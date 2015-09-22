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Судьи
Главный судья:
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Материалы

Анжи - Локомотив

27.07.2015, Понедельник, 20:00 мск Махачкала, стадион Анжи-Арена Россия. Премьер-лига, 2 тур Анжи - Локомотив Молодежные команды: 1 - 1
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
13 апреля, воскресенье 13:30 Локомотив 0:0 Анжи
1 тур
14 июля, воскресенье 18:30 Анжи 2:2 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
29 тур
20 мая, понедельник 19:00 Анжи 2:1 Локомотив
15 тур
11 ноября, воскресенье 13:30 Локомотив 1:1 Анжи
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
41 тур
28 апреля, суббота 15:45 Анжи 3:1 Локомотив
35 тур
18 марта, воскресенье 16:30 Локомотив 1:0 Анжи
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
26 тур
2 октября, воскресенье 19:15 Анжи 0:1 Локомотив
11 тур
27 мая, пятница 19:15 Локомотив 1:2 Анжи
Россия. Премьер-Лига 2010
26 тур
31 октября, воскресенье 16:15 Локомотив 1:0 Анжи
12 тур
10 июля, суббота 20:30 Анжи 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2002
16 тур
23 июля, вторник 00:00 Локомотив 0:0 Анжи
13 тур
1 июля, понедельник 00:00 Анжи 0:0 Локомотив
Чемпионат России 2001
23 тур
26 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 4:0 Анжи
9 тур
12 мая, суббота 00:00 Анжи 1:0 Локомотив
Чемпионат России 2000
20 тур
2 августа, среда 00:00 Анжи 1:0 Локомотив
6 тур
30 апреля, воскресенье 00:00 Локомотив 1:0 Анжи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 5 5 51:25 +26 65
2. Ростов 30 19 6 5 41:20 +21 63
3. Зенит 30 17 8 5 61:32 +29 59
4. Краснодар 30 16 8 6 54:25 +29 56
5. Спартак М 30 15 5 10 48:39 +9 50
6. Локомотив 30 14 8 8 43:33 +10 50
7. Ахмат 30 11 11 8 35:30 +5 44
8. Урал 30 10 9 11 39:46 -7 39
9. Крылья Советов 30 9 8 13 19:31 -12 35
10. Рубин 30 9 6 15 33:39 -6 33
11. Амкар-Пермь 30 7 10 13 22:33 -11 31
12. Уфа 30 6 9 15 25:44 -19 27
13. Анжи 30 6 8 16 28:50 -22 26
14. Кубань (ЛФЛ) 30 5 11 14 34:44 -10 26
15. Динамо М 30 5 10 15 25:47 -22 25
16. Мордовия 30 4 12 14 30:50 -20 24
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    Рейтинг: +126

    vrossiinetfutbola 28 июля 2015, 08:35

    анжи, домой, в фнл.

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    Рейтинг: +10

    Loko_Бор_man 27 июля 2015, 22:38

    По-сути папа получил от сына.Юрий Палыч не падай духом! P.S. Локо вперед!!!

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    Рейтинг: -6

    gооdbуegооdbоу 27 июля 2015, 22:08

    тест

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    Рейтинг: +12

    kochegar 27 июля 2015, 21:58

    Forca Loko!!!
    PS. админы как-нибудь прокомментируют то, то люди заплатили деньги но не получили услугу. или как засунут *уй в рот и будут молчать?

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    Рейтинг: -100

    серИт 27 июля 2015, 21:56

    позорные кальянщики отскочили

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 27 июля 2015, 21:54

    Локо с победой! Классная игра, Шишкина нужно в сборную рассматривать!

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 27 июля 2015, 21:51

    Кипиани лучше уйти из Локо, Корян отличный пример!

    -2
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    Рейтинг: +20

    Qweas 27 июля 2015, 21:49

    манки замычали

    -1
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    Рейтинг: +287

    vane4ek 27 июля 2015, 21:44

    Ндингу с дебютом !) Но за 5 минут мы вряд ли увидим на что способен конголезский новичок команды!)

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    Рейтинг: +2606

    Freyk 27 июля 2015, 21:43

    Ожидаемая победа, "Локомотив" конечно намного сильнее.

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