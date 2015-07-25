Манчестер Сити - Реал

МЮ-МОЛОДЦЫ
|5 тур
|21 ноября, среда
|23:45
|Манчестер Сити
|1:1
|Реал
|1 тур
|18 сентября, вторник
|22:45
|Реал
|3:2
|Манчестер Сити
|5 тур
|21 ноября, среда
|23:45
|Манчестер Сити
|1:1
|Реал
|1 тур
|18 сентября, вторник
|22:45
|Реал
|3:2
|Манчестер Сити
МЮ-МОЛОДЦЫ
Вот вроде бы у МС команда классная и игроки все талантливые, а всё равно Реал выиграл с крупным счетом.. Понятное дело, что товарищеский матч и всё такое, но всё же
Стерлинг пусть готовится, так с ними будет всегда
Ну это же Реал)Особенно рад за Дениса!Молодец он!
уничтожаем!!Черышев молодец
Денис молодчага !!!!
Иско явно игрок основы Реала в грядущем сезоне, кто-то из звезд Реала на лавке окажется...
Вау, Денис забил
По игре не похоже, что Роналду куда-то собирается из Реала) Играет, получает удовольствие, работает с партнерами.
Первые 15-20 минут можно было не смотреть. А дальше прорвало х)