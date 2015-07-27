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Судьи
Главный судья:
Сергей Карасев (Москва)
Материалы

Рубин - Амкар-Пермь

26.07.2015, Воскресенье, 17:00 мск Казань, стадион Центральный Россия. Премьер-лига, 2 тур Рубин - Амкар-Пермь Молодежные команды: 2 - 1
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
21 тур
4 апреля, суббота 12:00 Амкар-Пермь 0:3 Рубин
12 тур
3 ноября, понедельник 16:30 Рубин 1:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
18 тур
2 декабря, понедельник 19:30 Рубин 3:0 Амкар-Пермь
8 тур
15 сентября, воскресенье 18:00 Амкар-Пермь 0:0 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
25 тур
19 апреля, пятница 17:00 Амкар-Пермь 1:1 Рубин
11 тур
7 октября, воскресенье 15:45 Рубин 0:1 Амкар-Пермь
Товарищеские матчи 2012

10 сентября, понедельник 15:00 Рубин 1:0 Амкар-Пермь
Россия. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
21 сентября, среда 17:00 Амкар-Пермь 0:2 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
21 тур
20 августа, суббота 16:00 Амкар-Пермь 1:1 Рубин
6 тур
24 апреля, воскресенье 14:30 Рубин 1:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-Лига 2010
20 тур
11 сентября, суббота 19:45 Рубин 3:0 Амкар-Пермь
6 тур
17 апреля, суббота 16:15 Амкар-Пермь 0:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2009
23 тур
25 сентября, пятница 19:00 Рубин 1:2 Амкар-Пермь
9 тур
16 мая, суббота 12:00 Амкар-Пермь 2:2 Рубин
Россия. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
24 сентября, среда 19:00 Рубин 0:0
(4:1)п		 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2008
20 тур
31 августа, воскресенье 17:30 Амкар-Пермь 1:2 Рубин
6 тур
20 апреля, воскресенье 14:00 Рубин 1:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2007
23 тур
1 сентября, суббота 16:00 Амкар-Пермь 2:1 Рубин
9 тур
13 мая, воскресенье 15:30 Рубин 1:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2006
30 тур
26 ноября, воскресенье 00:00 Рубин 1:0 Амкар-Пермь
15 тур
13 августа, воскресенье 00:00 Амкар-Пермь 0:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2005
20 тур
21 августа, воскресенье 17:00 Амкар-Пермь 1:0 Рубин
5 тур
16 апреля, суббота 16:00 Рубин 2:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2004
21 тур
30 августа, понедельник 00:00 Амкар-Пермь 2:2 Рубин
11 тур
15 мая, суббота 00:00 Рубин 2:2 Амкар-Пермь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 5 5 51:25 +26 65
2. Ростов 30 19 6 5 41:20 +21 63
3. Зенит 30 17 8 5 61:32 +29 59
4. Краснодар 30 16 8 6 54:25 +29 56
5. Спартак М 30 15 5 10 48:39 +9 50
6. Локомотив 30 14 8 8 43:33 +10 50
7. Ахмат 30 11 11 8 35:30 +5 44
8. Урал 30 10 9 11 39:46 -7 39
9. Крылья Советов 30 9 8 13 19:31 -12 35
10. Рубин 30 9 6 15 33:39 -6 33
11. Амкар-Пермь 30 7 10 13 22:33 -11 31
12. Уфа 30 6 9 15 25:44 -19 27
13. Анжи 30 6 8 16 28:50 -22 26
14. Кубань (ЛФЛ) 30 5 11 14 34:44 -10 26
15. Динамо М 30 5 10 15 25:47 -22 25
16. Мордовия 30 4 12 14 30:50 -20 24
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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 26 июля 2015, 18:59

    За цитату желтую дали:(

    0
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    Рейтинг: +48

    Барри 26 июля 2015, 18:58

    Все Ниже и ниже и ниже стремимый полет наших птиц

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    Рейтинг: +20

    chupakabra 26 июля 2015, 18:58

    Карась- позор судейства Российского!!!!!!

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 26 июля 2015, 18:57

    Ужасная игра, надеюсь в Краснодаре будет веселее!

    -1
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    Рейтинг: +13

    звенит > Павлюченко 13 26 июля 2015, 19:00

    порно чтоль

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 > звенит 26 июля 2015, 19:40

    Ответить то нечего...

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    Рейтинг: +29

    Верг 26 июля 2015, 18:56

    рубин-штурм 0-3

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 26 июля 2015, 18:55

    Это провал просто! Пеев молодец, рад, что не покинул команду!

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    Рейтинг: +166

    кермет 26 июля 2015, 18:55

    рубен в фнл квааа

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    Рейтинг: +13

    звенит 26 июля 2015, 18:55

    2 тура у рубина 0 очков, пердивом повеяло

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    Рейтинг: +13

    звенит 26 июля 2015, 18:53

    все 02

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 26 июля 2015, 18:52

    Рубин еще и без замен играет, в печальном состояние команды, страшно перед ЛЕ...

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