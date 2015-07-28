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Главный судья:
Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Материалы

Динамо - Мордовия

25.07.2015, Суббота, 18:30 мск Химки, стадион Арена-Химки Россия. Премьер-лига, 2 тур Динамо - Мордовия Молодежные команды: 3 - 0
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
23 тур
12 апреля, воскресенье 18:30 Динамо 2:1 Мордовия
16 тур
4 декабря, четверг 17:45 Мордовия 0:1 Динамо
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
26 тур
27 апреля, суббота 13:30 Динамо 3:1 Мордовия
12 тур
21 октября, воскресенье 17:45 Мордовия 1:2 Динамо
Россия. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
17 июля, воскресенье 18:00 Мордовия 0:5 Динамо
Россия. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
13 июля, вторник 18:00 Мордовия 1:2 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 5 5 51:25 +26 65
2. Ростов 30 19 6 5 41:20 +21 63
3. Зенит 30 17 8 5 61:32 +29 59
4. Краснодар 30 16 8 6 54:25 +29 56
5. Спартак М 30 15 5 10 48:39 +9 50
6. Локомотив 30 14 8 8 43:33 +10 50
7. Ахмат 30 11 11 8 35:30 +5 44
8. Урал 30 10 9 11 39:46 -7 39
9. Крылья Советов 30 9 8 13 19:31 -12 35
10. Рубин 30 9 6 15 33:39 -6 33
11. Амкар-Пермь 30 7 10 13 22:33 -11 31
12. Уфа 30 6 9 15 25:44 -19 27
13. Анжи 30 6 8 16 28:50 -22 26
14. Кубань (ЛФЛ) 30 5 11 14 34:44 -10 26
15. Динамо М 30 5 10 15 25:47 -22 25
16. Мордовия 30 4 12 14 30:50 -20 24
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    Рейтинг: +10

    koni80 26 июля 2015, 12:53

    Динамо - параша, после провального сезона, такое начало,,,,, куда протестовать???

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    Рейтинг: +18

    urbix 25 июля 2015, 23:42

    Интересный матч, первый гол забивает Динамо, и вслед за ним Мордовия забивает аналогичный гол, и позиция и комбинация идентичны. Третий гол забивает Динамо с пенальти, и тут Мордовия повторяет пенальти =)

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    Рейтинг: +319

    Beim > urbix 26 июля 2015, 01:04

    еще интересно на каких минутах) 1:0 на 12мин и через 12 мин мордовия сравнивает, пенальти 2:1 на 28мин и пенальти в ворота дин в зеркальные на 82мин)

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    Рейтинг: +10

    konstant012 25 июля 2015, 20:50

    Спасибо руководству динамо.Снова сезон потеряли.Позор!Кобелев конечно с мировым именем,куда до него Черчесову.А Вальбуйна жаль.

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    Рейтинг: +114

    gentlewolf > konstant012 25 июля 2015, 21:04

    Дай время Кобелеву.

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 25 июля 2015, 20:33

    Дудиев лучший игрок матча! Если продолжит прогрессировать, то и в сборную позовут, только пока непонятно, кто звать будет, имя главного тренера то до сих пор неизвестно...

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    Рейтинг: +597

    Alexaos 25 июля 2015, 20:31

    кокорин пусть дальше принимает ванны с мамаевым - таким не место в сборной

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    Рейтинг: +114

    gentlewolf > Alexaos 25 июля 2015, 21:08

    Хватит ревновать, успокойся:)

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    Рейтинг: +114

    gentlewolf 25 июля 2015, 20:27

    Дублер в центре обороны - потеря очков.
    Однозначно.
    Мордовия ниачем, "Динамо" отдало второй тайм, физика не в порядке.
    Спасибо Сатанитславу за это.
    Да, еще за растренированного Козлова и Денисова то-же.

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    Рейтинг: +11

    rash12 > gentlewolf 25 июля 2015, 20:38

    "ниачем"...динамо "о чем"? или спартак?

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    Рейтинг: +114

    gentlewolf > 25 июля 2015, 21:05

    это ты про свою жизнь?

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    Рейтинг: +114

    gentlewolf > rash12 25 июля 2015, 21:06

    "Динамо" в первом тайме вполне себе.
    Мордовии и видно не было.
    Если б еще Губочан-Самба играли в центре, а не дублер и вялый Дьяков.

    А второй тайм провалили, причем не Мордор прибавил, а сами отдали.

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    Рейтинг: +75

    Suomi 23 25 июля 2015, 20:27

    Мордва - красава! Из всех национальных республик, только за вас и болею.

    0
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    Рейтинг: +232

    ТОС 25 июля 2015, 20:20

    коментатор с головой явно не дружит,назвать кокошку-лучшим игроком рфпл.....бредятина

    -1
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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 > ТОС 25 июля 2015, 20:25

    Он его и не называл лучшим игроком чемпионата, он сказал, что Кокорин самый талантливый российский игрок на данный момент, но свой талант Александр не может воплотить в мастерство!

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 25 июля 2015, 20:20

    Фантастический матч, а еще говорят в России футбола нет!

    1
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    Рейтинг: +414

    Tajfun > Павлюченко 13 25 июля 2015, 20:26

    Тож остался впечатлен. Надеюсь Терек-Кубань не разочаруют.

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    Рейтинг: +14

    ЛАНРУС 25 июля 2015, 20:19

    динамо и ЕК?????????????????

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    Рейтинг: +95

    Evilhuman > ЛАНРУС 25 июля 2015, 23:35

    на кой х? дно же

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