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Судьи
Главный судья:
Сергей Куликов (Саранск)
Материалы

Уфа - Ростов

25.07.2015, Суббота, 16:00 мск Уфа, стадион Нефтяник Россия. Премьер-лига, 2 тур Уфа - Ростов Молодежные команды: 0 - 1
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
22 тур
9 апреля, четверг 20:00 Ростов 2:0 Уфа
13 тур
9 ноября, воскресенье 15:00 Уфа 0:0 Ростов
Товарищеские матчи 2013

4 марта, понедельник 19:30 Ростов 0:5 Уфа
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 5 5 51:25 +26 65
2. Ростов 30 19 6 5 41:20 +21 63
3. Зенит 30 17 8 5 61:32 +29 59
4. Краснодар 30 16 8 6 54:25 +29 56
5. Спартак М 30 15 5 10 48:39 +9 50
6. Локомотив 30 14 8 8 43:33 +10 50
7. Ахмат 30 11 11 8 35:30 +5 44
8. Урал 30 10 9 11 39:46 -7 39
9. Крылья Советов 30 9 8 13 19:31 -12 35
10. Рубин 30 9 6 15 33:39 -6 33
11. Амкар-Пермь 30 7 10 13 22:33 -11 31
12. Уфа 30 6 9 15 25:44 -19 27
13. Анжи 30 6 8 16 28:50 -22 26
14. Кубань (ЛФЛ) 30 5 11 14 34:44 -10 26
15. Динамо М 30 5 10 15 25:47 -22 25
16. Мордовия 30 4 12 14 30:50 -20 24
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    Рейтинг: +10

    igor1973 26 июля 2015, 20:18

    Мужики, а что с Калачевым?

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    Рейтинг: +16

    Dimas77 26 июля 2015, 18:34

    Хорошо, всё идёт по плану

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    Рейтинг: +10

    koni80 26 июля 2015, 12:49

    Ростов - папа!!!:-

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    Рейтинг: +18

    urbix 25 июля 2015, 23:32

    На самом деле у Ростова была рука в атаке

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    Рейтинг: +52

    evgenii2205 25 июля 2015, 21:25

    Молодцы!

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    Рейтинг: +124

    обломов 25 июля 2015, 18:09

    С победой Ростов!!!Где то может быть и повезло,но я рад за команду!Удачи Ростову,Уфимцам тоже удачи !!!

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    Рейтинг: +18968

    zico2205 25 июля 2015, 18:06

    Поздравляю Ростов !!! Хотелось бы Бухарова с Азмуном вместе увидеть...Ну и ждем Калачева...

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 25 июля 2015, 17:58

    Хороший матч, неплохой темп, думал будет хуже!

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 25 июля 2015, 17:56

    Поздравляю Ростов, Баштуш спас, лучший игрок матча!

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    Рейтинг: +335

    Поц 25 июля 2015, 17:54

    Красавцы! А Спартак пусть локти кусает из-за Курбана.

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