 тур
11 ноября, воскресенье 20:15 Спартак 2:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
25 тур
25 сентября, воскресенье 14:00 Краснодар 2:4 Спартак
10 тур
21 мая, суббота 18:30 Спартак 4:0 Краснодар
Россия. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
20 апреля, среда 19:30 Спартак 2:1 Краснодар
Россия. Кубок (2009/2010)
1/16 финала
15 июля, среда 20:00 Краснодар 1:2 Спартак
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 5 5 51:25 +26 65
2. Ростов 30 19 6 5 41:20 +21 63
3. Зенит 30 17 8 5 61:32 +29 59
4. Краснодар 30 16 8 6 54:25 +29 56
5. Спартак М 30 15 5 10 48:39 +9 50
6. Локомотив 30 14 8 8 43:33 +10 50
7. Ахмат 30 11 11 8 35:30 +5 44
8. Урал 30 10 9 11 39:46 -7 39
9. Крылья Советов 30 9 8 13 19:31 -12 35
10. Рубин 30 9 6 15 33:39 -6 33
11. Амкар-Пермь 30 7 10 13 22:33 -11 31
12. Уфа 30 6 9 15 25:44 -19 27
13. Анжи 30 6 8 16 28:50 -22 26
14. Кубань (ЛФЛ) 30 5 11 14 34:44 -10 26
15. Динамо М 30 5 10 15 25:47 -22 25
16. Мордовия 30 4 12 14 30:50 -20 24
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    Рейтинг: +319

    Beim 27 июля 2015, 14:46

    Мовсисян не впечатлил да забил столь важны гол, но с большим везеньем, а в остальном много брака у него было, проигрывал много борьбы, навес находили в штрафной не его а защитников, то что заби очень хорошо, но на фоне Зе луиша он выглядит слабоватым для напа, а вот Зе Луишь наоборот хоть и не забил выигрывал много единаборств еплялся за мячи впереди всгда, что очень порадовало в нем видно, что в нем сидит нападающий хорошого для спартака класса. А что по игре то нужно было доводить счет до крупного еще в первом тайме пока краснодар не мог найти себя на поле, в итоге получилась достаточная нервная концовка, и много сил потрачено на второй тайм.

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    Рейтинг: +15

    Kvazik 27 июля 2015, 11:24

    Заслуженная победа

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    Рейтинг: +6

    Иван 003 26 июля 2015, 23:51

    сорвал в Марике 3000 руб. на победе Спартака, спасибо букам за хороший коф))))))

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    Рейтинг: +51

    adeptch 26 июля 2015, 22:57

    [q][/q]В отличие матча с Уфой Мовсисян провел хороший для себя матч, действительно он был заметен и в целом неплохо смотрелся, я даже немного удивился, когда его заменили, я считаю он должен был еще поиграть, он очень хорошо действовал в прессинге и вытягивал хавов Спартака на прессинг и закрытие зон, Мовсисян провел для себя лучший матч за последний год, это лично мое мнение, я делаю вывод от картинки его игры и картинки игры команды, которая во многом зависела в центре поля и чуть выше непосредственно от его активных действий, Мовсисян провел "правельный" матч если оценивать Юру относительно активного центр форварда, мои поздравления Юра! Сегодня ты был действительно очень полезен и оправдал свое появление на поле, я надеюсь ты и дальше будешь приносить радость болельщиков и радовать своей игрой!

    п.с. Даже если бы Юра не забил гол, но участвовал так же активно и "правильно" я бы его однозначно выделил!

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    Рейтинг: +124

    обломов 26 июля 2015, 22:31

    Не болел за Спартак.....но победа по игре!!!С чем их и поздравляю !!!Быки очень долго "спали"!!!!

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    Рейтинг: +243

    Порядочная свинья 26 июля 2015, 22:15

    Молодцы!!!

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    Рейтинг: +18

    Joker8640 26 июля 2015, 22:11

    КБ С ПОБЕДОЙ!!!!!

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    Рейтинг: +794

    Miaf 26 июля 2015, 22:10

    С победой СПАРТАК!!!!!!!!!!!

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    Рейтинг: +9

    paul-33 26 июля 2015, 22:10

    радости как будто лигу чемпионов выиграли,а по существу результат не по игре

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    Рейтинг: +15

    arturzinio > paul-33 26 июля 2015, 22:17

    если посмотришь домашние игры Краснодара может поймешь. твой зенит не смог 3 очка унести отсюда. на самом деле матч тяжкий был. жара стояла дышать не чем было

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    Рейтинг: +114

    Спартач из Питера > paul-33 27 июля 2015, 06:16

    Мы 21-кратный чемпион страны, а вы то кто???

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    Рейтинг: +12

    Steener > Спартач из Питера 27 июля 2015, 11:21

    являюсь болельщиком ЛОКО, но посмотрев матч могу с точностью сказать, счет по игре... Краснодар в этом сезоне слабоват

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    Рейтинг: +114

    Спартач из Питера 26 июля 2015, 22:07

    ЭТО СПАРТАК ДЕТКА!

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