Анжи - Локомотив

анжи, домой, в фнл.
|25 тур
|13 апреля, воскресенье
|13:30
|Локомотив
|0:0
|Анжи
|1 тур
|14 июля, воскресенье
|18:30
|Анжи
|2:2
|Локомотив
|25 тур
|13 апреля, воскресенье
|13:30
|Локомотив
|0:0
|Анжи
|1 тур
|14 июля, воскресенье
|18:30
|Анжи
|2:2
|Локомотив
|29 тур
|20 мая, понедельник
|19:00
|Анжи
|2:1
|Локомотив
|15 тур
|11 ноября, воскресенье
|13:30
|Локомотив
|1:1
|Анжи
|41 тур
|28 апреля, суббота
|15:45
|Анжи
|3:1
|Локомотив
|35 тур
|18 марта, воскресенье
|16:30
|Локомотив
|1:0
|Анжи
|26 тур
|2 октября, воскресенье
|19:15
|Анжи
|0:1
|Локомотив
|11 тур
|27 мая, пятница
|19:15
|Локомотив
|1:2
|Анжи
|26 тур
|31 октября, воскресенье
|16:15
|Локомотив
|1:0
|Анжи
|12 тур
|10 июля, суббота
|20:30
|Анжи
|1:2
|Локомотив
|16 тур
|23 июля, вторник
|00:00
|Локомотив
|0:0
|Анжи
|13 тур
|1 июля, понедельник
|00:00
|Анжи
|0:0
|Локомотив
|23 тур
|26 августа, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|4:0
|Анжи
|9 тур
|12 мая, суббота
|00:00
|Анжи
|1:0
|Локомотив
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ЦСКА
|30
|20
|5
|5
|51:25
|+26
|65
|2.
|Ростов
|30
|19
|6
|5
|41:20
|+21
|63
|3.
|Зенит
|30
|17
|8
|5
|61:32
|+29
|59
|4.
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|54:25
|+29
|56
|5.
|Спартак М
|30
|15
|5
|10
|48:39
|+9
|50
|6.
|Локомотив
|30
|14
|8
|8
|43:33
|+10
|50
|7.
|Ахмат
|30
|11
|11
|8
|35:30
|+5
|44
|8.
|Урал
|30
|10
|9
|11
|39:46
|-7
|39
|9.
|Крылья Советов
|30
|9
|8
|13
|19:31
|-12
|35
|10.
|Рубин
|30
|9
|6
|15
|33:39
|-6
|33
|11.
|Амкар-Пермь
|30
|7
|10
|13
|22:33
|-11
|31
|12.
|Уфа
|30
|6
|9
|15
|25:44
|-19
|27
|13.
|Анжи
|30
|6
|8
|16
|28:50
|-22
|26
|14.
|Кубань (ЛФЛ)
|30
|5
|11
|14
|34:44
|-10
|26
|15.
|Динамо М
|30
|5
|10
|15
|25:47
|-22
|25
|16.
|Мордовия
|30
|4
|12
|14
|30:50
|-20
|24
анжи, домой, в фнл.
По-сути папа получил от сына.Юрий Палыч не падай духом! P.S. Локо вперед!!!
тест
Forca Loko!!!
PS. админы как-нибудь прокомментируют то, то люди заплатили деньги но не получили услугу. или как засунут *уй в рот и будут молчать?
позорные кальянщики отскочили
Локо с победой! Классная игра, Шишкина нужно в сборную рассматривать!
Кипиани лучше уйти из Локо, Корян отличный пример!
манки замычали
Ндингу с дебютом !) Но за 5 минут мы вряд ли увидим на что способен конголезский новичок команды!)