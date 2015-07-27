Краснодар - Спартак

Мовсисян не впечатлил да забил столь важны гол, но с большим везеньем, а в остальном много брака у него было, проигрывал много борьбы, навес находили в штрафной не его а защитников, то что заби очень хорошо, но на фоне Зе луиша он выглядит слабоватым для напа, а вот Зе Луишь наоборот хоть и не забил выигрывал много единаборств еплялся за мячи впереди всгда, что очень порадовало в нем видно, что в нем сидит нападающий хорошого для спартака класса. А что по игре то нужно было доводить счет до крупного еще в первом тайме пока краснодар не мог найти себя на поле, в итоге получилась достаточная нервная концовка, и много сил потрачено на второй тайм.
|18 тур
|8 марта, воскресенье
|13:30
|Спартак
|1:3
|Краснодар
|3 тур
|14 августа, четверг
|21:00
|Краснодар
|4:0
|Спартак