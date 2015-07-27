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Судьи
Главный судья:
Алексей Еськов (Москва)
Материалы

Урал - Зенит

26.07.2015, Воскресенье, 13:30 мск Екатеринбург, стадион СКБ-Банк Арена - Уралмаш Россия. Премьер-лига, 2 тур Урал - Зенит
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
18 тур
7 марта, суббота 19:00 Зенит 3:0 Урал
3 тур
13 августа, среда 17:30 Урал 1:2 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
19 тур
6 декабря, пятница 20:00 Зенит 2:1 Урал
14 тур
26 октября, суббота 17:00 Урал 1:2 Зенит
Чемпионат России 1996
22 тур
10 августа, суббота 00:00 Урал 1:3 Зенит
3 тур
16 марта, суббота 00:00 Зенит 1:0 Урал
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 11 тур
1 ноября, воскресенье 00:00 Зенит 1:0 Урал
Первый этап, 6 тур
27 сентября, воскресенье 01:00 Урал 1:1 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 5 5 51:25 +26 65
2. Ростов 30 19 6 5 41:20 +21 63
3. Зенит 30 17 8 5 61:32 +29 59
4. Краснодар 30 16 8 6 54:25 +29 56
5. Спартак М 30 15 5 10 48:39 +9 50
6. Локомотив 30 14 8 8 43:33 +10 50
7. Ахмат 30 11 11 8 35:30 +5 44
8. Урал 30 10 9 11 39:46 -7 39
9. Крылья Советов 30 9 8 13 19:31 -12 35
10. Рубин 30 9 6 15 33:39 -6 33
11. Амкар-Пермь 30 7 10 13 22:33 -11 31
12. Уфа 30 6 9 15 25:44 -19 27
13. Анжи 30 6 8 16 28:50 -22 26
14. Кубань (ЛФЛ) 30 5 11 14 34:44 -10 26
15. Динамо М 30 5 10 15 25:47 -22 25
16. Мордовия 30 4 12 14 30:50 -20 24
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    Рейтинг: +21

    AArmeets 26 июля 2015, 22:36

    Такое хорошее название было у команды-"Сталинец". И на тебе- "З-е-н-и-т"! Тьфу...

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    Рейтинг: +11

    bratan-9292 26 июля 2015, 17:23

    Дзюба хорошь, отлично играет.

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    Рейтинг: +11

    bratan-9292 26 июля 2015, 17:22

    Дзюба хорошь, отлично играет.

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    Рейтинг: +11

    bratan-9292 26 июля 2015, 17:21

    Зенит молодцы, на классе и опыте переиграли.

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 26 июля 2015, 15:33

    Хороший матч, Шатов лучший игрок матча, никакой Халк с ним рядом не стоит! Приятно рад, что Олег продолжает прогрессировать!

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    Рейтинг: +52

    che-media > Павлюченко 13 26 июля 2015, 15:35

    При том, что Олежка сегодня можно сказать дома играл)) если помните откуда он пришел в большой футбол)

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    Рейтинг: +11

    Остряк 26 июля 2015, 15:26

    так вроде лимит на легионеров 5, а за Зенит играет 6... или я что-то не так понял?

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    Рейтинг: +52

    che-media > Остряк 26 июля 2015, 15:29

    6 легов можно

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    Рейтинг: +88

    Wolf77785 > Остряк 26 июля 2015, 15:32

    Было 7+4, теперь 6+5 6 легов

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    Рейтинг: +11

    Остряк > Wolf77785 26 июля 2015, 15:33

    Значит я не так понял. Спасибо за уточнение!

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    Рейтинг: +88

    Wolf77785 26 июля 2015, 15:26

    Чувствую Зенит всех будет деклассировать_)

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    Рейтинг: +9

    zdk_47 > Wolf77785 26 июля 2015, 15:50

    Ну а куда деваться-то! ;)

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    Рейтинг: +52

    che-media 26 июля 2015, 15:26

    Ну вот и все! Всем адекватным болельщикам (не важно какого клуба) спасибо за компанию и общение во время просмотра матча!

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    Рейтинг: +88

    Wolf77785 26 июля 2015, 15:25

    Боаш угадал)

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    Рейтинг: +95

    ВАЙПЕР 26 июля 2015, 15:25

    молодец Данни)))

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