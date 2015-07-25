Крылья Советов - ЦСКА

молодцы цска
|1/4 финала
|2 марта, понедельник
|18:00
|ЦСКА
|1:0
|Крылья Советов
|1/4 финала
|2 марта, понедельник
|18:00
|ЦСКА
|1:0
|Крылья Советов
|24 тур
|5 апреля, суббота
|16:30
|Крылья Советов
|1:3
|ЦСКА
|2 тур
|22 июля, понедельник
|20:00
|ЦСКА
|2:1
|Крылья Советов
|20 тур
|9 марта, суббота
|16:00
|Крылья Советов
|0:2
|ЦСКА
|6 тур
|26 августа, воскресенье
|16:30
|ЦСКА
|3:0
|Крылья Советов
|За 5-8 места,
|6 февраля, понедельник
|14:30
|ЦСКА
|1:0
|Крылья Советов
|17 тур
|25 июля, понедельник
|19:30
|ЦСКА
|2:1
|Крылья Советов
|2 тур
|25 мая, среда
|19:00
|Крылья Советов
|0:3
|ЦСКА
|27 тур
|7 ноября, воскресенье
|19:00
|ЦСКА
|4:3
|Крылья Советов
|13 тур
|19 июля, понедельник
|20:00
|Крылья Советов
|0:1
|ЦСКА
|21 тур
|12 сентября, суббота
|16:15
|ЦСКА
|3:0
|Крылья Советов
|7 тур
|3 мая, воскресенье
|13:00
|Крылья Советов
|1:3
|ЦСКА
|16 тур
|3 августа, воскресенье
|19:00
|ЦСКА
|0:0
|Крылья Советов
|2 тур
|22 марта, суббота
|14:00
|Крылья Советов
|0:2
|ЦСКА
|28 тур
|28 октября, воскресенье
|16:00
|ЦСКА
|4:2
|Крылья Советов
|14 тур
|24 июня, воскресенье
|14:00
|Крылья Советов
|1:0
|ЦСКА
|1/8 финала
ответный матч
|26 февраля, понедельник
|14:00
|Крылья Советов
|2:0
|ЦСКА
|1/8 финала
ответный матч
|18 февраля, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|0:0
|Крылья Советов
|27 тур
|8 ноября, среда
|00:00
|Крылья Советов
|2:0
|ЦСКА
|12 тур
|23 июля, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|1:1
|Крылья Советов
|19 тур
|6 августа, суббота
|18:00
|Крылья Советов
|2:2
|ЦСКА
|4 тур
|10 апреля, воскресенье
|16:00
|ЦСКА
|5:0
|Крылья Советов
|28 тур
|30 октября, суббота
|00:00
|ЦСКА
|1:1
|Крылья Советов
|3 тур
|27 марта, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|ЦСКА
|22 тур
|24 августа, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|3:0
|Крылья Советов
|11 тур
|31 мая, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:2
|ЦСКА
|18 тур
|3 августа, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:2
|ЦСКА
|15 тур
|17 июля, среда
|00:00
|ЦСКА
|2:0
|Крылья Советов
|16 тур
|11 июля, среда
|00:00
|Крылья Советов
|0:0
|ЦСКА
|2 тур
|17 марта, суббота
|00:00
|ЦСКА
|0:3
|Крылья Советов
|17 тур
|15 июля, суббота
|00:00
|ЦСКА
|2:0
|Крылья Советов
|3 тур
|8 апреля, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|2:0
|ЦСКА
|30 тур
|8 ноября, понедельник
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|ЦСКА
|1 тур
|3 апреля, суббота
|00:00
|ЦСКА
|1:1
|Крылья Советов
|23 тур
|30 августа, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|0:2
|ЦСКА
|8 тур
|16 мая, суббота
|00:00
|ЦСКА
|3:0
|Крылья Советов
|29 тур
|27 сентября, суббота
|00:00
|ЦСКА
|1:2
|Крылья Советов
|12 тур
|31 мая, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|ЦСКА
|23 тур
|17 августа, суббота
|00:00
|ЦСКА
|1:2
|Крылья Советов
|6 тур
|6 апреля, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|ЦСКА
|19 тур
|5 августа, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:2
|ЦСКА
|10 тур
|10 июня, суббота
|00:00
|ЦСКА
|4:1
|Крылья Советов
|21 тур
|27 августа, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|ЦСКА
|14 тур
|26 мая, четверг
|00:00
|ЦСКА
|1:1
|Крылья Советов
|36 тур
|10 ноября, среда
|00:00
|Крылья Советов
|2:0
|ЦСКА
|1 тур
|8 марта, понедельник
|00:00
|ЦСКА
|4:0
|Крылья Советов
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ЦСКА
|30
|20
|5
|5
|51:25
|+26
|65
|2.
|Ростов
|30
|19
|6
|5
|41:20
|+21
|63
|3.
|Зенит
|30
|17
|8
|5
|61:32
|+29
|59
|4.
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|54:25
|+29
|56
|5.
|Спартак М
|30
|15
|5
|10
|48:39
|+9
|50
|6.
|Локомотив
|30
|14
|8
|8
|43:33
|+10
|50
|7.
|Ахмат
|30
|11
|11
|8
|35:30
|+5
|44
|8.
|Урал
|30
|10
|9
|11
|39:46
|-7
|39
|9.
|Крылья Советов
|30
|9
|8
|13
|19:31
|-12
|35
|10.
|Рубин
|30
|9
|6
|15
|33:39
|-6
|33
|11.
|Амкар-Пермь
|30
|7
|10
|13
|22:33
|-11
|31
|12.
|Уфа
|30
|6
|9
|15
|25:44
|-19
|27
|13.
|Анжи
|30
|6
|8
|16
|28:50
|-22
|26
|14.
|Кубань (ЛФЛ)
|30
|5
|11
|14
|34:44
|-10
|26
|15.
|Динамо М
|30
|5
|10
|15
|25:47
|-22
|25
|16.
|Мордовия
|30
|4
|12
|14
|30:50
|-20
|24
самый живой момент в игре - выход Страндберга с фамилией АКПО))))))
что и требовалось доказать, крылышек не хватило на второй тайм, подсели и следовательно проиграли
Отличный матч, Натхо лучший игрок матча, классно дережирует игрой армейцев!
Настолько[Соблюдайте правила]смешные, что не могут Странбергу дать норм погоняло, ахахахахах АЛПО ахахахахахахаахахахахахахахахахахахахахха, боже, сколько раз смотрю, столько раз ох.еваю!!!!
Что значит Алпо? Удивлен...
Фернандес, наверное, лучший игрок. А Понтуса только горчичники учат
КС Вперед!