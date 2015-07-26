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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Спартак
Краснодар - Спартак: обзор матча 26 июля 2015
Краснодар
26.07.2015, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Спартак
12'
Ю. Мовсисян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Спартак
Желтая карточка
В. Калешин
87'
84'
Замена
Д. Давыдов
️️️️
И. Попов
80'
Травма
И. Попов
Замена
С. Страндберг
️️️️
О. Ахмедов
71'
Замена
Вандерсон
️️️️
Ари
64'
62'
Замена
З. Луиш
️️️️
Ю. Мовсисян
Замена
Р. Лаборде
️️️️
Д. Торбинский
58'
12'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Мовсисян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ОП
10
Одил Ахмедов
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Спартак
32
Артем Ребров
(К)
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
27
Ромуло
ОП
15
Роман Широков
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Краснодар
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
21
Рикардо Лаборде
ПП
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
29
Зе Луиш
ЦФ
4-2-2-2
31
Дикань
17
Калешин
4
Гранквист
6
Сигурдссон
98
Петров
6
Торбинский
10
Ахмедов
10
Мамаев
10
Перейра
39
Ари
90
Смолов
4-1-3-1-1
32
Ребров
9
Комбаров
35
Таски
16
Боккетти
23
Комбаров
27
Ромуло
15
Широков
88
Глушаков
71
Попов
10
Промес
14
Мовсисян
10
Ахмедов
4
Страндберг
4
Страндберг
10
Ахмедов
6
Торбинский
21
Лаборде
21
Лаборде
6
Торбинский
39
Ари
14
Вандерсон
14
Вандерсон
39
Ари
71
Попов
88
Давыдов
88
Давыдов
71
Попов
14
Мовсисян
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
14
Мовсисян
Остались в запасе
Краснодар
Спартак
72
Андрей Батютин
ЛВ
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Олег Кононов
1
Антон Митрюшкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
72
Андрей Батютин
ЛВ
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
34
Владимир Быстров
ПП
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Краснодар - Спартак
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Кубань
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