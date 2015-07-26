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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Амкар-Пермь
Рубин - Амкар-Пермь: обзор матча 26 июля 2015
Рубин
26.07.2015, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Амкар-Пермь
48'
С. Кверквелия (АГ)
90+3'
Г. Пеев (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Амкар-Пермь
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Г. Пеев
78'
Замена
Н. Зайцев
️️️️
Д. Белоруков
75'
Травма
Д. Белоруков
72'
Замена
С. Баланович
️️️️
Б. Йовичич
Вторая желтая
С. Кверквелия
64'
60'
Замена
Г. Пеев
️️️️
Я. Гол
54'
Желтая карточка
Ф. Огуде
54'
Желтая карточка
И. Черенчиков
48'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. Кверквелия
42'
Желтая карточка
П. Занев
Желтая карточка
О. Кузьмин
42'
42'
Желтая карточка
Б. Йовичич
25'
Желтая карточка
И. Узочакву
Желтая карточка
С. Кверквелия
16'
Желтая карточка
Э. Набиуллин
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
(К)
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
88
Руслан Камболов
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
15
Изунна Узочакву
ОП
5
Януш Гол
ОП
32
Бранко Йовичич
ОП
8
Фегор Огуде
ЦП
30
Брайан Идову
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Рубин
80
Алиреза Хагиги
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
8
Тимур Аюпов
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
57
Александр Селихов
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
20
Павел Комолов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
91
Алексей Курзенев
ЦФ
4-1-3-2
1
Рыжиков
3
Набиуллин
21
Котуньо
4
Кверквелия
23
Кузьмин
88
Камболов
61
Карадениз
22
Эдуардо
21
Оздоев
97
Портнягин
99
Канунников
4-3-2-1
1
Герус
91
Бутко
21
Белоруков
79
Черенчиков
11
Занев
15
Узочакву
5
Гол
32
Йовичич
30
Идову
8
Огуде
77
Салугин
32
Йовичич
23
Баланович
23
Баланович
32
Йовичич
21
Белоруков
3
Зайцев
3
Зайцев
21
Белоруков
5
Гол
7
Пеев
7
Пеев
5
Гол
Остались в запасе
Рубин
Амкар-Пермь
8
Тимур Аюпов
ОП
80
Алиреза Хагиги
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
1
Дмитрий Хомич
ВР
57
Александр Селихов
ВР
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
20
Павел Комолов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
8
Тимур Аюпов
ОП
80
Алиреза Хагиги
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Хомич
ВР
57
Александр Селихов
ВР
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
20
Павел Комолов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Рубин - Амкар-Пермь
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Центральный
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