Рубин - Амкар-Пермь

За цитату желтую дали:(
|21 тур
|4 апреля, суббота
|12:00
|Амкар-Пермь
|0:3
|Рубин
|12 тур
|3 ноября, понедельник
|16:30
|Рубин
|1:1
|Амкар-Пермь
|21 тур
|4 апреля, суббота
|12:00
|Амкар-Пермь
|0:3
|Рубин
|12 тур
|3 ноября, понедельник
|16:30
|Рубин
|1:1
|Амкар-Пермь
|18 тур
|2 декабря, понедельник
|19:30
|Рубин
|3:0
|Амкар-Пермь
|8 тур
|15 сентября, воскресенье
|18:00
|Амкар-Пермь
|0:0
|Рубин
|25 тур
|19 апреля, пятница
|17:00
|Амкар-Пермь
|1:1
|Рубин
|11 тур
|7 октября, воскресенье
|15:45
|Рубин
|0:1
|Амкар-Пермь
|
|10 сентября, понедельник
|15:00
|Рубин
|1:0
|Амкар-Пермь
|1/8 финала
|21 сентября, среда
|17:00
|Амкар-Пермь
|0:2
|Рубин
|21 тур
|20 августа, суббота
|16:00
|Амкар-Пермь
|1:1
|Рубин
|6 тур
|24 апреля, воскресенье
|14:30
|Рубин
|1:1
|Амкар-Пермь
|20 тур
|11 сентября, суббота
|19:45
|Рубин
|3:0
|Амкар-Пермь
|6 тур
|17 апреля, суббота
|16:15
|Амкар-Пермь
|0:1
|Рубин
|23 тур
|25 сентября, пятница
|19:00
|Рубин
|1:2
|Амкар-Пермь
|9 тур
|16 мая, суббота
|12:00
|Амкар-Пермь
|2:2
|Рубин
|1/8 финала
|24 сентября, среда
|19:00
|Рубин
|0:0
(4:1)п
|Амкар-Пермь
|20 тур
|31 августа, воскресенье
|17:30
|Амкар-Пермь
|1:2
|Рубин
|6 тур
|20 апреля, воскресенье
|14:00
|Рубин
|1:0
|Амкар-Пермь
|23 тур
|1 сентября, суббота
|16:00
|Амкар-Пермь
|2:1
|Рубин
|9 тур
|13 мая, воскресенье
|15:30
|Рубин
|1:0
|Амкар-Пермь
|30 тур
|26 ноября, воскресенье
|00:00
|Рубин
|1:0
|Амкар-Пермь
|15 тур
|13 августа, воскресенье
|00:00
|Амкар-Пермь
|0:0
|Рубин
|20 тур
|21 августа, воскресенье
|17:00
|Амкар-Пермь
|1:0
|Рубин
|5 тур
|16 апреля, суббота
|16:00
|Рубин
|2:0
|Амкар-Пермь
|21 тур
|30 августа, понедельник
|00:00
|Амкар-Пермь
|2:2
|Рубин
|11 тур
|15 мая, суббота
|00:00
|Рубин
|2:2
|Амкар-Пермь
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ЦСКА
|30
|20
|5
|5
|51:25
|+26
|65
|2.
|Ростов
|30
|19
|6
|5
|41:20
|+21
|63
|3.
|Зенит
|30
|17
|8
|5
|61:32
|+29
|59
|4.
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|54:25
|+29
|56
|5.
|Спартак М
|30
|15
|5
|10
|48:39
|+9
|50
|6.
|Локомотив
|30
|14
|8
|8
|43:33
|+10
|50
|7.
|Ахмат
|30
|11
|11
|8
|35:30
|+5
|44
|8.
|Урал
|30
|10
|9
|11
|39:46
|-7
|39
|9.
|Крылья Советов
|30
|9
|8
|13
|19:31
|-12
|35
|10.
|Рубин
|30
|9
|6
|15
|33:39
|-6
|33
|11.
|Амкар-Пермь
|30
|7
|10
|13
|22:33
|-11
|31
|12.
|Уфа
|30
|6
|9
|15
|25:44
|-19
|27
|13.
|Анжи
|30
|6
|8
|16
|28:50
|-22
|26
|14.
|Кубань (ЛФЛ)
|30
|5
|11
|14
|34:44
|-10
|26
|15.
|Динамо М
|30
|5
|10
|15
|25:47
|-22
|25
|16.
|Мордовия
|30
|4
|12
|14
|30:50
|-20
|24
За цитату желтую дали:(
Все Ниже и ниже и ниже стремимый полет наших птиц
Карась- позор судейства Российского!!!!!!
Ужасная игра, надеюсь в Краснодаре будет веселее!
порно чтоль
рубин-штурм 0-3
Это провал просто! Пеев молодец, рад, что не покинул команду!
рубен в фнл квааа
2 тура у рубина 0 очков, пердивом повеяло
все 02
Рубин еще и без замен играет, в печальном состояние команды, страшно перед ЛЕ...