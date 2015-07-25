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Судьи
Главный судья:
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Помощники:
Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург)
Резервный судья:
Станислав Васильев (Ижевск)
Делегат:
Юрий Гребенюк ( Пермь)
Инспектор:
Геннадий Куличенков (Тула)
Материалы

Крылья Советов - ЦСКА

24.07.2015, Пятница, 19:00 мск Самара, стадион Металлург Россия. Премьер-лига, 2 тур Крылья Советов - ЦСКА Молодежные команды: 0 - 0
Россия. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
2 марта, понедельник 18:00 ЦСКА 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
24 тур
5 апреля, суббота 16:30 Крылья Советов 1:3 ЦСКА
2 тур
22 июля, понедельник 20:00 ЦСКА 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
20 тур
9 марта, суббота 16:00 Крылья Советов 0:2 ЦСКА
6 тур
26 августа, воскресенье 16:30 ЦСКА 3:0 Крылья Советов
Marbella Cup 2012
За 5-8 места,
6 февраля, понедельник 14:30 ЦСКА 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
17 тур
25 июля, понедельник 19:30 ЦСКА 2:1 Крылья Советов
2 тур
25 мая, среда 19:00 Крылья Советов 0:3 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига 2010
27 тур
7 ноября, воскресенье 19:00 ЦСКА 4:3 Крылья Советов
13 тур
19 июля, понедельник 20:00 Крылья Советов 0:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2009
21 тур
12 сентября, суббота 16:15 ЦСКА 3:0 Крылья Советов
7 тур
3 мая, воскресенье 13:00 Крылья Советов 1:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2008
16 тур
3 августа, воскресенье 19:00 ЦСКА 0:0 Крылья Советов
2 тур
22 марта, суббота 14:00 Крылья Советов 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2007
28 тур
28 октября, воскресенье 16:00 ЦСКА 4:2 Крылья Советов
14 тур
24 июня, воскресенье 14:00 Крылья Советов 1:0 ЦСКА
Россия. Кубок (2006/2007)
1/8 финала
ответный матч		 26 февраля, понедельник 14:00 Крылья Советов 2:0 ЦСКА
1/8 финала
ответный матч		 18 февраля, воскресенье 00:00 ЦСКА 0:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2006
27 тур
8 ноября, среда 00:00 Крылья Советов 2:0 ЦСКА
12 тур
23 июля, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2005
19 тур
6 августа, суббота 18:00 Крылья Советов 2:2 ЦСКА
4 тур
10 апреля, воскресенье 16:00 ЦСКА 5:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2004
28 тур
30 октября, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Крылья Советов
3 тур
27 марта, суббота 00:00 Крылья Советов 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2003
22 тур
24 августа, воскресенье 00:00 ЦСКА 3:0 Крылья Советов
11 тур
31 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2002
18 тур
3 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 ЦСКА
15 тур
17 июля, среда 00:00 ЦСКА 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 2001
16 тур
11 июля, среда 00:00 Крылья Советов 0:0 ЦСКА
2 тур
17 марта, суббота 00:00 ЦСКА 0:3 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
17 тур
15 июля, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Крылья Советов
3 тур
8 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 2:0 ЦСКА
Чемпионат России 1999
30 тур
8 ноября, понедельник 00:00 Крылья Советов 1:1 ЦСКА
1 тур
3 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1998
23 тур
30 августа, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:2 ЦСКА
8 тур
16 мая, суббота 00:00 ЦСКА 3:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1997
29 тур
27 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 1:2 Крылья Советов
12 тур
31 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1996
23 тур
17 августа, суббота 00:00 ЦСКА 1:2 Крылья Советов
6 тур
6 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1995
19 тур
5 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 ЦСКА
10 тур
10 июня, суббота 00:00 ЦСКА 4:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1994
21 тур
27 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 1:1 ЦСКА
14 тур
26 мая, четверг 00:00 ЦСКА 1:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
36 тур
10 ноября, среда 00:00 Крылья Советов 2:0 ЦСКА
1 тур
8 марта, понедельник 00:00 ЦСКА 4:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 5 5 51:25 +26 65
2. Ростов 30 19 6 5 41:20 +21 63
3. Зенит 30 17 8 5 61:32 +29 59
4. Краснодар 30 16 8 6 54:25 +29 56
5. Спартак М 30 15 5 10 48:39 +9 50
6. Локомотив 30 14 8 8 43:33 +10 50
7. Ахмат 30 11 11 8 35:30 +5 44
8. Урал 30 10 9 11 39:46 -7 39
9. Крылья Советов 30 9 8 13 19:31 -12 35
10. Рубин 30 9 6 15 33:39 -6 33
11. Амкар-Пермь 30 7 10 13 22:33 -11 31
12. Уфа 30 6 9 15 25:44 -19 27
13. Анжи 30 6 8 16 28:50 -22 26
14. Кубань (ЛФЛ) 30 5 11 14 34:44 -10 26
15. Динамо М 30 5 10 15 25:47 -22 25
16. Мордовия 30 4 12 14 30:50 -20 24
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    Рейтинг: +348

    343443 25 июля 2015, 00:32

    молодцы цска

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    Рейтинг: +20

    chupakabra 24 июля 2015, 21:01

    самый живой момент в игре - выход Страндберга с фамилией АКПО))))))

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    Рейтинг: +631

    pegas1276 24 июля 2015, 21:00

    пипец, что решили все "горчичники" собрать ...

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    Рейтинг: +33

    Red Horse 24 июля 2015, 20:57

    Как и говорил вначале 2-0. Всех с победой ЦСКА!!!

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    Рейтинг: +10

    ОЛЕ-Оле-Оле > Red Horse 24 июля 2015, 21:05

    Аналогично, ставил именно на 0:2 в нашу сторону....

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    Рейтинг: +44

    fckrasnodar 24 июля 2015, 20:56

    что и требовалось доказать, крылышек не хватило на второй тайм, подсели и следовательно проиграли

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 24 июля 2015, 20:56

    Отличный матч, Натхо лучший игрок матча, классно дережирует игрой армейцев!

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    Рейтинг: +51

    adeptch 24 июля 2015, 20:53

    Настолько[Соблюдайте правила]смешные, что не могут Странбергу дать норм погоняло, ахахахахах АЛПО ахахахахахахаахахахахахахахахахахахахахха, боже, сколько раз смотрю, столько раз ох.еваю!!!!

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 24 июля 2015, 20:52

    Что значит Алпо? Удивлен...

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    Рейтинг: +243

    KoValery 24 июля 2015, 20:48

    Фернандес, наверное, лучший игрок. А Понтуса только горчичники учат

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    Рейтинг: +17

    Mityanik 24 июля 2015, 20:45

    КС Вперед!

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