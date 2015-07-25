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Манчестер Сити - Реал

24.07.2015, Пятница, 13:00 мск Международный кубок чемпионов Манчестер Сити - Реал
Лига чемпионов (2012/2013), группа D
5 тур
21 ноября, среда 23:45 Манчестер Сити 1:1 Реал
1 тур
18 сентября, вторник 22:45 Реал 3:2 Манчестер Сити
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    Рейтинг: +14

    ЛАНРУС 25 июля 2015, 13:07

    МЮ-МОЛОДЦЫ

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    Рейтинг: +92

    Morata29 24 июля 2015, 23:16

    Вот вроде бы у МС команда классная и игроки все талантливые, а всё равно Реал выиграл с крупным счетом.. Понятное дело, что товарищеский матч и всё такое, но всё же

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    Рейтинг: +730

    Juventus 32 24 июля 2015, 16:38

    Стерлинг пусть готовится, так с ними будет всегда

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    Рейтинг: +17

    Чемпион Соккера 24 июля 2015, 15:00

    Ну это же Реал)Особенно рад за Дениса!Молодец он!

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    Рейтинг: +74

    Ronaldo RM 24 июля 2015, 14:58

    уничтожаем!!Черышев молодец

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    Рейтинг: +503

    Luter Red 24 июля 2015, 14:58

    Денис молодчага !!!!

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 24 июля 2015, 14:57

    Иско явно игрок основы Реала в грядущем сезоне, кто-то из звезд Реала на лавке окажется...

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 24 июля 2015, 14:43

    Вау, Денис забил

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    Рейтинг: +38

    Jackman 24 июля 2015, 14:23

    По игре не похоже, что Роналду куда-то собирается из Реала) Играет, получает удовольствие, работает с партнерами.

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    Рейтинг: +22

    Fair_Soccer 24 июля 2015, 13:53

    Первые 15-20 минут можно было не смотреть. А дальше прорвало х)

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