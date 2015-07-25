Уфа - Ростов

Мужики, а что с Калачевым?
|22 тур
|9 апреля, четверг
|20:00
|Ростов
|2:0
|Уфа
|13 тур
|9 ноября, воскресенье
|15:00
|Уфа
|0:0
|Ростов
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ЦСКА
|30
|20
|5
|5
|51:25
|+26
|65
|2.
|Ростов
|30
|19
|6
|5
|41:20
|+21
|63
|3.
|Зенит
|30
|17
|8
|5
|61:32
|+29
|59
|4.
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|54:25
|+29
|56
|5.
|Спартак М
|30
|15
|5
|10
|48:39
|+9
|50
|6.
|Локомотив
|30
|14
|8
|8
|43:33
|+10
|50
|7.
|Ахмат
|30
|11
|11
|8
|35:30
|+5
|44
|8.
|Урал
|30
|10
|9
|11
|39:46
|-7
|39
|9.
|Крылья Советов
|30
|9
|8
|13
|19:31
|-12
|35
|10.
|Рубин
|30
|9
|6
|15
|33:39
|-6
|33
|11.
|Амкар-Пермь
|30
|7
|10
|13
|22:33
|-11
|31
|12.
|Уфа
|30
|6
|9
|15
|25:44
|-19
|27
|13.
|Анжи
|30
|6
|8
|16
|28:50
|-22
|26
|14.
|Кубань (ЛФЛ)
|30
|5
|11
|14
|34:44
|-10
|26
|15.
|Динамо М
|30
|5
|10
|15
|25:47
|-22
|25
|16.
|Мордовия
|30
|4
|12
|14
|30:50
|-20
|24
Мужики, а что с Калачевым?
Хорошо, всё идёт по плану
Ростов - папа!!!:-
На самом деле у Ростова была рука в атаке
Молодцы!
С победой Ростов!!!Где то может быть и повезло,но я рад за команду!Удачи Ростову,Уфимцам тоже удачи !!!
Поздравляю Ростов !!! Хотелось бы Бухарова с Азмуном вместе увидеть...Ну и ждем Калачева...
Хороший матч, неплохой темп, думал будет хуже!
Поздравляю Ростов, Баштуш спас, лучший игрок матча!
Красавцы! А Спартак пусть локти кусает из-за Курбана.