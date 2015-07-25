Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Ростов
Уфа - Ростов: обзор матча 25 июля 2015
Уфа
25.07.2015, суббота, 16:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Ростов
78'
А. Зинченко
46'
Б. Су Ю
87'
Баштуш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Ростов
87'
ГОЛ! 1:2!
Баштуш
80'
Замена
П. Могилевец
️️️️
Б. Су Ю
ГОЛ! 1:1!
А. Зинченко
78'
Замена
Д. Карлос
️️️️
А. Никитин
75'
72'
Замена
С. Азмун
️️️️
А. Бухаров
71'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
М. Думбия
Замена
Е. Осипов
️️️️
Д. Верховцов
66'
63'
Желтая карточка
М. Думбия
Желтая карточка
Х. Ханджич
51'
Замена
А. Зинченко
️️️️
С. Фомин
50'
46'
ГОЛ! 0:1!
Б. Су Ю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
44
Сильвестр Игбун
ЛП
29
Иван Пауревич
ОП
13
Азамат Засеев
(К)
ОП
4
Семен Фомин
ЦП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
99
Иван Новосельцев
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
(К)
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Уфа
42
Сергей Нарубин
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
87
Игорь Безденежных
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
Ростов
1
Евгений Гошев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
3-4-2-1
1
Юрченко
13
Верховцов
34
Тумасян
4
Никитин
89
Стоцкий
29
Пауревич
13
Засеев
33
Сухов
44
Игбун
4
Фомин
99
Ханджич
4-1-2-2-1
35
Джанаев
34
Маргасов
15
Баштуш
44
Навас
99
Новосельцев
8
Гацкан
8
Канга
86
Ю
7
Думбия
7
Полоз
11
Бухаров
4
Фомин
47
Зинченко
47
Зинченко
4
Фомин
13
Верховцов
19
Осипов
19
Осипов
13
Верховцов
4
Никитин
11
Карлос
11
Карлос
4
Никитин
7
Думбия
43
Терентьев
43
Терентьев
7
Думбия
86
Ю
28
Могилевец
28
Могилевец
86
Ю
11
Бухаров
20
Азмун
20
Азмун
11
Бухаров
Остались в запасе
Уфа
Ростов
42
Сергей Нарубин
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
87
Игорь Безденежных
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
Главный тренер
Игорь Колыванов
1
Евгений Гошев
ВР
5
Александр Трошечкин
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
87
Игорь Безденежных
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
5
Александр Трошечкин
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Уфа - Ростов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Нефтяник
Новости команд
Все
Уфа
Ростов
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
10:29
1
В «Ростове» описали Кириченко тремя словами
Вчера, 17:36
«Уфа» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Черданцев выразил респект провинциальному клубу из РПЛ
15 ноября
7
Первая лига России: шансы «Уфы» и «Спартака» Кострома на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Уфа» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига России: шансы «Уфы» и «Спартака» Кострома на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«Уфа» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
10:29
1
В «Ростове» описали Кириченко тремя словами
Вчера, 17:36
Черданцев выразил респект провинциальному клубу из РПЛ
15 ноября
7
Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
13 ноября
7
Игрок сборной России «безумно благодарен» Карпину после матча с Узбекистаном
13 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+