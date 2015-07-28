Динамо - Мордовия

Динамо - параша, после провального сезона, такое начало,,,,, куда протестовать???
|23 тур
|12 апреля, воскресенье
|18:30
|Динамо
|2:1
|Мордовия
|16 тур
|4 декабря, четверг
|17:45
|Мордовия
|0:1
|Динамо
|23 тур
|12 апреля, воскресенье
|18:30
|Динамо
|2:1
|Мордовия
|16 тур
|4 декабря, четверг
|17:45
|Мордовия
|0:1
|Динамо
|26 тур
|27 апреля, суббота
|13:30
|Динамо
|3:1
|Мордовия
|12 тур
|21 октября, воскресенье
|17:45
|Мордовия
|1:2
|Динамо
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ЦСКА
|30
|20
|5
|5
|51:25
|+26
|65
|2.
|Ростов
|30
|19
|6
|5
|41:20
|+21
|63
|3.
|Зенит
|30
|17
|8
|5
|61:32
|+29
|59
|4.
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|54:25
|+29
|56
|5.
|Спартак М
|30
|15
|5
|10
|48:39
|+9
|50
|6.
|Локомотив
|30
|14
|8
|8
|43:33
|+10
|50
|7.
|Ахмат
|30
|11
|11
|8
|35:30
|+5
|44
|8.
|Урал
|30
|10
|9
|11
|39:46
|-7
|39
|9.
|Крылья Советов
|30
|9
|8
|13
|19:31
|-12
|35
|10.
|Рубин
|30
|9
|6
|15
|33:39
|-6
|33
|11.
|Амкар-Пермь
|30
|7
|10
|13
|22:33
|-11
|31
|12.
|Уфа
|30
|6
|9
|15
|25:44
|-19
|27
|13.
|Анжи
|30
|6
|8
|16
|28:50
|-22
|26
|14.
|Кубань (ЛФЛ)
|30
|5
|11
|14
|34:44
|-10
|26
|15.
|Динамо М
|30
|5
|10
|15
|25:47
|-22
|25
|16.
|Мордовия
|30
|4
|12
|14
|30:50
|-20
|24
Динамо - параша, после провального сезона, такое начало,,,,, куда протестовать???
Интересный матч, первый гол забивает Динамо, и вслед за ним Мордовия забивает аналогичный гол, и позиция и комбинация идентичны. Третий гол забивает Динамо с пенальти, и тут Мордовия повторяет пенальти =)
Спасибо руководству динамо.Снова сезон потеряли.Позор!Кобелев конечно с мировым именем,куда до него Черчесову.А Вальбуйна жаль.
Дай время Кобелеву.
Дудиев лучший игрок матча! Если продолжит прогрессировать, то и в сборную позовут, только пока непонятно, кто звать будет, имя главного тренера то до сих пор неизвестно...
Дублер в центре обороны - потеря очков.
Однозначно.
Мордовия ниачем, "Динамо" отдало второй тайм, физика не в порядке.
Спасибо Сатанитславу за это.
Да, еще за растренированного Козлова и Денисова то-же.
"ниачем"...динамо "о чем"? или спартак?
это ты про свою жизнь?
Мордва - красава! Из всех национальных республик, только за вас и болею.
коментатор с головой явно не дружит,назвать кокошку-лучшим игроком рфпл.....бредятина
Фантастический матч, а еще говорят в России футбола нет!
Тож остался впечатлен. Надеюсь Терек-Кубань не разочаруют.